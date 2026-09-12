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தமிழில் குடமுழுக்கு கோரி மதுரையில் போராட்டம்; கைது செய்த காவல்துறை

கைது நடவடிக்கையை கண்டித்து, தமிழ்த் தேசியப்பேரியக்கத் தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினர் நா.வைகறை தலைமையிலானோர் சாலையில் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டதால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்த காட்சி
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்த காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 3:58 PM IST

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மதுரை: நீதிமன்ற ஆணைக்கிணங்க மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கில் தமிழ் மொழி ஓதுவார்களை சமமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.

உலகப்புகழ் பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலின் திருக்குடமுழுக்கு வருகின்ற செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. அதை முன்னிட்டு, கோயிலுக்குள் யாகசாலை பூஜைகள் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதற்காக, லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால், பல்வேறு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில் இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு தெய்வத் தமிழ்ப் பேரவை சார்பில், இக்குடமுழுக்கை தமிழில் நடத்த வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்து, பலமுறை கோரிக்கை மனுக்கள் வழங்கப்பட்டன.

இந்த நிலையில், தெய்வத் தமிழ்ப்பேரவையின் செயற்குழு உறுப்பினர் சிம்மம் சத்தியபாமா அம்மையார், சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மீனாட்சி அம்மனுக்கு தமிழில் குடமுழுக்கு நடத்திட வேண்டுமெனக் கோரி வழக்குத் தொடர்ந்தார்.

தமிழில் குடமுழுக்கு கோரி மதுரையில் நடந்த போராட்டம்
தமிழில் குடமுழுக்கு கோரி மதுரையில் நடந்த போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவ்வழக்கு கடந்த அக்.24 ஆம் தேதி நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி கீழ் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி, தமிழில் மந்திரங்கள் ஓதப்படுவதை உறுதி செய்யக் கூறியதோடு, இத்தீர்ப்பு அனைத்துக் கோயில்களுக்கும் பொருந்தும் என்று குறிப்பிட்டார்.

நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட நிலையிலும், மதுரை மீனாட்சியம்மன் குடமுழுக்குக்காக தொடங்கப்பட்ட வேள்விச்சாலையில், தமிழுக்கு சரிபாதி இடங்களை ஒதுக்காமல், கணக்குக் காட்டுவதற்காக தமிழ் ஓதுவார்களை வேள்விச்சாலைக்கு வெளியே நிறுத்துவதாக தெய்வத்தமிழ் பேரவையினர் குற்றம் சாட்டினர்.

இந்நிலையில், நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி தமிழில் குடமுழுக்க நடத்தக் கோரியும், தமிழில் அர்ச்சனை - குடமுழுக்கு நடத்துவதை அனைத்து கோயில்களிலும் உறுதிப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு தனிச்சட்டம் இயற்ற வேண்டுமெனக் கோரியும், செப்.12 ஆம் தேதி மதுரை பெத்தானியாபுரம் குரு திரையரங்கம் அருகே தெய்வத் தமிழ்ப்பேரவை சார்பில் கோரிக்கை முழக்க ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

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ஆனால், நேற்றிரவு இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு காவல்துறை தடை விதித்தது. எனினும், காவல்துறையினரின் தடையை மீறி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த திரண்ட தெய்வத் தமிழ்ப்பேரவை உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்களை போலீசார் வலுக்கட்டாயமாகக் கைது செய்தனர். இந்த கைது நடவடிக்கையை கண்டித்து, தெய்வத் தமிழ்ப்பேரவை மற்றும் தமிழ்த் தேசிய பேரியக்கத்தின் சார்பாக முழக்கம் எழுப்பப்பட்டது. பிறகு அவர்களும் கைது செய்யப்பட்டு, காவல்துறை வாகனத்தில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

அதே இடத்தில் சிறிது நேரம் கழித்து, தமிழ்த் தேசியப்பேரியக்கத் தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினர் நா.வைகறை தலைமையில் வந்த நபர்கள் சாலையில் அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவியது. காவல்துறையினர் அவர்களையும் கைது செய்து அருகில் உள்ள திருமண மண்டபத்திற்கு கொண்டு சென்றனர்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட குச்சனூர் கிழார், சித்தர் மூங்கிலடியார், சிம்மம் சத்தியபாமா அம்மையார், க.அருணபாரதி உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

TAGGED:

மதுரை கும்பாபிஷேகம்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன்
MEENAKSHI AMMA TEMBLE
தமிழ் மொழி ஓதுவார்
MEENAKSHI AMMA KUMBABHISHEKAM

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