கவின் ஆணவக்கொலை வழக்கு: சுர்ஜித் தாயாரை கைது செய்ய நெல்லை நீதிமன்றம் பிடிவாரண்ட்

நெல்லையில் ஐடி ஊழியர் கவின் செல்வகணேஷ் ஆணவக்கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சுர்ஜித் என்ற வாலிபர் உட்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்ட கவின்
ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்ட கவின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 14, 2025 at 10:10 PM IST

திருநெல்வேலி: ஐடி ஊழியர் கவின் ஆணவக்கொலை வழக்கில் கைதான சுர்ஜித்தின் தாயாருக்கு பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருநெல்வேலி, கேடிசி நகர் பகுதியில் கடந்த ஜூலை 27இல் தூத்துக்குடி ஆறுமுக மங்கலத்தைச் சேர்ந்த ஐடி ஊழியர் கவின் செல்வகணேஷ் (25) என்பவரை, நெல்லை பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த சுர்ஜித் என்ற வாலிபர், தனது அக்காவுடனான காதலை கைவிட வலியுறுத்தி அரிவாளால் வெட்டி ஆணவக்கொலை செய்தார்.

இதனைத்தொடர்ந்து சுர்ஜித் சில மணி நேரத்தில் பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார். காவல் துறையினர் திருநெல்வேலி மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் சுர்ஜித்தை ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். சுர்ஜித்தின் தந்தையான உதவி சார்பு காவல் ஆய்வாளர் சரவணனையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் இந்த வழக்கை விசாரணை செய்த நிலையில், மூன்றாவதாக சுர்ஜித்தின் உறவினர் ஜெயபாலனை கைது செய்தனர்.

தற்போது மூவரும் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் உள்ளனர். இதனைத்தொடர்ந்து கவின் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சிறப்பு காவல் உதவி சார்பு ஆய்வாளர் சரவணன், ஜெயபாலன் தனித்தனியாக நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் கோரி மனுதாக்கல் செய்தனர். அதனை விசாரணை செய்த நீதிபதி மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

இதனிடையே சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் இந்த வழக்கின் உண்மைதன்மையை விசாரணை செய்து பல்வேறு வெளிவராத தகவல்களுடன் குற்றப்பத்திரிகையை சமீபத்தில் தாக்கல் செய்தனர்.

இதுபோன்ற சூழலில் கவின் செல்வகணேஷ் கொலை வழக்கில் கைதாகி உள்ள சுர்ஜித் தாயாரும், மற்றொரு உதவி சார்பு காவல் ஆய்வாளர் கிருஷ்ணகுமாரிக்கு பிடிவாரண்ட் வழங்கி, திருநெல்வேலி மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஹேமா இன்று உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

இதையும் படிங்க: கவுன்சிலர்கள் கடும் எதிர்ப்பால் நெல்லை மாநகராட்சி குடிநீர் கட்டண உயர்வு தீர்மானம் ஒத்திவைப்பு!

குற்றப்பத்திரிகையில் சுர்ஜித் தாயார் கிருஷ்ணகுமாரி பெயர் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் இதுவரை கைதாகாததால் பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை இந்த வழக்கில் 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். முதல் தகவல் அறிக்கை மற்றும் குற்றப்பத்திரிகையில் கிருஷ்ணகுமாரி பெயர் இருந்தும் இதுவரை கைது செய்யப்படாத நிலையில், அவருக்கு தற்போது பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வரும் 28ஆம் தேதி நடக்கும் இந்த வழக்கு விசாரணையில் ஆஜராக கிருஷ்ணகுமாரிக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். எனவே விரைவில் கிருஷ்ணகுமாரியும் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்படலாம் என தெரிகிறது.

