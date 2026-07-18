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மதுபோதையில் சிறுவன் மீது காரை ஏற்றிய வழக்கு: தொழிலதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமனுக்கு மீண்டும் பிடிவாரண்ட்

தண்டனை விவரங்கள் அறிவிக்க குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் கட்டாயம் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்பதால், காணொலி காட்சி மூலம் ஆஜராக அனுமதி கோரிய ஷாஜி புருஷோத்தமனின் மனுவை அமர்வு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 3:12 PM IST

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சென்னை: மதுபோதையில் நடைபாதையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த 12 வயது சிறுவன் மீது காரை ஏற்றி கொலை செய்த வழக்கில் தொழிலதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமனுக்கு மீண்டும் பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்து சென்னை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2013 மே 22-ஆம் தேதி சென்னை எழும்பூர் பாந்தியன் சாலையில் நடைபாதையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தவா்கள் மீது மதுபோதையில் சொகுசு காரை ஏற்றியதில் 12 வயது சிறுவன் உயிரிழந்தார். இது தொடர்பான வழக்கில் EMPEE குழுமத்தின் தலைவர் எம்.என்.புருஷோத்தமனின் மகன் ஷாஜி புருஷோத்தமனை குற்றவாளி என அறிவித்து சென்னை 7வது கூடுதல் அமா்வு நீதிமன்ற நீதிபதி பி.ஸ்ரீகுமார் தீர்ப்பளித்திருந்தார்.

தீர்ப்பு வழங்கிய அன்று ஷாஜி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாததால் அவருக்கு எதிராக வாரண்ட் பிறப்பித்தும் உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்நிலையில், பிடிவாரண்டை எதிர்த்து ஷாஜி புருஷோத்தமன் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிடி வாரண்ட்டை திரும்பப் பெற்றதுடன், விசாரணை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக உத்தரவிட்டிருந்தது.

உயர் நீதிமன்ற உத்தரவையடுத்து இந்த வழக்கு அமர்வு நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, முதுகு தண்டுவட பிரச்னையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்களிக்க கோரியும், காணொளி காட்சி மூலம் ஆஜராக அனுமதி கோரியும் ஷாஜி தரப்பில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மேலும், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தொழிலதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமன்
தொழிலதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த மனுக்களை விசாரித்த அமர்வு நீதிமன்றம், நேரில் ஆஜராக உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் ஆஜராகாததால், விலக்களிக்க முடியாது என கூறி, அந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்தது.

தண்டனை விவரங்கள் அறிவிக்க குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் கட்டாயம் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்பதால், காணொலி காட்சி மூலம் ஆஜராக அனுமதி கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்த அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி, ஷாஜி புருஷோத்தமனை கைது செய்து ஆஜர்படுத்தும் வகையில், அவருக்கு எதிராக பிடி வாரண்ட் பிறப்பித்து, விசாரணையை ஜூலை 30-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

SHAJI ARREST WARRANT
SESSIONS COURT
தொழிலதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமன்
சிறுவன் மீது காரை ஏற்றிய வழக்கு
ARREST WARRANT

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