திருச்செந்தூர் கோயில் உண்டியலில் பணம் திருட்டு: அர்ச்சகர் உட்பட இருவர் கைது
திருச்செந்தூர் கோயிலில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் உண்டியலில் பணம் திருடிய சம்பவம் அம்பலமாகியுள்ளது.
Published : October 20, 2026 at 2:02 PM IST
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் உண்டியலில் பணம் திருடியதாக அர்ச்சகர் உட்பட இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாகத் திகழ்கிறது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில். இக்கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய வருகிறார்கள்.
அப்படி கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் காணிக்கை செலுத்துவதற்காக சண்முக விலாச மண்டபம், உள் பிரகாரம், மூலவர் சன்னதி எதிரே உள்ள செப்புக் கொடிமரம் அருகே உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் உண்டியல்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், மூலவர் சன்னதி எதிரே வைக்கப்பட்டுள்ள நிரந்தர உண்டியல் காணிக்கை பணத்தை எண்ணுவதற்காக கோயில் நிர்வாகத்தினர் திறந்துள்ளனர்.
அப்போது, வழக்கத்தைவிட உண்டியல் பணம் குறைவாக இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அதனால், சந்தேகமடைந்த கோயில் நிர்வாகத்தினர் அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமிரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்துள்ளனர்.
அதில், கோயிலில் அர்ச்சகராக உள்ள முருகன் என்ற முகுந்தன் (74), மூலவர் சன்னதி எதிரே உள்ள உண்டியலில் துணி மற்றும் காகிதத்தைப் பயன்படுத்தி நூதன முறையில் பணத்தை எடுத்த காட்சிகள் பதிவாகி இருந்துள்ளது. அதனால், சந்தேகத்தில் கோயிலில் உள்ள மற்ற உண்டியல்களின் அருகே பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளையும் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது, செப்புக் கொடிமரம் அருகே உள்ள உண்டியலில் இதேபோன்ற முறையில் ஒருவர் பணத்தை எடுத்த காட்சிகள் பதிவாகியிருந்துள்ளது. பின்னர், இதுதொடர்பாக கோயில் நிர்வாகம் சார்பில், திருச்செந்தூர் கோயில் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்த காவல்துறையினர், உண்டியலில் பணம் திருடியதாகக் கூறப்படும் கோயில் அர்ச்சகர் முருகன் என்ற முகுந்தன் மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலம், அரியாங்குப்பத்தை சேர்ந்த திருமுருகன் (56) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, இருவரிடமும் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அதில், கோயில் உண்டியல்களில் இருந்து சுமார் ரூ. 10 ஆயிரம் வரை திருடியதாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். அதனால், அவர்களிடம் மேலும் விசாரணை நடத்தி வருவதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்தும் பணத்தை, கோயிலில் வேலை செய்பவர்களே திருடிய சம்பவம் திருச்செந்தூரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.