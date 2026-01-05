2025 -இல் கொஞ்சம் குறைவு என்றாலும் இலங்கை கடற்படையின் தொடரும் கைது சம்பவங்கள்; தீர்வை எதிர்நோக்கும் தமிழ்நாடு மீனவர்கள்
இரு நாட்டு அரசுகளும் உயர்மட்ட அளவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினால் உரிய தீர்வு எட்டப்படலாம் என்பதே தமிழக மீனவர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
சென்னை: கடந்த நான்கு ஆண்டுகளை ஒப்பிடும்போது 2025 ஆம் ஆண்டு மீனவர்களின் கைதும், தாக்குதல் சம்பவம் மற்றும் படகுகள் பறிமுதல் ஆகியவை குறைந்துள்ளது.
இந்தியா – இலங்கை இடையிலான சர்வதேச கடல் எல்லை ஒப்பந்ததை மீறி இலங்கை கடற்பரப்பில் தமிழக மீனவர்கள் மீன்பிடிப்பதாக கூறி கைது செய்யப்படுவது தொடர் நிகழ்வாக இருந்து வருகிறது. இந்தியா - இலங்கை சர்வதேச கடல் எல்லை ஒப்பந்தம் 1974 ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது. மேலும், 1976 ஆம் ஆண்டு இந்திய மற்றும் இலங்கை அரசின் மற்றொரு ஒப்பந்தத்தின்படி, இந்திய மீன்பிடி கப்பல்கள் மற்றும் மீனவர்கள், இலங்கை கடற்பரப்பில் மீன்பிடிக்க கூடாது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழக மீனவர்கள் சர்வதேச எல்லையை மீறி இலங்கை கடற்பரப்பில் மீன்பிடிப்பதாக கூறி அவ்வப்போது இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். அதுமட்டுமின்றி, மீனவர்களது உடைமைகள் பறிக்கப்படுகின்றன... சேதப்படுத்தப்படுகின்றன... மீனவர்கள் மீது தாக்குதலும் நடத்தப்படுகிறது. அண்மையில், மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 9 மீனவர்கள் இலங்கைக் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்நிலையில், தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கடந்த 3ம் தேதி இச்சம்பவம் குறித்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு கடிதம் எழுதி இருந்தார்.
அதில், '' தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் இலங்கைக் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்படுவதைத் தடுக்கவும், இலங்கைக் காவலில் இருக்கும் அனைத்து மீனவர்களையும் அவர்களது மீன்பிடிப் படகுகளையும் உடனடியாக விடுவிப்பதை உறுதி செய்யவும், உரிய தூதரக வழிமுறைகள் மூலம் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.'' என வலியுறுத்தி இருந்தார்.
இந்நிலையில், கடந்த 2022 ஆண்டு முதல் 2025 ஆண்டு வரை தமிழக மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படை மேற்கொண்டுள்ள கைது நடவடிக்கைகள் குறித்த தரவுகளை இங்கு காண்போம்.
2022 ஆம் ஆண்டு:
229 மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், 10 மீனவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. 31 மீனவ படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
2023 ஆம் ஆண்டு:
220 மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு, 28 மீனவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு, 33 மீனவ படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
2024 ஆம் ஆண்டு:
526 மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு, 20 மீனவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு, 72 மீனவ படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
2025 ஆம் ஆண்டு:
172 மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு, 2 மீனவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட நிலையில், 18 மீனவ படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு கடந்த நான்கு ஆண்டுகளை ஒப்பிடும்போது 2025 ஆம் ஆண்டு மீனவர்களின் கைதும், தாக்குதல் சம்பவம் மற்றும் படகுகள் பறிமுதல் ஆகியவை குறைந்துள்ளதை புள்ளிவிவரங்கள் மூலம் அறிய முடிகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 73 மீனவர்களும், 251 மீன்பிடிப் படகுகளும் இலங்கையில் சிறைவாசம் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த ஆண்டின் (2025) கைது சம்பவங்கள்:
- ஜனவரி 27ம் தேதி, புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 360 விசைப்படகுகளுடன் மீன்பிடிக்கச் சென்ற போது, நெடுந்தீவு அருகே கடல் எல்லையை மீறியதாகக் கூறி, புதுக்கோட்டை சேர்ந்த 13 மீனவர்கள் படகுடன் கைது செய்யப்பட்டனர்.
- பிப்ரவரி 3ம் தேதி, மண்டபம் கடற்கரையிலிருந்து 200-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் மீன்பிடிக்கச் சென்ற நிலையில், மன்னார் எல்லை அருகே 10 மீனவர்களை கைது செய்து, ஒரு படகையும் இலங்கை கடற்படை பறிமுதல் செய்தது.
- அதே பிப்ரவரி மாதம் 9ம் தேதி, ராமேஸ்வரம் சார்ந்த 14 மீனவர்களை கைது செய்து, 2 விசைப்படகுகளை இலங்கை கடற்படை பறிமுதல் செய்தது.
- மார்ச் மாதம் 27 ஆம் தேதி, கச்சத்தீவு அருகே 11 ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை கைது செய்தது.
- ஜூலை மாதம் 29 ஆம் தேதி, தனுஷ்கோடி அருகே, மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த 14 மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
- ஆகஸ்டு மாதம் 6 ஆம் தேதி, ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த 14 மீனவர்கள் கடல் எல்லை மீறியதாகக் கூறி கைது செய்யப்பட்டனர்.
- அக்டோபர் மாதம் 9 ஆம் தேதி, 47 தமிழ்நாடு மீனவர்களை இரவு நேரத்தில் இலங்கை கடற்படை கைது செய்து, 5 விசைப்படகுகளை பறிமுதல் செய்தது.
- நவம்பர் மாதம் 3 ஆம் தேதி, தமிழ்நாடு மற்றும் காரைக்காலை சேர்ந்த 35 மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
- நவம்பர் மாதம் 10 ஆம் தேதி, 14 மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை கைது செய்து, அவர்களின் படகையும் பறிமுதல் செய்தது.
இலங்கையில் கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்களையும், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அவர்களது படகுகளையும் விரைவில் விடுவித்து நாடு திரும்பச் செய்வதற்காக, இருதரப்பு அமைப்புகள், தூதரக வழிகள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ சந்திப்புகள் மூலமாக இந்திய அரசு தொடர்ந்து இலங்கை அரசிடம் வலியுறுத்தி வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 16 ஆம் தேதி அன்று பிரதமர் மோடி இலங்கை அதிபருடன் நடத்திய சந்திப்பிலும் இந்த விவகாரம் முன்வைக்கப்பட்டது. அனைத்து சந்திப்புகளிலும், இந்த விவகாரம் மனிதாபிமானம் மற்றும் வாழ்வாதார அடிப்படையில் மட்டும் பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும் என்று இந்திய அரசு வலியுறுத்தி வருகிறது.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சனை குறித்து தமிழ்நாடு மற்றும் இலங்கை மீனவர் சங்க நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் இலங்கையில் நடைபெற்றது.
அதில் இரு நாட்டு மீனவர்களின் பிரச்சனைக்கு முடிவு எட்டும் வகையில், இரு நாட்டு அரசுகளும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நிரந்தர தீர்வு எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
மீனவர்கள் விஷயத்தில் நிரந்தர தீர்வு காண, இரு நாட்டு அரசுகளும் உயர்மட்ட அளவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினால் உரிய தீர்வு எட்டப்படலாம் என்பதே தமிழக மீனவர்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.