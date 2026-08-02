சிவகங்கையில் ரகசிய போதைப்பொருள் ஆய்வகம்; 9 பேர் கைது - சிக்கியது எப்படி?
போலீசார் விசாரணையில், இதுவரை 700 கிராம் மெத்தம்பெட்டமைன், போதைப்பொருள் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட வேதிப்பொருட்கள், கலன்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : August 2, 2026 at 7:48 AM IST
சிவகங்கை: லேத் பட்டறைக்குள் ரகசிய ஆய்வகம் அமைத்து, கடந்த ஓராண்டாக பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ‘மெத்தம்பெட்டமைன்’ போதைப் பொருளை தயாரித்து விற்பனை செய்து வந்த 9 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் போதைப் பொருள் புழக்கம் இருப்பதாக, போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. அந்த தகவலின் பேரில், நடத்திய திடீர் சோதனையில், ஒரு கிராம் மெத்தம்பெட்டமைன் வைத்திருந்த இளைஞரை கைது செய்யப்பட்டார்.
அந்த இளைஞர் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், போதைப் பொருள் விற்பனைக்கு பின்னால் செயல்பட்ட மிகப்பெரிய கும்பல் குறித்த தகவல் போலீசாருக்கு தெரியவந்தது.
இதைத்தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடியில் காவல் நிலையத்திற்கு அருகே செயல்பட்டு வந்த ஒரு ‘லேத்’ பட்டறைக்குள் ரகசிய ஆய்வகம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
யாருக்கும் சந்தேகம் வராதபடி, வெளிப்பார்வைக்கு சாதாரண பட்டறையை போன்று செயல்பட்ட அந்த இடத்தில், இரவு நேரங்களில் பல்வேறு வேதிப்பொருட்களைக் கலந்து மெத்தம்பெட்டமைன் தயாரிக்கப்பட்டது காவல்துறை விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, சம்பந்தப்பட்ட நபர்களின் வீடுகள் மற்றும் பட்டறையில் போலீசார் சோதனை நடத்தினர். இந்த சோதனையில் பட்டறையில் பணியாற்றிய ஷேக் முகமது என்பவரது வீட்டில் 120 கிராம் மெத்தம்பெட்டமைனும், ஜமால் மொய்தீன் என்பவரிடம் 580 கிராம் மெத்தம்பெட்டமைனும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
மேலும் போதைப்பொருள் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட வேதிப்பொருட்கள், கலன்கள் மற்றும் உபகரணங்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து மாவட்ட எஸ்.பி சந்தீஷ் கூறியதாவது, "இந்த கும்பல் மாதத்திற்கு 3 முதல் 5 கிலோ வரை போதைப்பொருள் தயாரித்து, முகவர்கள் மூலம் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு விற்பனை செய்து வந்துள்ளனர். சினிமா பாணியில் தயாரிப்பு, விற்பனை, பணப் பரிவர்த்தனை என ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியாக ஆட்களை நியமித்து நிழல் நிறுவனத்தை போன்று செயல்பட்டது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இவ்வழக்கில் ஷாகீர் உசேன், ஷேக் முகமது, ஹபீப் ரகுமான், ஜமால் மொய்தீன், முகமது அஸ்லாம், உமருல் ஜமீன், ஜபீஷ் உள்ளிட்ட 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், இவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் மற்றும் போதைப் பொருள் விற்பனை செய்யப்பட்ட பகுதிகள் குறித்து தீவிர விசாரணை நடந்து வருகிறது" எனத் தெரிவித்தார்.