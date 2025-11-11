ETV Bharat / state

திருச்சி இளைஞர் படுகொலையில் 5 பேர் கைது: குற்றவாளியை சுட்டுப்பிடித்த போலீஸ்!

முன்விரோதம் காரணமாக இளைஞர் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளது போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

(IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2025 at 11:19 AM IST

1 Min Read
திருச்சி: இளைஞர் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடர்புடைய 5 பேரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளது.

திருச்சி மாவட்டம் பீமநகரை சேர்ந்த தாமரைச்செல்வன்(25), தனியார் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று காலை 8 மணியளவில் வழக்கம்போல் வேலைக்குச் சென்ற தாமரைச்செல்வனை, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 5 பேர் கொண்ட கும்பல் வழிமறித்து அரிவாளால் தாக்கியுள்ளனர்.

அப்போது உயிரை காப்பாற்றிக்கொள்ள அருகே இருந்த காவலர் குடியிருப்பில் புகுந்துள்ளார். இருந்தாலும், தாமரைச்செல்வனை சுற்றி வளைத்த கும்பல், அவரை சரமாரியாகத் தாக்கியுள்ளது. ரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்த அவர், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார். தொடர்ந்து அக்கும்பல் அங்கிருந்து தப்ப முயன்ற நிலையில், இளமாறன் என்ற இளைஞரை மட்டும் சுற்றி வளைத்த அப்பகுதி மக்கள் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.

இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், இக்கொலை சம்பவத்தில் லால்குடி வாளாடியை சேர்ந்த சதீஷ் (26) மற்றும் திருவானைக்காவல் கொண்டையம்பேட்டையை சேர்ந்த பிரபாகரன், நந்தகுமார், கணேசன் உள்ளிட்ட 4 பேர் ஈடுபட்டதும், சதீஷூக்கும் தாமரைச்செல்வனுக்கும் இடையே இருந்த முன்விரோதம் காரணமாகவே இக்கொலை சம்பவம் அரங்கேறியதும் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து கொலை செய்த நபர்களை போலீசார் வலைவீசித் தேடி வந்தனர்.

கொலை செய்யப்பட்ட தாமரைச்செல்வன் (கோப்புப்படம்) (Etv Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், முக்கிய குற்றவாளியான சதீஷ் ஸ்ரீரங்கம் கொள்ளிடக்கரை அருகே பதுங்கி இருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. அதன் அடிப்படையில் காவல் ஆய்வாளர் திருவானந்தம் தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர். அப்போது போலீஸை கண்டு பதற்றமடைந்த சதீஷ், அவர்களை அரிவாளால் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. அதில் மாதவராஜ், ஜார்ஜ்வில்லியம் ஆகிய காவலர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: பட்டாசு போல் வெடித்த சிலிண்டர்கள் - வெளியான அதிர்ச்சி வீடியோ காட்சி!

அதனால், கோபமடைந்த காவல் ஆய்வாளர் திருவானந்தம், சதீஷை துப்பாக்கியால் சுட்டுள்ளார். அதில், வலது முட்டியில் படுகாயம் அடைந்த சதீஷ் அதேஇடத்தில் சுருண்டு விழுந்துள்ளார். அதையடுத்து, காயமடைந்த காவலர்களை ஸ்ரீரங்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்ந்த போலீசார், சதீஷை திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து சென்றனர். தற்போது, பிடிபட்ட இளமாறனுடன் சேர்த்து தலைமறைவாக இருந்த 4 பேரையும் போலீசார் தட்டி தூக்கியுள்ளனர்.

இதற்கிடையே, தகவலறிந்த திருச்சி மாநகர காவல் ஆணையர் காமினி காயமடைந்த காவலர்களை நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார். பிறகு, மேல்சிகிச்சைக்காக இருவரும் திருச்சி அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். இதனால், திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

