சென்னையில் போதைப் பொருள் விற்பனை: தாய், மகள் உட்பட 8 பேர் கைது!

போதைப் பொருள் விற்பனை செய்ய சிறையில் உள்ள ஒரு பெண் மூளையாக செயல்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

(IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 2:24 PM IST

சென்னை: பாரிமுனையில் போதைப் பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட தாய் மகள் உள்ளிட்ட 8 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

சமீபகாலமாக சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் போதைப் பொருட்களின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. அதனால், போதைப் பொருள் நடமாட்டத்தை முற்றிலும் ஒழிக்கும் நோக்கில் அதனை பயன்படுத்துபவர்கள், விற்பவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரையும் கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் போதை பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், சென்னை பாரிமுனையில் அதிகளவில் மெத்தம்பெட்டமைன் எனப்படும் போதைப் பொருள் பயன்படுத்தப்படுவதாக தனிப்படை போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதனடிப்படையில் அங்கு விரைந்து சென்ற போலீசார், தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, மண்ணடி பகுதியில் போதைப் பொருள் விற்பனை செய்வதாக தெரிய வந்தது.

உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார், மெத்தம்பெட்டமைன் விற்பனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த முகமது சாலித் (27) என்பவரை கைது செய்து அழைத்து சென்றனர். தொடர்ந்து அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின.

மேலும், அவரது வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் ராயபுரத்தை சேர்ந்த லைலத் (41) அவரது மகள் சமீனா ரக்ஜீம் (23) இருவரையும் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, அப்பகுதியை சேர்ந்த அசரப் அலி, இர்பான், லோகேஷ், முகமது யாசின், சதீஷ் குமார் ஆகியோரையும் கைது செய்தனர்.

(ETV Bharat Tamil Nadu)

விசாரணையில் லைலத், சமீனா ரக்ஜீம், முகமது சாலித் ஆகியோர் மெத்தம்பெட்டமைன் விற்பனையில் ஈடுபட்டதும், மீதமுள்ள நபர்கள் இவர்களிடம் அடிக்கடி போதைப் பொருட்களை வாங்கி சென்றதும், இந்த போதைப் பொருள் விற்பனை கும்பலுக்கு லைலத் மற்றும் பௌசியா இருவரும் மூளையாக செயல்பட்டதும் தெரிய வந்தது.

மேலும், அவர்களிடம் இருந்து 22 கிராம் மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்த தனிப்படை போலீசார், அனைவரையும் எஸ்பிளனேடு காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், 8 பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

இதில் முக்கிய குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள பௌசியா என்ற பெண் ஏற்கனவே ஒரு குற்ற வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் உள்ளார் என்பதும் விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது. இதனால், போதைப் பொருள் வழக்கில் தொடர்புடைய தாய் மகள் உள்ளிட்ட 9 பேர் மீதும் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

மேலும், இவர்களுக்கு எங்கிருந்து போதைப் பொருள் கிடைத்தது? போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பலுடன் ஏதேனும் தொடர்புள்ளதா? என கண்டறிய, சிறையில் இருக்கும் பௌசியாவிடம் விசாரணை நடத்த போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

