மதுரையில் இன்று தொடங்கப்படும் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் - நாள்தோறும் 50 பேருக்கு வழங்க ஏற்பாடு
செப்டம்பர் 28-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு, பிரசவம் நடைபெறும் அரசு மருத்துவமனையிலேயே தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 28, 2026 at 11:33 AM IST
மதுரை: முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (செப்டம்பர் 28) தொடங்கி வைக்கும் ‘தாய் மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டத்தின் கீழ் முதல் கட்டமாக முதல் 40 நாட்களுக்கு நாள்தோறும் 50 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தாய்மாமன் உறவையும் குழந்தை பிறப்பின் பெருமையையும் உணர்த்தும் வகையிலும், அரசு மருத்துவமனைகளில் நடைபெறும் பிரசவங்களை ஊக்குவித்து, அரசு மருத்துவமனைகள் மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கிலும் தமிழ்நாடு அரசால் ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் முதலமைச்சர் விஜய்யால் இன்று (செப்.28) மதுரையில் தொடங்கி வைக்கப்பட உள்ளது.
அதன்படி, அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற, e-KYC பதிவு செய்யப்பட்ட ஆதார் அட்டை, குடியிருப்பு சான்றிதழ், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, குடும்ப அட்டை, தொழிலாளர் நல வாரியம் மூலம் வழங்கப்பட்ட அடையாள அட்டை அல்லது அஞ்சல் துறை மூலம் வழங்கப்பட்ட முகவரி சான்று உள்ளிட்ட தமிழ்நாடு குடியிருப்பு அடையாளச் சான்றுகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தாய்மார் கொண்டிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மதுரை மாவட்டத்தில் இத்திட்டத்திற்கான பயனாளிகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி அரசு ராஜாஜி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, உசிலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனை, திருமங்கலம் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் மேலூர் அரசு மருத்துவமனை ஆகிய இடங்களில் நடைபெற உள்ளன.
இதன் முதல் கட்டமாக, இன்று மதுரை மாநகராட்சி, தொட்டப்பநாயக்கனூர், செக்கானூரணி மற்றும் செல்லூர் பகுதிகளிலும், செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதி கள்ளந்திரி, எழுமலை, டி.கல்லுப்பட்டி மற்றும் கொட்டாம்பட்டி பகுதிகளிலும் தங்க மோதிரம் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், பயனாளிகளின் வசதிக்காக அந்தந்த பகுதிகளில் இருந்து வாகன வசதியும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தங்க மோதிரம் காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை, பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை என இரு வேளைகளில் வழங்கப்படும். மேலும், கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வகையில், ஒவ்வொரு மையத்திலும் நாள்தோறும் காலை 25 பேர், பிற்பகல் 25 பேர் என மொத்தம் 50 பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
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மேலும், செப்டம்பர் 28-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு, பிரசவம் நடைபெறும் அந்தந்த அரசு மருத்துவமனையிலேயே தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அழைப்பிதழ்கள் அந்தந்த பகுதிகளைச் சேர்ந்த கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் மூலம் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட உள்ளன.
அழைப்பிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்தில் மட்டுமே பயனாளிகள் வருகை தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு 9150094107 மற்றும் 0452-2640778 ஆகிய தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.