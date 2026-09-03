நேபாள வெள்ளத்தில் காணாமல் போன 85 தமிழர்களை அடையாளம் காண உறவினர்களுக்கு டிஎன்ஏ பரிசோதனை

நேபாள வெள்ளத்தில் காணாமல் போன 85 தமிழர்களை அடையாளம் காண உறவினர்களுக்கு டிஎன்ஏ பரிசோதனை
டிஎன்ஏ பரிசோதனை விவரங்களுடன் நேபாளத்திற்குச் செல்ல விரும்பும் உறவினர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் தமிழ்நாடு அரசால் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
Published : September 3, 2026 at 9:12 PM IST
சென்னை: நேபாள பெருவெள்ளத்தில் காணாமல் போன தமிழகத்தை சேர்ந்த 85 பேரை அடையாளம் காண்பதற்காக அவர்களின் உறவினர்களிடம் டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்வதற்கு தமிழக அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதற்காக சென்னை, மதுரை, தஞ்சாவூர் ஆகிய இடங்களில் டிஎன்ஏ பரிசோதனை ஆய்வகங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "நேபாளத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 26-ஆம் தேதி திடீர் பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டதை அடுத்து, அங்கு யாத்திரை சென்ற நூற்றுக்கணக்கான தமிழர்கள் சிக்கிக் கொண்டனர். அவர்களை விரைந்து மீட்க மத்திய அரசு மற்றும் நேபாள அரசுடன் இணைந்து தமிழக அரசு பல்வேறு தொடர் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
அதன்படி, சென்னையில் உள்ள அயலகத் தமிழர் நலத்துறை ஆணையரகத்திலும், புதுதில்லி தமிழ்நாடு இல்லத்திலும் உதவி மையம் மற்றும் அவசரக் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டு, அவசர உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டன.
தமிழ்நாட்டில் இருந்து மொத்தம் 305 பேர், நேபாளம் சென்றிருந்த நிலையில், செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி நிலவரப்பபடி, 220 பேர் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ள 85 பேரை தொடர்பு கொள்ள தொடர் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தமிழக அரசு தெரிவித்திருந்தது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, நேபாள பெருவெள்ளத்தில் காணாமல் போனவர்களை அடையாளம் காண்பதற்கு ஏதுவாக, நேபாள அரசு வெளியிட்டுள்ள நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி, காணாமல் போனவர்களின் முதல்நிலை உறவினர்களில் விருப்பமுள்ளவர்கள் டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்வதற்கு தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அதன்படி சென்னை, மதுரை, தஞ்சாவூர் ஆகிய மண்டலங்களில் உள்ள தடய அறிவியல் ஆய்வகங்களின் மூலமாக டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நேபாள பெருவெள்ளத்தில் காணாமல் போனவர்களின் முதல்நிலை உறவினர்களான தாய், தந்தை, மகன், மகள் இவர்களில் யாரேனும் ஒருவர் கட்டணமின்றி டிஎன்ஏ பரிசோதனை எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
இதற்காக சென்னை மயிலாப்பூர், மதுரையில் மருத்துவ கல்லூரி வளாகம், தஞ்சாவூர் வல்லம் சாலையில் உள்ள பிள்ளையார்பட்டி ஆகிய இடங்களில் உள்ள தடய அறிவியல் ஆய்வகங்களில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
எனவே, நேபாள பெருவெள்ளத்தில் காணாமல் போனவர்களில் விருப்பமுள்ள முதல்நிலை உறவினர்களை சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் ஏதாவதொரு மண்டலத்திற்கு அழைத்துச்சென்று கட்டணமின்றி டிஎன்ஏ பரிசோதனை எடுப்பதற்குத் தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளை செய்துதர வேண்டும். மேலும் டிஎன்ஏ பரிசோதனை தகவல்களை நேபாள அரசின் வலைதளத்தில் ஆட்சியர் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்படுகிறது.
மேலும், டிஎன்ஏ பரிசோதனை விவரங்களுடன் நேபாளத்திற்குச் செல்ல விரும்பும் உறவினர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் தமிழ்நாடு அரசால் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதுகுறித்து மேலும் விபரங்களை அறிய, அயலக தமிழர் நலன் மற்றும் மறுவாழ்வுத் துறை ஆணையரகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம்" என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.