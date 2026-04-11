விமானங்களில் கடத்தி வரப்பட்ட கொடிய விஷப் பாம்புகள் உட்பட 49 உயிரினங்கள் பறிமுதல்

சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்த 49 அரிய உயிரினங்கள் அனைத்தையும் மலேசியா மற்றும் தாய்லாந்து நாட்டிற்கு திருப்பி அனுப்ப நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 11, 2026 at 10:20 AM IST

சென்னை: மலேசியா மற்றும் தாய்லாந்தில் இருந்து விமானங்களில் சென்னைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட கொடிய விஷப் பாம்புகள் உட்பட 49 அரிய உயிரினங்களை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

மலேசியாவின் தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து ஏர் ஏசியா பயணிகள் விமானம் நேற்று நள்ளிரவு சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தது. அந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகள் அனைவரையும் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக கண்காணித்து சோதனை மேற்கொண்டனர்.

அப்போது அந்த விமானத்தில் வந்த பயணி ஒருவர் மீது சந்தேகம் அடைந்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அவரை நிறுத்தி விசாரணை செய்தனர். அவர் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்த நிலையில், அவரது பாஸ்போர்ட்டை ஆய்வு செய்த போது சுற்றுலா விசாவில் மலேசியா சென்று சென்னை வந்து இருப்பது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து அந்த பயணி கொண்டு வந்த மிகப் பெரிய சூட்கேஸ் மற்றும் கூடைகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பிரித்துப் பார்த்து சோதனை செய்தனர்.

அதில் கொடிய விஷம் கொண்ட நாகப் பாம்புகள், ராஜ நாகங்கள் உள்ளிட்ட 34 அரிய வகை பாம்புகள் மற்றும் உயிரினங்கள் இருந்துள்ளன. இதனையடுத்து அந்த அரிய வகை உயிரினங்களை பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அதனை கடத்தி வந்த பயணியையும் கைது செய்தனர்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விஷப் பாம்பு
சென்னை விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விஷப் பாம்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

15 வகையான அரிய உயிரினங்கள் பறிமுதல்

அதே போல் தாய்லாந்து நாட்டிலிருந்து தாய் ஏர்வேஸ் பயணிகள் விமானம் நேற்று நள்ளிரவு சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தது. அதில் வந்த பயணிகள் அனைவரும் சோதனைகளையும் முடித்துக் கொண்டு வெளியேறிய நிலையில், ஒரு உடமை மட்டும் வெகு நேரமாக கேட்பாராற்று கிடந்தது.

இதனால் சந்தேகம் அடைந்த சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் அந்த சூட்கேஸை திறந்து சோதனை செய்தனர். அதில் மஞ்சள் நிற அபூர்வ குரங்கு, வெள்ளி நிற அபூர்வ குரங்கு, இந்திய பனை அணில், விஷம் சிலந்திப் பூச்சிகள் என்று 15 அபூர்வ உயிரினங்கள் இருந்தன. அந்த உயிரினங்களை கடத்திக் கொண்டு வந்த பயணி சுங்கத் துறை அதிகாரிகளின் சோதனைகளுக்கு பயந்து, அரிய வகை உயிரினங்களை கடத்தி வந்த சூட்கேசை கன்வேயர் பெல்ட்டில் வைத்து விட்டு சென்று இருப்பது தெரிய வந்தது.

சென்னை விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அரிய வகை குரங்கு
சென்னை விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அரிய வகை குரங்கு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து அந்த சூட்கேஸை கொண்டு வந்த பயணி குறித்து விமான நிலையத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை கைப்பற்றி சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதனையடுத்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்த சுமார் 49 அரிய வகை கொடிய விஷம் உடைய உயிரினங்கள் அனைத்தையும் மலேசியா மற்றும் தாய்லாந்து நாட்டிற்கு திருப்பி அனுப்ப நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர்.

இதனையடுத்து மலேசியாவில் இருந்து கடத்தி வந்த அரிய வகை பாம்புகளை திருப்பி அனுப்புவதற்கான பணத்தை அதை கடத்தி வந்த பயணியிடம் இருந்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் வசூல் செய்தனர். மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

