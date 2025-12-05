திருவள்ளூரில் கனமழையால் 300 ஹெக்டர் தோட்டக்கலை பயிர்கள் பாதிப்பு - தோட்டக்கலைத் துறை அதிகாரி தகவல்
திருவள்ளூர் மாவட்டம் சோழவரம், கும்மிடிப்பூண்டி, மீஞ்சூர், அம்பத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் கீரைகள், கத்தரி, வாழை, வெண்டை, முருங்கை, மிளகாய் போன்ற தோட்டக்கலை பயிர்கள் மற்றும் நெல் சாகுபடி பயிர்கள் பாதிப்படைந்துள்ளன
Published : December 5, 2025 at 7:03 PM IST
திருவள்ளூர்: டிட்வா புயல் காரணமாக பெய்த கனமழையால் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் 300 ஹெக்டர் தோட்டக்கலை பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளதாக தோட்டக்கலைத் துறை துணை இயக்குனர் குமரவேல் தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் சுமார் 50,000 ஏக்கர் அளவிற்கு மாமரம், தென்னை, வாழை மல்லி, தர்பூசணி, காய்கறி பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் 'டிட்வா' புயல் காரணமாக தொடர்ந்து நான்கு நாட்களாக மழை பெய்து வருவதால் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் சுமார் 5,000 ஏக்கர் அளவிற்கு வேளாண்மை துறை மற்றும் தோட்டக்கலை பெயர்கள் வெள்ளத்தால் சூழ்ந்துள்ளது.
குறிப்பாக, சோழவரம், கும்மிடிப்பூண்டி, மீஞ்சூர், அம்பத்தூர், மற்றும் ஈக்காடு வட்டாரங்களில் கீரைகள், கத்தரி, வாழை, வெண்டை, முருங்கை, மிளகாய் போன்ற பயிர்கள் மற்றும் நெல் சாகுபடி பயிர்கள் பாதிப்படைந்துள்ளன. இந்த பயிர்களின் பரப்பு மற்றும் சேதார மதிப்பினை வட்டார தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலர்கள், வருவாய்த்துறையினருடன் இணைந்து கணக்கெடுப்பு நடத்தி வருகின்றன.
மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் வேதவல்லி, வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் பூபதி, மற்றும் மாவட்ட தோட்டக்கலைத்துறை துணை இயக்குனர் குமரவேல் தலைமையில் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் திவ்யா மற்றும் உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர்கள் சோழவரம் வட்டாரத்தில் பயிர்கள் மதிப்பீட்டை கணக்கிட்டனர். பாதிப்படைந்த விவசாயிகளின் நிலங்களை கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
தொடர்ந்து, தங்களுடைய நிலத்தில் உள்ள பயிர்களை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது குறித்தும் பயிருடைய சேத மதிப்பீடு எவ்வளவு இருக்கிறது என்றும், மதிப்பீடு செய்தனர். பின்னர் விவசாயிகள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்கள் குறித்து அந்தந்த வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் அலுவலர்களை தொடர்பு கொண்டு பயன் பெறுமாறு தோட்டக்கலை துணை இயக்குனர் ரா.குமரவேல் தெரிவித்தார்.
பின்னர், விவசாயிகளிடம் மழையினால் பாதிப்படைந்த பகுதிகளை பார்வையிட்டு, தண்ணீரை வெளியேற்றியவுடன் பயிர்களுக்கு போட வேண்டிய மருந்து வகைகள் மற்றும் மழைக்காலங்களில் தற்போது எந்த பயிர்களிலும் பயிரிட வேண்டாம் என்பதை விவசாயிகளிடம் எடுத்துக் கூறினார்.
வேளாண்மை குறித்து வேதவல்லி, நெற்பயிர்கள் சேதம் அடைந்த இடங்களை பார்வையிட்டார். தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ள நெற்பயிர்கள் குறித்து மதிப்பீடு செய்தார். தொடர்ந்து சேதமடைந்த பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்து இருக்கிறீர்களா என்றும், இது குறித்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தெரிவிப்போம் என்றும் தெரிவித்தார். இதனைத்தொடர்ந்து மழைக் காலங்களில் நெற்பயிர்கள் எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும், எந்த மாதிரியான உரங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை குறித்தும் விளக்கமாக விவசாயிகளிடம் தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பயிர்கள் சேதம் குறித்து நமது செய்தியாளரிடம் பேசிய மாவட்ட தோட்டக்கலைத் துறை துணை இயக்குனர் குமரவேல், “திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கிட்டதட்ட 20 ஆயிரம் ஹெக்டர் தோட்டக்கலை பயிர்கள் சாகுபடி செய்து வருகிறோம்.
நமது மாவட்டம் சென்னைக்கு அருகில் இருப்பதால், இங்கு விளையக்கூடிய பழங்கள். பயிர்கள் அனைத்தும் கோயம்பேடு, ஆவடி, வில்லிவாக்கம் சந்தைகளுக்கு செல்கிறது. இச்சூழலில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக, வடிகால் வசதி, உயிரியல் பூஞ்சை கொல்லிகளை போடுதல் போன்ற முன்னெச்சரிக்கை அளித்தும், இயற்கை சூழல் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 300 ஹெக்டர் தோட்டக்கலை பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன.
இருப்பினும் வடிகால் வசதியுள்ள இடங்களில் தண்ணீர் வடிந்துள்ளது. தண்ணீர் வடியாத இடங்களில் அரசுடன் சேர்ந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை கூறி வருகிறோம். பயிர்கள் அதிக பாதிப்படைந்து மஞ்சள் நிறம் மாறி, கொட்டிவிடும். இதுபோன்ற பயிர்களையும் பயிர் சேதாரத்தில் கணக்கிட்டு வருகிறோம். எனவே விவசாயிகள் தங்களது பயிர் சேதங்கள் குறித்து அருகில் உள்ள வட்டார தோட்டக்கலை அலுவலகத்தில் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். நாங்கள் அதன்படி பயிர்கள் மதிப்பீடு பணியில் ஈடுபடுவோம்” என்றார்.
மீஞ்சூர், பொன்னேரி ஆகிய பகுதிகளில் அதிகளவு மழையால் பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டது, அப்பகுதியில் உடனடியாக எடுக்கக்கூடிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்ட போது, ”சோழவரம் சுற்றுவட்டாரத்தில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள 600 ஹெக்டரில் 75 ஹெக்டர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பயிர்களை பாதுகாக்க மழைநீர் வடிந்தவுடன், உயிரியல் புஞ்சை கொல்லிகளை பயன்படுத்தலாம். பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட்டாலும், மற்ற பயிர்களை பாதுகாக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு கூறி வருகிறோம்” என்றார்.