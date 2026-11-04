பாசிப்பட்டினம் கடற்கரை பகுதியில் போலீசார் அதிரடி சோதனை: 19.8 கிலோ போதைப்பொருள் பறிமுதல்
15 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில், மனோ தலைமறைவாக இருந்து வந்ததாகக் காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 4, 2026 at 1:53 PM IST
ராமநாதபுரம்: பாசிப்பட்டினம் கடற்கரை அருகே 19.8 கிலோ ஹஷீஷ் என்ற உயர் ரக போதைப்பொருளை எஸ்.பி.பட்டினம் போலீசார் பறிமுதல் செய்ததோடு, தலைமறைவாக இருந்த முக்கிய குற்றவாளியையும் கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை உட்கோட்டம், எஸ்.பி பட்டினம் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்டது பாசிப்பட்டினம். கடற்கரை பகுதியான இப்பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 3) சட்டவிரோதமாக ஹஷீஷ் என்ற போதைப்பொருள் கடத்தப்படுவதாக எஸ்.பி பட்டினம் காவல் ஆய்வாளர் டேவிட் ரவிராஜனுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
தகவலின் பேரில் காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படையினர் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் சுற்றித் திரிந்த நபரைப் பிடித்து சோதனை செய்ததில், அவரிடமிருந்து 2 கிலோ ஹஷீஷ் என்ற உயர் ரக போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், அந்த நபரின் வீட்டில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு மேலும் 17.8 கிலோ ஹஷீஷ் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் மொத்தம் 19.8 கிலோ ஹஷீஷ் போதைப்பொருள் கைப்பற்றப்பட்டது.
கைது செய்யப்பட்டவர் யார்?
கைது செய்யப்பட்டவர் திருவாடானை வட்டம், தளிர் மருங்கூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மனோ (34) என்பது தெரிய வந்தது. இவர் மீது ஏற்கெனவே போதைப்பொருள் கடத்தல் தொடர்பாக தொண்டி காவல் நிலையம் மற்றும் எஸ்.பி பட்டினம் காவல் நிலையங்களில் இரண்டு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இதில், இரண்டாவது வழக்கில் 15 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில், மனோ தலைமறைவாக இருந்து வந்ததாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
NDPS சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு
மனோவிடம் இருந்து போதைப்பொருளை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர், அவரை கைது செய்து எஸ்.பி. பட்டினம் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர். மேலும் இந்த போதைப்பொருள் கடத்தல் தொடர்பாக எஸ்.பி. பட்டினம் காவல் நிலையத்தில் குற்ற எண் 159/2026, NDPS சட்டப் பிரிவுகள் 8(c), 20(b)(ii)(C)-ன் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, தொடர்ந்து சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், ஹஷீஷ் போதைப்பொருள் எங்கிருந்து கொண்டுவரப்பட்டது? இலங்கைக்கு கடத்த திட்டமிட்டவர்கள் யார்? இந்த கடத்தலில் தொடர்புள்ளவர்கள் யார் யார்? மற்றும் சர்வதேச கடத்தல் தொடர்புகள் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஹஷீஷ் போதைப்பொருள் என்றால் என்ன?
கஞ்சா செடியின் பூக்கள் மற்றும் இலைகளில் உள்ள பிசினை சேகரித்து, அவற்றை கட்டிகளாகவோ, பேஸ்ட்டுகளாகவோ தயாரித்து பயன்படுத்துவதை ஹஷீஷ் போதைப்பொருள் என்கின்றனர். சாதாரண கஞ்சாவை விட இதில் வீரியம் அதிகம்.