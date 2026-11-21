'முதலமைச்சருக்கு அரோகரா' கோஷம் எழுப்பிய விவகாரம்: உயர் நீதிமன்றத்தில் விரைவில் விசாரணை
இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் பாடகர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
Published : November 21, 2026 at 3:01 PM IST
மதுரை: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் நடைபெற்ற கந்த சஷ்டி திருவிழாவின் போது 'முதலமைச்சருக்கு அரோகரா' கோஷம் போட்ட விவகாரம் தொடர்பான வழக்கை, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை விரைவில் விசாரணை நடத்தவுள்ளது.
புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் அருண்குமார், மதுரையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் தீரன் திருமுருகன் ஆகியோர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தனர். அதில், "திருச்செர்ந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கொண்டாடப்படும் கந்தசஷ்டி விழா, மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒன்றாகும்.
இந்த விழாக்களில் பங்கேற்பதற்கு பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் பல லட்சம் பக்தர்கள் விரதம் இருந்து, மத நம்பிக்கையுடன் கலந்து கொள்கின்றனர். குறிப்பாக, சூரசம்ஹாரம் நிகழ்வானது சூரபத்மனை முருகப் பெருமான் வெற்றிக் கொண்டதை குறிக்கும் புனிதமான மத நிகழ்வாகும்.
முதலமைச்சருக்கு அரோகரா கோஷம்
இந்த புனித நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளும் பக்தர்கள், முருகப் பெருமானைப் போற்றி 'அரோகரா' என்ற பக்தி முழக்கத்தை எழுப்புகின்றனர். இந்நிலையில், கடந்த 15-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சூரசம்ஹார நிகழ்வின் போது, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ் ஆகியோரையும் போற்றி "அரோகரா" என்ற முழக்கம் எழுப்பப்பட்டது.
பாடகர்கள் வேல்முருகன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி ஆகியோரும் முதலமைச்சருக்கு அரோகரா என கோஷமிட்டனர். இது மத நம்பிக்கையை சீர்குலைப்பதற்கு சமம்.
எந்தவொரு அரசியல் தலைவர் அல்லது பொதுப் பதவி வகிப்பவரின் அரசியல் விளம்பரத்திற்கோ, தனிப்பட்ட புகழுக்கோ கந்தசஷ்டி நிகழ்ச்சியை ஒரு மேடையாக மாற்ற அனுமதிக்கக் கூடாது. எனவே இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டிய அவசியத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
குறிப்பாக, சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் கோயில் நிர்வாகம் அல்லது துறையால் அதிகாரப்பூர்வமாக அழைக்கப்பட்டனரா? அந்நிகழ்ச்சி தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதா? அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்ச்சியில் ஏதேனும் அரசியல் குறிப்புகள் சேர்க்கப்பட்டிருந்தனவா? இவர்களுக்கு கோயில் நிதி செலவிடப்பட்டதா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்த வேண்டியது அவசியம்.
இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை வேண்டும்
மேலும், சூரசம்ஹாரம் நிகழ்வு தொடர்பான முழுமையான அசல் வீடியோ பதிவுகள், சிசிடிவி காட்சிகள், ஒலிப்பெருக்கி அமைப்பு பதிவுகள், ஆடியோ பதிவுகள், நிகழ்ச்சி நிரல்கள், அழைப்பிதழ்கள், அனுமதிகள், கடிதப் போக்குவரத்துகள் நிகழ்வுகளின் உண்மையான வரிசையையும், சம்பந்தப்பட்ட நபர்களின் ஏதேனும் பொறுப்பு இருப்பின் அதையும் தீர்மானிப்பதற்கான முக்கியச் சான்றுகளாகும் என்பதைப் பணிவுடன் சமர்ப்பிக்கிறேன்.
மத மேடைகள் மற்றும் கோயில் திருவிழாக்களை அரசியல் விளம்பரத்திற்குப் பயன்படுத்துவது பக்தர்களுக்கு மிகுந்த மன வேதனையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுகுறித்து உரிய விசாரணை நடத்தாவிட்டால், இந்த சம்பவம் ஒரு முன்னுதாரணத்தை உருவாகி, மற்ற கோயில்களிலும் இதே தொடர்வதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
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பக்தர்களின் மத உணர்வுகளை கட்சி சார்ந்த அல்லது தனிப்பட்ட புகழுக்காக பயன்படுத்த அவற்றின் நிர்வாகம் அனுமதிக்கக் கூடாது. எனவே திருச்செந்தூர் கந்த சஷ்டி விழாவின் போது கோஷம் எழுப்பிய நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்தும், அதற்கு துணை போன இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மதச் சடங்குகளும், கோயில் திருவிழாக்களும் அரசியல் புகழுக்கான மேடைகளாகப் பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். கோயில் நிர்வாகம் அத்தகைய நிகழ்வுகளின் மத நோக்கத்தையும் பாரம்பரியத் தன்மையையும் பராமரிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்" என அந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது. இந்த மனுவானது, விரைவில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது.