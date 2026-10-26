'அர்னாப்' தீவிர புயலாக வலுபெற்றது - நாகையில் மிக கனமழை எச்சரிக்கை
ஆழ்கடலில் உள்ள மீனவர்கள் உடனடியாகக் கரைக்கு திரும்புமாறு மீன்வளத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : October 26, 2026 at 5:16 PM IST
சென்னை: அர்னாப் புயல் மிக தீவிர புயலாக கரையைக் கடக்கும் என்று தெரிவித்துள்ள வானிலை ஆய்வு மையம், நாகப்பட்டினத்தில் இன்று (அக்.26) மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரித்துள்ளது.
சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று (அக்.26) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "இன்று (அக்.26) மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுப்பெற்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக அதே பகுதிகளில் நிலவியது.
இது மேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று (அக்.26) காலை 5.30 மணியளவில் மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் புயலாக அர்னாப் வலுப்பெற்று அதே பகுதிகளில் நிலவுகிறது.
இது மேற்கு- வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று (அக்.26) நள்ளிரவுக்குள் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் தீவிர புயலாகவும், நாளை (அக்.27) மிக தீவிர புயலாக அதே பகுதிகளில் வலுப்பெறக்கூடும்.
இது மேலும் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து ஆந்திரப்பிரதேசம் மற்றும் ஏனாம் (Yanam) கடற்கரைப் பகுதிகளில், பாபட்லா (Bapatla) மற்றும் விசாகப்பட்டினம் (Visakhapatnam) இடையே ஏனாம் பகுதிகளுக்கு அருகில் மிக தீவிர புயலாகக் கரையைக் கடக்கக் கூடும்.
நேற்று (அக்.25) தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய கேரள பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி இன்று (அக்.26) காலை 05.30 மணியளவில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென் கடலோர தமிழ்நாடு பகுதிகளுக்கு நகர்ந்து அதே பகுதிகளில் நிலவுகிறது.
லட்சத்தீவுப் பகுதியிலிருந்து தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென் கடலோர தமிழ்நாடு பகுதிகளில் நிலவும் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதிகள் வரை தெற்கு கேரளம் வழியாக ஒரு காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பாதை நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, இன்று (அக்.26) நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும். மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழ்நாட்டில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுச்சேரியிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
நாளை (அக்.27) மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
சென்னைக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு
இன்றும் (அக்.26), நாளையும் (அக்.27) சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை
தமிழ்நாடு கடலோரப் பகுதிகள்
இன்று (அக்.26) தமிழ்நாடு கடலோரப் பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக் காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
நாளையும் (அக்.27), நாளை மறுநாளும் (அக்.28) வடதமிழ்நாடு கடலோரப் பகுதிகளில் சூறாவளிக் காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் அதன் பிறகு படிப்படியாக குறையக்கூடும்.
மத்திய கிழக்கு, அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள்
இன்று (அக்.26) சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 60 முதல் 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 80 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இன்று மாலை முதல் காற்றின் வேகம் உயர்ந்து மணிக்கு 80 முதல் 90 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 110 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், நாளை (அக்.27) காலை முதல் காற்றின் வேகம் உயர்ந்து மணிக்கு 90 முதல் 100 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 110 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், நாளை மறுநாள் (அக்.28) காலை முதல் காற்றின் வேகம் உயர்ந்து மணிக்கு 115 முதல் 125 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 140 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், நாளை மறுநாள் மாலை முதல் காற்றின் வேகம் குறைந்து மணிக்கு 70 முதல் 80 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 90 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், நாளை (அக்.27) காலை முதல் காற்றின் வேகம் குறைந்து மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், அதன் பிறகு படிப்படியாகக் குறையக்கூடும்.
தென்கிழக்கு, மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல், அந்தமான் கடல் பகுதிகள்
நாளை (அக்.27) காலை முதல் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், நாளை மதியம் முதல் காற்றின் வேகம் உயர்ந்து மணிக்கு 60 முதல் 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 80 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், மாலை முதல் காற்றின் வேகம் உயர்ந்து மணிக்கு 90 முதல் 100 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 110 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், நாளை மறுநாள் (அக்.28) காலை முதல் காற்றின் வேகம் உயர்ந்து மணிக்கு 115 முதல் 125 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 140 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், நாளை மறுநாள் மாலை முதல் காற்றின் வேகம் குறைந்து மணிக்கு 70 முதல் 80 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 90 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், அக்.29- ஆம் தேதி காலை முதல் காற்றின் வேகம் குறைந்து மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் அதன் பிறகு படிப்படியாக குறையக்கூடும்.
மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாமென்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஆழ்கடலில் உள்ள மீனவர்கள் உடனடியாகக் கரைக்கு திரும்புமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
பதிவான மழை அளவுகள்
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக காரத்தோலுவு (திருப்பூர்), ஓத்தகல்மண்டபம் (கோயம்புத்தூர்) தலா 16 செ.மீ., கொத்தவாச்சேரி (கடலூர்) 15 செ.மீ., மதுக்கரை தாலுகா அலுவலகம் (கோயம்புத்தூர்), வாரப்பட்டி (கோயம்புத்தூர்), சனவேலி (இராமநாதபுரம்) தலா 13 செ.மீ., தங்கச்சிமடம் (இராமநாதபுரம்) போத்தனூர் ரயில் நிலையம் (கோயம்புத்தூர்), மடத்துப்பாளையம் (திருப்பூர்), சேக்கந்திடல் (ராமநாதபுரம்) ஆகிய பகுதிகளில் தலா 12 செ.மீ. மழைப் பதிவாகியுள்ளது." இவ்வாறு வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தீவிர புயலாக வலுப்பெற்றது
இதனிடையே, அர்னாப் தீவிர புயலாக வலுப்பெற்றதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இன்றிரவு 9 மணி நிலவரப்படி, தீவிர புயலாக மாறியுள்ள அர்னாப், அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் தொடர்ந்து நகர்ந்து, அதே பகுதியில் மேலும் தீவிரமடைந்து அதி தீவிர புயலாக மாற அதிக வாய்ப்புள்ளது.
இது நாளை மாலை வரை மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் தொடர்ந்து நகர்வதற்கும், அதன் பிறகு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினத்திற்கு இடையில், ஏனாமிற்கு அருகே ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஏனாம் கடற்கரைகளைக் கடக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
அப்போது காற்றின் அதிகபட்ச தொடர்ச்சியான வேகம் மணிக்கு 115-125 கி.மீ ஆகவும், காற்றின் வேகம் மணிக்கு 140 கி.மீ வரை அதிகரித்தும். தற்போதைய நிலவரப்படி, அர்னாப் புயல் மணிக்கு 17 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.