150 அடி பள்ளத்தில் இறங்கி சுற்றுலாப் பயணிக்கு சிகிச்சை அளித்த ராணுவ பெண் மருத்துவர்
Published : March 21, 2026 at 3:46 PM IST
நீலகிரி: 150 அடி பள்ளத்தில் துணிச்சலுடன் இறங்கி சுற்றுலாப் பயணிக்கு சிகிச்சை அளித்து ராணுவ மருத்துவர் மேஜர் கவிதா வாசுபள்ளி அசத்தியுள்ளார்.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூரில் இருந்து உதகைச் செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வனத்துறைக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஊசிமலை காட்சிமுனை சூழல் சுற்றுலா மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு சென்ற செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணி சிவகுருநாதன், காட்சிமுனையில் நேற்று முன்தினம் (மார்ச் 19) செல்ஃபி எடுக்க முயன்றபோது 150 அடி பள்ளத்தில் தவறி விழுந்துள்ளார்.
இதைத் தொடர்ந்து சிவகுருநாதன், தனது கார் ஓட்டுநருக்கு தொலைபேசி மூலம் தகவல் கொடுத்துள்ளார். அந்த கார் ஓட்டுநர் உடனடியாக காவல்துறையினருக்கும், வனத்துறையினருக்கும் நடந்த சம்பவத்தைக் கூறி தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புத்துறையினர், நீண்ட நேரமாக சிவகுருநாதனை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அவர்களுடன் இணைந்து வனத்துறையினரும் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.
எனினும், இரவு நேரம் என்பதாலும் யானைகள், புலிகள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் உள்ள அடர்ந்த வனப்பகுதி என்பதாலும் மீட்புப் பணியில் வீரர்களுக்கு சிரமம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலையில், மலைப் பள்ளத்தாக்கில் சிக்கியிருந்த சிவகுருநாதனை கண்டுப்பிடித்த வனத்துறையினர் மற்றும் தீயணைப்புத்துறையினர் போர்வையை வழங்கி அங்கேயே அவரைப் பாதுகாத்தனர்.
நீலகிரி வெலிங்டன் ராணுவ அதிகாரிகளிடம் மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு தகவல் அளித்ததன் பேரில் விரைந்து வந்த ராணுவ வீரர்கள், காவல்துறை, வனத்துறை, தீயணைப்புத்துறை வீரர்கள் கூட்டாக மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். அதன்விளைவாக, சுமார் 13 மணிநேரப் போராட்டத்திற்கு பிறகு மறுநாள் அதிகாலை 03.00 மணியளவில் சிவகுருநாதனை பத்திரமாக மீட்டனர்.
குன்னூர் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் செண்டரைச் சேர்ந்த லெப்டினன்ட் கர்னல் சந்தன் மேத்தா தலைமையிலான குழுவினர், இந்த மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். ராணுவத்தில் மருத்துவராகப் பணியாற்றி வரும் மேஜர் கவிதா வாசுபள்ளியின் பங்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும்; யானைகள்,புலிகள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் நடமாடும் அந்த பகுதியில் தைரியமாக 150 அடி பள்ளத்தில் இறங்கிக் காயமடைந்த நபருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்துள்ளார்.
இது குறித்து மேஜர் கவிதா வாசுபள்ளி கூறுகையில், "சுற்றுலாப் பயணி ஒருவர் பள்ளத்தாக்கில் தவறி விழுந்தத்தாக தங்களுக்கு நேற்று (மார்ச் 20) மாலையில் அழைப்பு வந்தது; இரவு சுமார் 09.15 மணியளவில் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்றோம். கரடுமுரடான நிலப்பரப்பு, உயரமான பகுதி காரணமாக பாதிக்கப்பட்டவரைக் கண்டுபிடிப்பது கடினமாக இருந்தது. அவரை மீட்பதற்காக, ராணுவக் குழுவினர் இரண்டு மலைகளுக்கு இடையே 70 மீட்டர் நீளமுள்ள டைரோலியன் டிராவர்ஸ் லைனை (Tyrolean Traverse Line) அமைத்தனர்.
பள்ளத்தாக்கில் இறங்கி சென்று அவரது நிலையைச் சீராக்க முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தேன். இருப்பினும், அவருக்கு ஏற்பட்ட எலும்பு முறிவுகளால் நிலைமை மிகவும் கவலைக்கிடமாக இருந்தது. பின்னர் எனது அறிவுறுத்தல்களின்படி, மீட்புக் குழுவினர் அவரை ஸ்ட்ரெச்சரில் ஏற்றி டைரோலியன் டிராவர்ஸ் லைன் வழியாக மேலே பத்திரமாகக் கொண்டு சென்றனர். அவர் ஆம்புலன்ஸை அடையும் வரை உதவி மருத்துவ அதிகாரி கேப்டன் சரவணகுமார், உதவியாளர் ஹவில்தார் பரத் மற்றும் செவிலியர் உதவியாளர் ஹவில்தார் சூர்ய பிரகாஷ் ஆகியோர் அவரைக் கவனித்துக் கொண்டனர்" என்றார். ஆபத்தை துச்சமாக நினைத்து இளைஞரின் உயிரை காப்பாற்றிய மேஜர் கவிதா வாசுபள்ளிக்கு சமூக வலைத்தளங்களில் வாழ்த்துக் குவிந்து வருகின்றன.
ஆந்திர மாநிலம், ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டம், மேட்டூரைச் சேர்ந்த மேஜர் கவிதா, 2025- ஆம் ஆண்டில் பிரம்மப்புத்திரா ஆற்றில் 1,040 கி.மீ. ராஃப்டிங் பயணத்தை நிறைவு செய்து சாதனை படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.