'சாட்சிகள் கலைக்கப்பட வாய்ப்பு...' ஆம்ஸ்ட்ராங் வழக்கில் கைதானவர்களின் ஜாமீனை எதிர்த்து வழக்கு!
சாட்சிகள் கலைக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது என்பதால் இருவரது ஜாமீனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் மனைவி பொற்கொடி மனுதாக்கல் செய்துள்ளார்.
Published : October 16, 2025 at 7:05 PM IST
சென்னை: ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கிய ஜாமீனை ரத்து செய்யக் கோரி, ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் மனைவி பொற்கொடி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.
பகுஜன் சமாஜ் கட்சி மாநில தலைவராக இருந்த ஆம்ஸ்ட்ராங் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு பெரம்பூரில் உள்ள அவரது வீட்டின் அருகே கூலிப்படை கும்பலால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை கைதியாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த பிரபல ரவுடி நாகேந்திரன் மற்றும் அவருடைய மகன் அஸ்வத்தாமன் உள்ளிட்ட 27 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
இந்த வழக்கின் விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும் காவல்துறை சார்வில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையையும் நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது. இதனை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு விசாரணைக்கு வந்த போது, காவல்துறையின் குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை உச்ச நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்தும், சிபிஐ விசாரணை உத்தரவுக்கு தடை இல்லை எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
இதற்கிடையே ரவுடி நாகேந்திரன் உடல்நல குறைவால் அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் உயிரிழந்ததை அடுத்து அவருடைய மகன் அஸ்வத்தாமனுக்கு இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் ஒராண்டுக்கு மேல் சிறையில் இருப்பதால் தங்களுக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என, சிறையில் உள்ள சதிஷ், சிவா ஆகியோர் தாக்கல் செய்த மனுக்களை விசாரித்த சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி கார்த்திகேயன், இருவருக்கும் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில், சிவா மற்றும் சதீஷுக்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமீனை ரத்து செய்யக் கோரி ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் மனைவி பொற்கொடி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவருக்கு சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது. இதனால், சாட்சிகள் கலைக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. நீதிபதி மனதை செலுத்தாமல் பிறப்பித்த உத்தரவு சட்ட விரோதமானது என்பதால் ஜாமீன் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த மனு நீதிபதி கே.ராஜசேகர் முன் விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.