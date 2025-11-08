ஆம்ஸ்ட்ராங் வழக்கு: ரவுடி நாகேந்திரன் இறக்கவில்லை; அரசு உதவியுடன் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்து தப்பித்ததாக சகோதரர் குற்றச்சாட்டு!
குற்றவாளிகளுக்கு பிணை வழங்கினால், சாட்சிகளை கலைத்து விடுவார்கள் என்று ஆம்ஸ்ட்ராங் தரப்பு நீதிமன்றத்தில் வாதிட்டது.
Published : November 8, 2025 at 9:39 PM IST
சென்னை: ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பிரபல ரவுடி நாகேந்திரன் மரணம் அடையவில்லை என்றும், பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்து அவரை தமிழ்நாடு அரசு தப்பிக்க வைத்து விட்டதாகவும் ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் சகோதரர் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை தெரிவித்துள்ளார்.
பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநில தலைவராக இருந்த ஆர்ம்ஸ்ட்ராங், கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு பெரம்பூரில் உள்ள அவரது வீட்டின் அருகே கூலிப்படை கும்பலால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் பிரபல ரவுடி நாகேந்திரன், அவருடைய மகன் அஸ்வத்தாமன் உள்ளிட்ட 27 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். சமீபத்தில் உடல்நிலை பாதிப்பு காரணமாக நாகேந்திரன் மரணம் அடைந்தார்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் நாகேந்திரனின் மகன் அஸ்வத்தாமன் உள்ளிட்ட 12 பேர் தாக்கல் செய்த பிணை மனுக்கள் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி கார்த்திகேயன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இந்த வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தும் கூட, வழக்கு கோப்புகளை மாநில காவல்துறை சிபிஐ-யிடம் இதுவரை ஒப்படைக்கவில்லை என மனுதாரர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தங்களுக்கு பிணை வழங்க வேண்டும் என்றும், நீதிமன்றம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் வாதிட்டனர்.
இந்த வழக்கில் இடையீட்டு மனுதாரராக உள்ள ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் சகோதரர் கீனோஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் தரப்பில் ஆஜரான பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தலைவர் ஆனந்தன், "இந்த வழக்கை தமிழ்நாடு காவல்துறை முறையாக விசாரிக்கவில்லை என்பதால் தான் இந்த வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலில் குற்றவாளிகளுக்கு பிணை வழங்கினால், சாட்சிகளை கலைத்து விடுவார்கள்" என்று வாதிட்டார்.
மேலும், சமீபத்தில் மரணம் அடைந்ததாக கூறப்படும் நாகேந்திரன் இறக்கவில்லை என்றும், பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை செய்து அவரை தமிழ்நாடு அரசு தப்ப வைத்து விட்டதாகவும் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை அவர் முன்வைத்தார்.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்ததையடுத்து, அஸ்வத்தாமன், அரிகரன் மற்றும் அஞ்சலை ஆகிய மூவரின் பிணை மனு மீதான தீர்ப்பை நவம்பர் 10-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி கார்த்திகேயன் தள்ளி வைத்துள்ளார். இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மற்றவர்களின் பிணை மனுக்கள் மீதான விசாரணையையும் இதே தினத்திற்கு நீதிபதி தள்ளிவைத்தார்.