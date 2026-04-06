தனித் தொகுதியில் மாற்று சமூகத்தினர் போட்டியா? ஏப்ரல் 7-இல் வழக்கை விசாரிக்க நீதிமன்றம் முடிவு
அர்ஜுன் சம்பத் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கார்த்திகேய பாலு, சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்றுடன் நிறைவடைவதால், உடனடியாக வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் என நீதிமன்ற அமர்வில் முறையிட்டார்.
Published : April 6, 2026 at 12:46 PM IST
சென்னை: தனித் தொகுதியில் பட்டியல் இனத்தை தவிர பிற சமூகத்தை சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் தாக்கல் செய்துள்ள வேட்புமனுக்களை நிராகரிக்கக்கோரி இந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் தாக்கல் செய்த மனுவை, செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப்ரல் 7) விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்வதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026-க்கான வேட்புமனு தாக்கல் ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி வரையும், ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி வேட்புமனு சரிபார்ப்பும், ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி மனுக்களை திரும்ப பெறவும், ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும் எனவும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
இந்த சூழலில், இந்து மக்கள் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத், தனித் தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு தொடர்பாக தாக்கல் செய்துள்ள மனுவை உயர் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அர்ஜுன் சம்பத் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கார்த்திகேய பாலு, சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்றுடன் (ஏப்ரல் 6) நிறைவடைவதால், உடனடியாக வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் என தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வில் முறையிட்டார்.
அவரின் முறையீட்டை ஏற்ற நீதிபதிகள், உடனடியாக வழக்கை விசாரிக்க முடியாது என்றும் நாளை (ஏப்ரல் 07) வழக்கை விசாரிப்பதாக தெரிவித்தனர்.
அர்ஜுன் சம்பத் மனு
முன்னதாக உயர் நீதிமன்றத்தில் அர்ஜுன் சம்பத் தாக்கல் செய்திருந்த மனுவில், “இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 தொகுதிகளில் 44 தனித் தொகுதிகளில் இந்து, சீக்கியர்கள் மற்றும் புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே போட்டியிட முடியும். தமிழ்நாட்டில் 76 ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உள்ள நிலையில், தேர்தலில் போட்டியிடும் கட்சிகளில் 90 விழுக்காடு வேட்பாளர்கள் மதம் மாறிய கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் மாற்று மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கின்றனர்.
மதம் மாறிய கிறிஸ்தவ மற்றும் மாற்று சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களை வேட்பாளர்களாக அனுமதித்தால் இட ஒதுக்கீடு கொள்கை பாதிக்கப்படும். இதுதொடர்பாக தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிக்கு 2 முறை கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கிய அதிகாரத்தின் அடிப்படையில், பட்டியல் சமுதாயத்தினருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தனித் தொகுதியில் அவர்கள் போட்டியிட முடியாததால், அவர்களின் அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படும்.
எனவே, தனித் தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் விவரங்களை சரிபார்க்க தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே போட்டியிட உத்தரவிட வேண்டும்” என தனது மனுவில் அர்ஜுன் சம்பத் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், இந்த மனு நாளை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என உயர் நீதிமன்ற அமர்வு தெரிவித்திருக்கும் நிலையில், தனித்தொகுதி ஒதுக்கீடு தொடர்பாக நீதிமன்றம் கூறப்போகும் கருத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகபார்க்கப்படுகிறது.