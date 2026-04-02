பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டுமே தனித் தொகுதி - அர்ஜுன் சம்பத் மனு

தனி தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளிர்களின் விவரங்களை சரி பார்க்க தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என இந்து மக்கள் கட்சியின் மாநில தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 2, 2026 at 8:56 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலில் தனித் தொகுதிகளில் பட்டியல் இனத்திற்கு பதிலாக மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த வேட்பாளர்களை நிராகரிக்க உத்தரவிடக் கோரி இந்து மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

இந்து மக்கள் கட்சியின் மாநில தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், ‘தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-க்கான அறிவிப்பை இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, வேட்பு மனு தாக்கல் ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. ஏப்ரல் 7 ஆம் தேதி வேட்பு மனு சரிபார்ப்பு நடைபெறுகிறது.

ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி மனுக்களை திரும்ப பெற கடைசி நாள் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதனையடுத்து ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும் எனவும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

இந்திய அரசியலமைப்பின் படி தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளில் 44 தனித் தொகுதிகளில் இந்து, சீக்கியர்கள் மற்றும் புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே போட்டியிட முடியும். தமிழகத்தில் 76 தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் உள்ள நிலையில், தேர்தலில் போட்டியிடும் கட்சிகளில் 90 சதவீத வேட்பாளர்கள் மதம் மாறிய கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் மாற்று சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கின்றனர்.

மதம் மாறிய கிறிஸ்தவ மற்றும் மாற்று சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களை வேட்பாளர்களாக அனுமதித்தால் இட ஒதுக்கீடு கொள்கை பாதிக்கப்படும். இது தொடர்பாக தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிக்கு 2 முறை கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.

இந்திய அரசியலமைப்பு வழங்கிய அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் பட்டியல் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் தங்களின் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்க ஒதுக்கப்பட்ட தனித் தொகுதிகளில் போட்டியிட முடியாததால், அவர்களின் அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படும்.

அதனால், தனித் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் விவரங்களை சரி பார்க்கத் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே போட்டியிட உத்தரவிட வேண்டும்' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த மனு தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி அமர்வு முன் விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அர்ஜூன் சம்பத்
