கழிவுநீர் தொட்டியில் சிக்கி 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம்; இழப்பீடு கோரும் குடும்பத்தினர்
செப்டிக் டேங்கில் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இல்லாமல் இறக்கப்பட்டு மூச்சுத் திணறல் காரணமாக உயிரிழந்துள்ளதால் மனிதக் கழிவை மனிதர் அகற்றும் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட வேண்டுமென்று கோரிக்கை வைத்தனர்.
Published : October 4, 2026 at 1:43 PM IST
அரியலூர்: கழிவுநீர் தொட்டியில் சிக்கி 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த சம்பவத்தில், அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அரியலூர் மாவட்டம், செந்துறை காந்திநகர் பிரதானச் சாலையில் வசித்து வருபவர் சுப்பிரமணியன் (61). இவர் செந்துறை - உடையார்பாளையம் சாலையில் வள்ளலார் நகரில் புதிதாக வீடு கட்டி வந்துள்ளார்.
இந்த வீட்டின் கட்டுமானப் பணியின் ஒரு பகுதியாக, அக்டோபர் 2ஆம் தேதி செப்டிக் டேங்கிற்கு கான்கிரீட் போட்டு, அதற்கான பலகைகளை அகற்றும் பணியில் திருவாரூர் மாவட்டம், அலிவளம் சமத்துவபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த தினகரன் (60), அதே மாவட்டம், கடாரங்கொண்டான் சீனிவாசபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாஸ்கர் (45) மற்றும் செந்துறை காந்தி நகரைச் சேர்ந்த ராமச்சந்திரன் (48) ஆகிய 3 தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
எமனான கழிவுநீர் தொட்டி
இதில் கழிவுநீர் தொட்டிக்குள் பாஸ்கர் இறங்கியபோது மூச்சுத் திணறி மயங்கி விழுந்துள்ளார். அவரை மீட்பதற்காக தினகரன் செப்டிக் டேங்கிற்குள் இறங்கியபோது அவரும் மயங்கி விழுந்தார். இருவரையும் மீட்பதற்காக இறங்கிய ராமச்சந்திரனும் மயங்கி விழுந்துள்ளார்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர், மூவரையும் மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் செந்துறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர்கள் 3 பேரும் ஏற்கெனவே உயிரிழந்து விட்டதாகத் தெரிவித்தனர்.
அரசிடம் கோரிக்கை
இதையடுத்து, இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த செந்துறை போலீசார், உயிரிழந்த மூவரின் உடல்களையும் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரியலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் வீட்டின் உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், நேற்று (அக்.3) உயிரிழந்தவர்களுக்கு அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும், இந்த சம்வத்தை மனிதக் கழிவை மனிதர் அகற்றும் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும், குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும், இறந்தவர்களின் குழந்தைகளின் படிப்பு செலவை அரசு ஏற்க வேண்டும் ஆகிய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, குடும்பத்தினர் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் அரியலூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தின் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
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மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்ட செயலாளர் எம். இளங்கோவன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் உட்பட இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் என சுமார் 30-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி
தொடர்ந்து அவர்களிடம் அரியலூர் கோட்டாட்சியர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். குறிப்பாக, செப்டிக் டேங்கில் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இல்லாமல் இறக்கப்பட்டு மூச்சுத் திணறல் காரணமாக உயிரிழந்துள்ளதால் மனிதக் கழிவை மனிதர் அகற்றும் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட வேண்டுமென்று கோரிக்கை வைத்தனர்.
மேலும், வீட்டின் உரிமையாளரை கைது செய்ததை தொடர்ந்து, செந்துறை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரையும் கைது செய்ய வேண்டுமென போராட்டக்காரர்கள் வலியுறுத்தினர். இதனையடுத்து, கோரிக்கைகளைக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கோட்டாட்சியர் தெரிவித்ததையடுத்து, போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.