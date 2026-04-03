ரசீதில் வாகன எண் இல்லாததால் 177 சவரன் நகைகளுடன் வாகனம் பறிமுதல்
நகைக்கடைக்கு தங்கநகைகளை விநியோகம் செய்துவிட்டு மீதமுள்ள தங்கநகைகளை விமானம் மூலம் சென்னைக்கு அனுப்பிவிடுவோம் என்று தேர்தல் பறக்கும் படையினரிடம் ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : April 3, 2026 at 8:28 PM IST
அரியலூர்: ரசீதில் (Invoice) வாகன எண் இல்லாததால் 177 சவரன் நகைகள் மற்றும் 5.3 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்களுடன் வாகனத்தைப் பறிமுதல் செய்து வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு வாக்காளர்களுக்கு அரசியல் கட்சிகள் பணம்பட்டுவாடா மற்றும் பரிசுப்பொருட்கள் வழங்குவதைத் தடுக்கும் வகையில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மற்றும் நிலையான கண்காணிப்புக் குழுவினர் தீவிர வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதில் கணக்கில வராத பணம் மற்றும் பரிசுப்பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றைப் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், சென்னையில் இருந்து நகைகள் மற்றும் வெள்ளிப்பொருட்கள் ஆகியவையை விற்பனை செய்வதற்காக அரியலூர் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டத்திற்கு வாகனம் ஒன்று வந்துள்ளது. அங்குள்ள நகைக்கடைக்கு நகைகள் மற்றும் வெள்ளிப் பொருட்களை ஒப்படைக்கும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அங்கு வந்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர், தங்கநகைகள் மற்றும் வெள்ளிப்பொருட்களுக்கான ஆவணங்களைக் கேட்டுள்ளனர். அத்துடன் ஊழியர்களிடமும் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அவர்கள் "சென்னையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தின் மூலம் தங்கநகைகளை விற்பனை செய்வதற்காக அரியலூர் வந்துள்ளோம். இங்குள்ள ஒரு நகைக்கடைக்கு நகைகளை விநியோகம் செய்துவிட்டு மீதமுள்ள தங்கநகைகளை விமானம் மூலம் சென்னைக்கு அனுப்பிவிடுவோம்" என்று கூறியுள்ளனர்.
இதையடுத்து, அந்த வாகனத்தைச் சோதனை செய்ததுடன் ஆவணங்களைத் தீவிரமாக ஆராய்ந்தனர். அப்போது ஆவணங்கள் முழுவதும் இருந்தபோதிலும் அதில் வாகன எண் இல்லாததைக் கண்டுபிடித்தனர். இதுகுறித்து வருமான வரித்துறைக்கு அதிகாரிகள் தகவல் அளித்தனர். இதையடுத்து விரைந்து வந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள், 818 கிராம் புதிய தங்கநகையும், 516 கிராம் பழைய தங்கநகையும் என மொத்தம் 1 கோடியே 94 லட்சம் மதிப்பிலான 177 சவரன் தங்கநகையையும், 13 லட்சத்து 75 ஆயிரம் மதிப்பிலான 5 கிலோ 390 கிராம் வெள்ளிப் பொருட்களையும் பறிமுதல் செய்தனர். அத்துடன் வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
இதுகுறித்து வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த நிகழ்வு அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நகைக்கடைகளின் உரிமையாளர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனிடையே, அரியலூர் மாவட்டம் முழுவதும் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.