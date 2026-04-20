'தேர்தல் களம் 2026' அரியலூர் மாவட்டத்தில் மகுடம் சூடப்போவது யார்?
இந்தியாவிலேயே சிமெண்ட் உற்பத்தியில் தனித்தன்மை பெற்ற தொகுதியாக அரியலூர் விளங்குகிறது.
Published : April 20, 2026 at 12:11 PM IST
அரியலூர்: புவியியல் ஆராய்ச்சியாளர்களின் 'மெக்கா' என்ற சிறப்புக்கு உரிய மாவட்டம் அரியலூர். பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடலாக இருந்து, பிறகு நிலப்பரப்பாக மாறியதால் மாவட்டம் முழுவதும் கனிம வளங்கள் கொட்டிக் கிடக்கின்றன. குறிப்பாக, டைனோசர் முட்டை உள்ளிட்ட தொல்லுயிர் படிமங்கள் இங்கு அதிகளவில் கிடப்பதால், தொல்லியல் ஆராய்ச்சியாளர்களின் தாய் வீடு அரியலூர் என்றால் அது மிகையல்ல.
அந்த அளவுக்கு பழங்கால படிமங்கள், உயிரினங்கள் தொடர்பான அரிய தகவல்களை வரலாற்று அறிஞர்கள் இந்த மாவட்டத்தில் மேற்கொண்ட பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் கண்டறிந்துள்ளனர். புவியியலில் மட்டுமல்லாது, அரசியலிலும் இந்த மாவட்டம் பல்வேறு சிறப்புக்களுக்கு உரியது.
கடந்த காலங்களில் அரியலூர் ஒன்றுபட்ட திருச்சி மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. தொடர்ந்து பெரம்பலூர் மாவட்டம் பிரிக்கப்பட்ட போது அந்த மாவட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக அரியலூர் இருந்து வந்தது. பொதுமக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கைக்கு பிறகு கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு அரியலூர் தனி மாவட்டமாக உருவாக்கப்பட்டது.
அரியலூர் மாவட்டத்தில் அரியலூர், ஜெயங்கொண்டம் என இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற தொகுதியில், இந்த இரண்டு சட்டப் பேரவை தொகுதிகளும் இடம் பெற்றுள்ளன.
அரியலூர் சட்டமன்ற தொகுதி
அரியலூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட திருமானூர், தா.பழூர் பகுதியில் நெல் சாகுபடியும், பொட்டக்கொல்லை உள்ளிட்ட மற்ற பகுதியில் முந்திரி, கடலை, கரும்பு, சோளம் என தோட்டப் பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. மேலும், இந்த பகுதியில் சுண்ணாம்புக் கல், ஜிப்சம் போன்ற கனிம வளங்கள் அதிகம் கிடைக்கின்றன. நாட்டிலேயே சிமெண்ட் உற்பத்தியில் தனித்தன்மை பெற்றதாக அரியலூர் தொகுதி விளங்குகிறது.
தொகுதியின் சிறப்பம்சம்
கரைவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம், ஏலாக்குறிச்சி வீரமாமுனிவரால் உருவக்கப்படட்ட அடைக்கலமாதா திருத்தலம், திருமழபாடி வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயில், கல்லங்குறிச்சி வரதராஜ பெருமாள் கோயில் என பல்வேறு முக்கிய இடங்களை இத்தொகுதி தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. திருமானூர், அரியலூர் என இரண்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் இந்த தொகுதியில் உள்ளன.
இந்த தொகுதியில் அதிகமாக வன்னியர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களும், அடுத்தபடியாக தாழ்த்தப்பட்டோர், உடையார், மூப்பனார், முதலியார், இஸ்லாமியர், கிறிஸ்தவர்கள் என பல்வேறு சமூகத்தினரும் கணிசமாக உள்ளனர்.
வாக்காளர்கள் நிலவரம்
ஆண்கள் - 1,29,521
பெண்கள் - 1,31,624
மூன்றாம் பாலினம் - 16
மொத்தம் - 2,61,166
அரசியல் கள நிலவரம்
1952-க்கு பிறகு அரியலூர் சட்டப் பேரவை தொகுதி இதுவரை 16 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 5, அதிமுக 5, காங்கிரஸ் 4 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக கடந்த 5 சட்டப் பேரவை தேர்தல்களில் அதிமுக, திமுக கூட்டணியை சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்று வந்தாலும், வாக்கு வித்தியாசம் என்பது மிக குறைவாகவே இருந்து வருகிறது.
திமுக, அதிமுக சம பலத்தில் இருக்கும் இந்த தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பை உறுதியாக கணிக்க இயலாத சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது.
தீர்க்கப்படாத பிரச்னைகள்
தனி மாவட்டமாக அரியலூர் தரம் உயர்த்தப்பட்டு 20 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யவுள்ள நிலையில், எவ்வித குறிப்பிடத்தகுந்த மாற்றத்தையும் அடைவில்லை என்பதே மறைக்க முடியாத உண்மையாகும். சிமெண்ட ஆலைகளால் வெளியேறும் கழிவுகள், சிமெண்ட் ஆலைக்காக இயங்கும் லாரிகளால் அதிகப்படியான் விபத்துக்கள் இத்தொகுதியின் தலையாய பிரச்சனையாக உள்ளது.
அரியலூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் விவரம்
லதா பாலசுப்ரமணியன் (திமுக)
கடந்த 2001 மற்றும் 2005 ஆம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு திருமானூர் ஊராட்சி ஒன்றிய பெருந்தலைவராக இருந்தார். மேலும் திமுக மகளிர் அணி அமைப்பாளராக 3 முறையும், மகளிரணி மாவட்டச் செயலராகவும் பதவி வகித்து வருகிறார். அமைச்சர் சிவசங்கர் ஆதரவாளர் என்பது அவருக்கு கூடுதல் பலம்.
தாமரை எஸ்.ராஜேந்திரன் (அதிமுக)
1981 ஆம் ஆண்டு அதிமுகவில் அடிப்படை உறுப்பினராக சேர்ந்த இவர், கட்சியில் பல்வேறு பொறுப்புகளில் பணியாற்றியுள்ளார். 1995-ல் அம்மா பேரவை ஒன்றிய துணைச் செயலாளர், 2006-ல் பொதுக்குழு உறுப்பினர், 2011-ல் எம்.ஜி.ஆர் மன்ற மாவட்ட துணை செயலர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொறுப்புகளில் இருந்துள்ளார்.
கடந்த 2016-ம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அரியலூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட இவர், தற்போதையை அமைச்சர் சிவசங்கரை தோற்கடித்தார். 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மீண்டும் அந்த தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர், திமுக கூட்டணி வேட்பாளர் சின்னப்பாவிடம் தோல்வி அடைந்தார்.
சிவக்குமார் (தவெக)
விஜய் ரசிகர் மன்றத் தலைவராகவும், தற்போது கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளராகவும் உள்ளார். விஜய்யின் தாக்கம் தனக்கு வெற்றியை தரும் என்ற நம்பிக்கையில் அவர் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்
புகழேந்தி (நாதக)
நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானின் பிரசாரமும், மாற்றத்தை விரும்பும் வாக்காளர்களே இவரது பலம். பலம் வாய்ந்த திமுக, அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு முன் தனித்து களம் காண்பது சற்று பலவீனமாக உள்ளது.
ஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்ற தொகுதி
தமிழகத்தின் மின்சார உற்பத்தி திட்டங்களுக்கு முக்கிய ஆதாரமாக இருக்கும் பழுப்பு நிலக்கரி அதிகம் உள்ள பகுதியாக ஜெயங்கொண்டம் தொகுதி காணப்படுகிறது. நெய்வேலியை போன்று நிலக்கரி சுரங்கம் அமைக்கும் வகையில், சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பல நூறு ஏக்கர் விவசாய நிலம் மாநில அரசால் கையகப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், நீண்ட காலமாக அத்திட்டம் நிறைவேற்றப்படாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டது. இதனிடையே, தற்போதைய திமுக அரசு அத்திட்டத்தை ரத்து செய்து கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை மீண்டும் விவசாயிகளிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என தெரிவித்தது.
வரலாற்றுத் தலங்கள்
ஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 25-க்கும் மேற்பட்ட பழமையான மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க கோயில்கள் அமைந்துள்ளன. குறிப்பாக சோழர்களின் வரலாற்று அடையாளங்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோயில் இந்த தொகுதியில் அமைந்துள்ளது. இந்த தொகுதி விவசாயத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பகுதியாகும். பெரும்பாலான மக்கள் விவசாயம் மற்றும் அதை சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மக்களின் எதிர்பார்ப்பு
ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டம், பேருந்து நிலையத்தில் போதுமான அடிப்படை வசதிகள் இல்லை. சோழகங்கம் எனும் பொன்னேரிக்கு கொள்ளிடத்தில் இருந்து நீர் வழித் திட்டம் அமைக்க பொதுமக்கள் நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வருகிறார்கள். தென்னூரில் இருந்து திருச்சிக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த அரசுப் பேருந்தை மீண்டும் இயக்க வேண்டும். தென்னூரில் இருந்து ஜெயங்கொண்டத்துக்கு கூடுதல் நகரப் பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும். ஜெயங்கொண்டத்தில் இருந்து நகர, புறநகர் பகுதிகளுக்கு இரவு நேர பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும். ஏரி, குளங்களை தூர்வார வேண்டும். முந்திரி தொழிற் சாலைகள் அமைக்க வேண்டும் என்பது தான் பொதுமக்களின் கோரிக்கையாகும்.
வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை
ஆண்கள்:1,29,713
பெண்கள்:1,32,068
மூன்றாம் பாலினம்:12
மொத்தம்: 2,61,793
வன்னியர்கள் மிக அதிகமாக இருக்கும் பகுதியாக இந்த சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக பறையர், முதலியார், இஸ்லாமியர், கிறிஸ்தவர்கள் என பல்வேறு சமூகத்தினரின் கணிசமான வாக்கு வங்கிகளை கொண்ட தொகுதியாக இந்த தொகுதி அமைந்துள்ளது. திமுக, அதிமுக, பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு இந்த தொகுதியில் கணிசமான செல்வாக்கு உள்ளது.
தேர்தல் வரலாறு
ஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்ற தொகுதியல் இதுவரை 16 முறை சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் திமுக 6, அதிமுக 4, காங்கிரஸ் 4, பாமக ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
க.சொ.க. கண்ணன் (திமுக)
கடந்த 1996 முதல் திமுகவில் பணியாற்றி வருகிறார். 2000-ஆம் ஆண்டில் முதல் தா.பழூர் ஒன்றியச் செயலாளரானார். 2001-ல் கவுன்சிலர். 2006-ல் கவுன்சிலர். 2006- 2011 வரை தா.பழூர் ஊராட்சி ஒன்றிய குழுத் தலைவர். 2021-ல் முதல் முறையாக சட்டப் பேரவை உறுப்பினரானார். இந்த தேர்தலில் மீண்டும் திமுக சார்பில் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளார்.
க.வைத்திலிங்கம் (பாமக)
முன்னாள் வன்னியர் சங்க மாநிலச் செயலர். கடந்த 2016-ல் பாமக சார்பில் குன்னம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார். வன்னியர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், இவருக்கு பட்டியலின மக்களிடமும் சுமூக உறவு உண்டு.
கவிதா ராஜேந்திரன் (தவெக)
1991 முதல் அதிமுகவில் பயணித்து வந்த இவர் 4 முறை ஆண்டிமடம் ஒன்றியச் செயலராக இருந்துள்ளார். 2013-ல் அரியலூர் மாவட்ட செயலராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 2014-ல் திருச்சி மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கித் தலைவராக இருந்துள்ளார்.
க.ரேவதி (நாதக)
தேர்தலில் போட்டியிடுவது முதல் முறை என்றாலும், சீமானின் பிரசாரம், முதல் தலைமுறை வாக்குகள், அதிமுக-திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் மீதான அதிருப்தி வாக்குகள் இவருக்கு கூடுதல் பலம்.
இந்த தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பெரும்பாலும் வன்னியர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள். குறிப்பாக திமுக, அதிமுக, தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகளில் வேட்பாளர்கள் வன்னியர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். அங்கு வன்னியர் சமூகத்தின் வாக்குகள் பிரிகின்ற போது, பட்டியலின மக்களின் வாக்குகள், வேட்பாளர்களின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக உள்ளது. தற்போதைய கள சூழ்நிலையில், வெற்றி வாய்ப்பை கணிக்க முடியாத சூழ்நிலையே நிலவி வருகிறது.