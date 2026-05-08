விஜய்யை பதவி ஏற்க விடாமல் பாஜக தடுக்கிறது; அரியலூரில் காங்கிரஸ் போராட்டம்
"விஜய்-யை பதவியேற்க விடாமல் தடுக்கும் பாஜக-வையும், அதற்கு துணை போகும் ஆளுநரையும் கண்டிக்கின்றோம்" என்று அரியலூர் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் மாரியம்மாள் கூறியுள்ளார்.
Published : May 8, 2026 at 4:50 PM IST
அரியலூர்: அதிக இடங்களில் தவெக வென்றதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத மத்திய அரசு, இன்று அவரை பதவி ஏற்க விடாமல் தடுப்பதாக அரியலூரில் காங்கிரஸ் சார்பில் இன்று போராட்டம் நடைபெற்றது.
தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்-யை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுக்காத தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை கண்டித்து மாநிலம் முழுவதும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் இன்று (மே 8) கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன.
அந்த வகையில், அரியலூர் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் மாரியம்மாள் தலைமையில் அரியலூர் பேருந்து நிலையம் முன்பாக, ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை கண்டித்து இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் தவெக தொண்டர்களும் பங்கேற்றனர்.
விஜய்-யை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கோஷங்கள் எழுப்பினர். தொடர்ந்து, போராட்டத்திற்கு தலைமை வகித்த அரியலூர் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் மாரியம்மாள், "அதிக இடங்களில் தவெக வென்றதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத மத்திய அரசு, இன்று அவரை பதவி ஏற்க விடாமல் தடுக்கிறது. பாஜக உடன் அல்லாமல் காங்கிரஸ் உடன் தவெக கூட்டணி வைத்திருப்பதனால், ஆளுநர் வாயிலாக பாஜக இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறது.
பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்றால், அது சட்டமன்றம் அல்லது பார்லிமென்டில் மட்டுமே. விஜய்-யை பதவியேற்க விடாமல் தடுக்கும் பாஜக-வையும், அதற்கு துணை போகும் ஆளுநரையும் கண்டிக்கின்றோம்" என்று அவர்கள் கோஷங்கள் எழுப்பினர்.
|இதையும் படிங்க: காங்கிரஸ் கட்சியினரைத் தாக்கிய திமுகவினர்
தொடர்ந்து, "நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் மக்கள் தாமாக முன் வந்து வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்த விஜய்-யின் வாக்குகளை பாஜக தூக்கி எறிகிறது. 'பாவம்' விஜய், ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரி ஆளுநரிடம் செல்வதும் திரும்பி வருவதுமாக உள்ளார். மக்கள் நல விரும்பி ஒருவரை தான் முதலமைச்சராக கொண்டு வர வேண்டும்" என்ற தங்களுடைய கோரிக்கையை அவர் முன் வைத்தார்.
காங்கிரஸ் கட்சியைத் தொடர்ந்து தற்போது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆட்சி அமைக்க தவெகவுக்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. அந்த கட்சி சார்பில் தளி தொகுதியில் போட்டியிட்ட ராமச்சந்திரனும், திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதியில் போட்டியிட்ட மாரிமுத்துவம் வெற்றி பெற்றனர். ஆகையால், விரைவில் தவெக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.