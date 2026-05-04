அரியலூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்...

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026: அரியலூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் லதா, அதிமுக சார்பில் தாமரை ராஜேந்திரன், நாதக சார்பில் புகழேந்தி, தவெக இருந்து ரேவதி உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

Published : May 4, 2026 at 12:25 AM IST

அரியலூர்: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் அரியலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஜெயங்கொண்டம், அரியலூர் என இரண்டு சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில், அரியலூர் தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. விவசாயத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மக்கள் அதிகம் இருக்கும் தொகுதியாக அரியலூர் சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. கடந்த 23-ஆம் தேதி பொதுமக்கள் திரளாக வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து தங்கள் ஜனநாயக கடமையாற்றினர்.

அரியலூர் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண்கள் - 1,29,521

பெண்கள் - 1,31,624

மூன்றாம் பாலினம் - 16

மொத்தம் - 2,61,166

ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், அரியலூர் தொகுதியில் 88.94% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், அரியலூர் தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. வன்னியர்கள் அதிகம் இருக்கும் அரியலூர் தொகுதியில் முக்கிய கட்சி வேட்பாளர்கள் அனைவரும் அதே சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களாகவே உள்ளனர்.

திமுக சார்பில் லதா போட்டியிடும் நிலையில், அதிமுக சார்பில் தாமரை ராஜேந்திரன் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் சிவக்குமார், நாதக சார்பில் புகழேந்தி போட்டியிடுகிறார்கள். இந்த தொகுதியில் திமுகவுக்கும், அதிமுகவுக்கு நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. திமுக, அதிமுக என இரண்டு கட்சிகளும் களத்தில் கடுமையாக வேலை செய்துள்ள நிலையில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது தற்போது வரை கணிக்க முடியாததாகவே உள்ளது. யார் வெற்றி பெற்றாலும் வாக்கு வித்தியாசம் பெரிய அளவில் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1952-க்கு பிறகு அரியலூர் சட்டப் பேரவை தொகுதி இதுவரை 16 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 5, அதிமுக 5, காங்கிரஸ் 4 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக கடந்த 5 சட்டப் பேரவை தேர்தல்களில் அதிமுக, திமுக கூட்டணியை சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்று வந்தாலும், வாக்கு வித்தியாசம் என்பது மிக குறைவாகவே இருந்து வருகிறது.

கடந்த முறை அரியலூர் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் மதிமுக சார்பில் சின்னப்பா போட்டியிட்ட நிலையில், சுமார் 3 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளரை தோற்கடித்தார்.

