சென்னையில் இலங்கை பெண் கொலை வழக்கில் 6 பேர் கைது
FL3 பாரில் சிறுமிகளுக்கு எப்படி அனுமதி வழங்கினர்? யார் அனுமதி வழங்கினார்கள்? என்று குறித்து கோயம்பேடு காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : May 31, 2026 at 4:37 PM IST
சென்னை: இருசக்கர வாகனத்தின் மீது கார் ஏற்றி இலங்கை பெண் கொலைச் செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஆறு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள இலங்கை அகதிகள் முகாமில் வசித்து வருபவர் யான்சி (வயது 18). இவர் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் சென்னையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவருடன் பழகி வந்துள்ளார். இந்த நிலையில், தனது தோழியைப் பார்ப்பதற்காக யான்சி நேற்று (மே 30) சென்னை வந்துள்ளார்.
சென்னை வந்த யான்சி அவரது நண்பர்களைச் சந்தித்துவிட்டு அவர்களுடன் நேற்றிரவு கோயம்பேட்டில் உள்ள தனியார் மதுபான விடுதி ஒன்றுக்கு சென்றுள்ளனர். அங்கு மதுஅருந்தியதுடன், நடனமும் ஆடிக் கொண்டிருந்துள்ளனர்.
அப்போது இவர்களுக்கும், மற்றொரு தரப்பினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட பிரச்சனையில், இருதரப்பினரும் மாறி மாறித் தாக்கிக் கொண்டுள்ளனர். இதனால் மதுபான விடுதியில் இருந்த பவுன்சர்கள் இருதரப்பினரையும் வெளியே அனுப்பியுள்ளனர். சாலையிலும் இருதரப்பினரும் தாக்கிக் கொண்டுள்ளனர். இந்த சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து ஒருதரப்பினர் திமுக கொடி கட்டிய காரிலும், மற்றொரு தரப்பினரான யான்சி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் மூன்று இருசக்கர வாகனங்களிலும் சென்றுள்ளனர். இந்த நிலையில், காரில் சென்றவர்கள் முன்னாள் சென்றுக் கொண்டிருந்த யான்சியின் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது வேகமாக மோதியுள்ளனர். இதில் யான்சி தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
அதே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற மற்றொரு சிறுமி படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார். எனினும், அவர் சுயநினைவை இழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
விபத்து குறித்து தகவலறிந்து வந்த கோயம்பேடு காவல்துறையினர், யான்சியின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், விபத்தை ஏற்படுத்தியது யார்? என தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதனிடையே, இச்சம்பவம் குறித்து ஒருவரைப் பிடித்து கோயம்பேடு காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். திமுக கொடி கட்டிய கார் சுமன் சக்திவேல் என்பவருடையது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, விபத்து நிகழ்ந்த இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி கண்காணிப்புக் கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மதுபான விடுதியில் எதற்காக தகராறு நடைபெற்றது?, எதற்காக காரை வேகமாக இயக்கி இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி இளம்பெண்ணை கொலை செய்தனர்? FL3 பாரில் சிறுமிகளுக்கு எப்படி அனுமதி வழங்கினர்? யார் அனுமதி வழங்கினார்கள்? போன்ற பல்வேறு கோணங்களிலும் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, புதுச்சேரியில் பதுங்கி இருந்த சுமந்து சக்திவேல் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் மூன்று பேரை புதுச்சேரி காவல்துறையினரின் உதவியுடன் கோயம்பேடு போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும் சென்னை விருகம்பாக்கம், வளசரவாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் பதுங்கியிருந்த பாலகுரு, கிஷோர் ஆகிய இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட ஆறு பேரிடம் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.