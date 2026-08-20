நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் மூட்டைக்கு கூடுதல் பணமா? அவையில் அனல் பறந்த விவாதம்
நெல் மூட்டைகளை டிராக்டர்களில் இருந்து இறக்குவதற்காக, விவசாயிகள் பணத்தை சன்மானமாக கொடுக்கிறார்கள் என அதிமுக எம்எல்ஏ ஓ.எஸ்.மணியன் தெரிவித்தார்.
Published : August 20, 2026 at 7:50 PM IST
சென்னை: நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் மூட்டைக்கு கூடுதலாக பணம் வாங்கப்படுவதாக கூறப்படும் விவகாரம் தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் அனல் பறக்கும் விவாதம் நடைபெற்றது.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது பதிலுரை அளித்து பேசிய உணவுத் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன், "முந்தைய ஆட்சி காலத்தில் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் மூட்டைக்கு 40 ரூபாய், 50 ரூபாய் கூடுதலாக பெறுவது நடைமுறையாக இருந்தது" எனக் கூறினார்.
இதற்கு திமுக உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அப்போது பேசிய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோவி.செழியன், "கடந்த ஆட்சியில் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் 50 ரூபாய் கூடுதலாக பெறப்பட்டதாக அமைச்சர் கூறினார். தஞ்சாவூருக்கு அமைச்சர் ஆய்வு சென்ற போது தற்போதும் 50 ரூபாய் வாங்கப்படுகிறது என விவசாயிகள் கூறியது நேரலையாக தொலைக்காட்சிகளில் காட்டப்பட்டது. அப்படியென்றால் தற்போதும் கூடுதல் பணம் கொடுக்கப்படுகிறது என அமைச்சர் ஒப்புக்கொள்கிறாரா?" எனக் கேள்வியெழுப்பினார்.
மேலும், கூடுதல் பணத்தை குறிப்பிடும் வகையில் அமைச்சர் கூறிய ஒரு வார்த்தையை அவைக் குறிப்பில் இருந்து நீக்குவார்களா? எனவும் கேட்டார். இதற்கு சபாநாயகர், "அந்த வார்த்தையை அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்கிவிடலாம்" என்றார்.
இதையடுத்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "விவசாயிகளிடம் மூட்டைக்கு 50 ரூபாய் வாங்கப்படுவது இப்போதும் தொடர்கிறது. அதற்கான தீர்வை அமைச்சர் சொல்வார். இது அரசியல் மேடை இல்லை" எனக் கூறினார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட அதிமுக எம்எல்ஏ ஓ எஸ் மணியன், "இந்த குற்றச்சாட்டு என்பது உண்மை. நெல் மூட்டைகளை டிராக்டர்களில் இருந்து இறக்குவதற்காக, விவசாயிகள் இந்த பணத்தை சன்மானமாக கொடுக்கிறார்கள்" என தெரிவித்தார்.
இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "சன்மானம் என்பதும் கூடுதலாக வாங்குவதுதான். கொள்முதல் செய்யும் இடத்தில் அரசியல் தலையீடுகள் உள்ளதாக விவசாய சங்கத்தினர் கூறுகிறார்கள். எந்த கட்சியினரின் அரசியல் தலையீடும் இருக்க கூடாது. நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் கூடுதலாக எந்த பணமும் வாங்கக்கூடாது" எனக் கூறினார்.
இறுதியாக பேசிய உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன், தவெக அரசு அமைந்த பிறகு இந்த பிரச்சனையை களைவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தபோது கூடுதலாக பணம் பெறப்பட்டது தெரியவந்தது.
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது பணியிடை நீக்கம், பணியிட மாறுதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது. விவசாயிகளிடம் கூடுதலாக பணம் பெறுவதை இந்த அரசு அனுமதிக்காது. முறையற்ற வகையில் செயல்படும் அதிகாரிகள் மீது உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். முறையற்ற வகையில் செயல்படும் தனியார் அரவை ஆலைகள் மீதும் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
நேரடி கொள்முதல் ஆலைகள் எவ்வித புகாரும் இன்றி செயல்படுவது தொடர்பாக அரசாணை விரைவில் வெளியிடப்படும். நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் தொடங்கி பொது விநியோகம் வரை அனைத்தையும் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் கணினி மயமாக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.