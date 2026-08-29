Explainer: சுய சான்று குடியிருப்புகளுக்கு அனுமதி பெறுவதற்கான பரப்பளவு 5,000 சதுர அடியாக உயர்வு
மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் குடியிருப்பு கட்டட அனுமதிக்கான அதிகாரம் தற்போது 10,000 சதுர அடியில் இருந்து 16,140 சதுர அடியாக உயர்த்தப்படுவதாக அமைச்சர் ராஜ்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 29, 2026 at 6:16 PM IST
சென்னை: சுய சான்று மூலம் குடியிருப்புகள் கட்டுவதற்கு அனுமதி பெறுவதற்கான பரப்பளவை 5,000 சதுர அடியாக உயர்த்தி வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்புற வளர்ச்சித்துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
நேற்று (ஆகஸ்ட் 28) நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறையின் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. இதில் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ராஜ்குமார் பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
சுய சான்று குடியிருப்புகளுக்கான பரப்பளவு 5,000 சதுர அடியாக உயர்வு
நகர் ஊரமைப்பு ஆணையரகத்தின் கீழ், சுய சான்றிதழ் மூலம் வழங்கப்படும் குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கான பரப்பளவு 5,000 சதுர அடியாக உயர்த்தப்படும் என்ற அறிவிப்பை அமைச்சர் ராஜ்குமார் வெளியிட்டுள்ளார். முன்னதாக, குடியிருப்பு கட்டடம் மற்றும் மனை பிரிவுகளுக்கான அனுமதியானது அதன் பரப்பளவு, கட்டப்படும் கட்டடத்தின் உயரம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள், நகர ஊரமைப்பு இயக்ககம், சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் ஆகியவற்றின் மூலம் பெறப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், கட்டட அனுமதி பெறுவதில் ஏற்படும் கால தாமதத்தை குறைக்கும் வகையிலும், முறைகேடு புகார்களை தடுக்கும் வகையிலும், கடந்த தி.மு.க. ஆட்சியில் 2024-ஆம் ஆண்டு கட்டட அனுமதி பெறும் நடைமுறை இணைய வழியில் மாற்றப்பட்டது. அதன்படி தமிழ்நாட்டில் 3,500 சதுர அடி வரையிலான தரை தளத்துடன் கூடிய முதல் தளம் கட்டப்படும் குடியிருப்புகளுக்கு சுய சான்று அடிப்படையில் கட்டட அனுமதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
கட்டட அனுமதி பெறுவதற்கு ஒரு சதுர அடிக்கு 45 ரூபாய் முதல் 100 ரூபாய் வரை மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி வாரியாக வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது, இந்த நடைமுறையை மாற்றி கட்டட அனுமதி பெறுவதற்கான பரப்பளப்பை உயர்த்தி வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ராஜ்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அதன்படி தரைத்தளம் மற்றும் இரண்டு தளம் (G + 2 Floor), தூண் தளம் மற்றும் மூன்று தளம் (+ 3 Floor) கொண்ட குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கான கட்டட அனுமதி உடனடியாக பெறும் வகையில் சுய சான்றிதழ் மூலம் குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கான கட்டட அனுமதி பரப்பளவு தற்பொழுது 3,500 சதுர அடியில் இருந்து 5,000 சதுர அடியாக உயர்த்தப்படும் எனவும், இதன் மூலம் பொதுமக்கள் எளிதாக கட்டட அனுமதி பெற முடியும் எனவும் அமைச்சர் ராஜ்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் குடியிருப்பு கட்டட அனுமதிக்கான அதிகாரம் தற்போது 10,000 சதுர அடியில் இருந்து, 16,140 சதுர அடியாகவும், பேரூராட்சி மற்றும் கிராம ஊராட்சிகளில் 10,000 சதுர அடியில் இருந்து 12,912 சதுர அடியாகவும், சிறிய வணிக கட்டடங்களுக்கு சுய சான்றிதழின் மூலம் திட்ட அனுமதி வழங்கும் நடைமுறை அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் உள்ளாட்சி அலுவலகங்களுக்கு செல்லாமல் எளிதாக கட்டட அனுமதி பெறும் வகையில் 8,070 சதுர அடி FSI பரப்பளவு வரை உள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூன்றாம் தரப்பினர் மூலம் கட்டட விதிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்படுவது உறுதி செய்து கட்டட அனுமதி வழங்கும் நடைமுறை முதல் முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அமைச்சர் ராஜ்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
சுய சான்று குடியிருப்பு என்றால் என்ன?
சுய சான்று குடியிருப்பு என்பது பொதுமக்கள் தங்களின் வீடுகளைக் கட்டுவதற்கு அரசாங்க அலுவலகங்களுக்கு சென்று, பல மாதங்கள் காத்திருக்காமல், ஆன்லைன் மூலமாக அவர்களது சான்றிதழ்களை கொண்டு உடனடி கட்டட அனுமதி பெறும் ஒர் முறையாகும்.
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விண்ணப்பிப்பது எப்படி
சுய சான்றிதழ் மூலம் கட்டட அனுமதி பெறுவதற்கு, தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான tn.gov.in பக்கத்திற்கு சென்று கைப்பேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்து கணக்கை தொடங்க வேண்டும். பின்னர், தங்களுக்கான நிலத்தின் கிரயப் பத்திரம், பட்டா, எஃப்.எம்.பி. வரைபடம் மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டட வரைபடத்தை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு விதித்துள்ள கட்டட விதிகளை சரியாக பின்பற்றியுள்ளேன் என்று ஆன்லைனில் சுய உறுதிமொழி அளிக்க வேண்டும். தொடர்ந்து, அதற்கான அரசு கட்டணங்களை ஆன்லைனில் செலுத்தியதும், QR கோடுடன் கூடிய கட்டட அனுமதி ஆணை வழங்கப்படும்.