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"என்னை கிண்டல் செய்கிறீர்களா? இதுதான் என் பேச்சு" - அமைச்சர் மரிய வில்சன் ஆவேசம்

"நீங்களும் நன்றாக தான் பேசினீர்கள். அதோடு அந்தப் பிரச்சினையை முடித்துக் கொள்ளலாம். இதை லேசாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்" என்று சபாநாயகர் தெரிவித்தார்.

நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன்
நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 8:02 PM IST

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சென்னை: "நான் பேசும் மொழியை வைத்து என்னை கேலி, கிண்டல் செய்கிறீர்களா? என்னால் இப்படி தான் பேச முடியும். இதுதான் என் தனித்துவமான பேச்சு நடை" என்று சட்டப் பேரவையில் ஆவேசமாக பேசினார் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் பேசிய கடையநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேந்திரன், "நிதி அமைச்சர் உரையாற்றும் போது நான் ஒரு தமிழ் ஆர்வலன் என்ற முறையில் தமிழுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் இருந்தேன். அவர் ஆங்கிலத்தில் பெரும் புலமை பெற்றவர் என்பதை நாம் அறிவோம். அவருடைய ஆங்கில உரை மிகவும் நேர்த்தியாக இருந்தது. அதே நேரத்தில், தமிழில் பல சொற்றொடர்களை அவர் பயன்படுத்தாமல் விட்டுவிட்டார். சில சொற்றொடர்கள் இலக்கணரீதியாக சரியாக இல்லை.

இதை நான் குறையாகவோ, குற்றச்சாட்டாகவோ முன்வைக்க விரும்பவில்லை. பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சரை போன்று நிதியமைச்சரும் தமிழிலும் சிறப்பாக உரையாற்ற முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.

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அதைத் தொடர்ந்து பேசிய சபாநாயகர், "நிதியமைச்சரை தமிழில் பேச வேண்டும் என்று கூறி விட்டு நீங்கள் பட்ஜெட், பட்ஜெட் என்று சொன்னீர்கள். தமிழில் நிதிநிலை அறிக்கை என்று சொல்லலாமே" என்றார்.

அதற்கு பதில் அளித்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேந்திரன், "நீங்கள் நேரக் கட்டுப்பாட்டை வைத்திருப்பதால், விரைவாக முடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நானும் என்னுடைய பேச்சைச் சுருக்கி, வேகமாக பேசுகிறேன். சுட்டிக்காட்டியதற்கு நன்றி" என்றார்.

அப்போது எழுந்து பேசிய பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அவருக்கென்று ஒரு இயல்பான பேச்சுத் தமிழ் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு வட்டாரத்திற்கும் தனித்தனி தமிழ் இருக்கிறது. அந்தந்த வட்டார மக்களின் பேச்சு வழக்கிலும், தமிழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது.

நிதியமைச்சர் என்னிடம் தமிழ் வகுப்பு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று உறுப்பினர் சொன்னார். அப்படிப் பார்த்தால், மதிப்பிற்குரிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சங்கத் தமிழிலா பேசுகிறார்?

அப்படி வகுப்புகள் நடத்த வேண்டும் என்றால், நேர்மையான ஒரு நிதிநிலை அறிக்கையை கோருவதற்காக நிதியமைச்சர் ஒரு வகுப்பு நடத்த வேண்டும். அதில் அனைத்துக் கட்சி உறுப்பினர்களும் கலந்து கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.

அதைத் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் மரிய வில்சன், "கடந்த 30 முதல் 35 ஆண்டுகளாக கல்வித் துறையில் இருக்கிறேன். என்னுடைய தொடர்பு மொழி பெரும்பாலும் ஆங்கிலம் தான்.

இந்த சட்டப் பேரவையில் கொஞ்சம் காலமாக உருவக்கேலி செய்வது, சாதி தொடர்பாகவும், பெண்கள் தொடர்பாகவும், இப்போது மொழியை வைத்தும் விமர்சனங்கள் வருகின்றன. ஆனால், செயல், செயல் என்று மட்டுமே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் எங்கள் தலைவர்.

தமிழ்நாட்டில், கிட்டத்தட்ட 70 நாட்களுக்கு முன்பு இருந்ததற்கும், இப்போது இருக்கின்ற நிலைமைக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது. வெறும் 65 நாட்களில் சுமார் ரூ.15,000 கோடி அரசுக் கருவூலத்திற்கு வந்திருக்கிறது. இது எளிதான காரியம் கிடையாது. இது ஒட்டுமொத்த அமைச்சரவையின் முயற்சியால் கிடைத்த முன்னேற்றம்.

நீங்கள் தமிழில் இப்படி தான் பேச வேண்டும் என்று கூறுகிறீர்கள். என்னால் இப்படி தான் பேச முடியும். இதுதான் என்னுடைய தனித்துவமான பேச்சு நடை. இதை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்காக நான் என்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது. மக்கள் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் பேசுகிறேன்"என்று சற்று ஆவேசத்துடன் கூறினார்.

அப்போது, பேசிய சபாநாயகர், "நீங்களும் நன்றாக தான் பேசினீர்கள். அதோடு அந்தப் பிரச்சினையை முடித்துக் கொள்ளலாம். இதை லேசாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்" என்றார்.

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மீண்டும் பேசிய அமைச்சர் மரிய வில்சன், "என்னுடைய பாணி இது தான். அதற்காக என்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது. எல்லோருக்காகவும் என்னை மாற்றிக் கொள்ள முடியாது" என்று தெரிவித்தார்.

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