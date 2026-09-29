நீங்க ஆசையா சாப்பிடுறது பனீரா? இல்ல 'பாமாயில் கட்டி'யா? அனலாக் பனீர் பின்னணியில் இருக்கும் அதிரவைக்கும் உண்மைகள்!
குறிப்பாக குழந்தைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் பெரியவர்களின் வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) பாதிக்கிறது என்றும் மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
Published : September 29, 2026 at 4:48 PM IST
- By எஸ். ரவிச்சந்திரன்
வார இறுதி நாளின் மாலை நேரம்... குடும்பத்தோடு ஒரு உணவகத்திற்கு சென்றிருக்கிறீர்கள். மெனு கார்டை பார்த்ததும் குழந்தைகள் ஒருமனதாக ஆர்டர் செய்வது "பனீர் பட்டர் மசாலா" அல்லது "பனீர் டிக்கா". மேஜைக்கு வரும் அந்த உணவில், பஞ்சு போன்ற மென்மையான பனீர் துண்டை வாயில் வைக்கும் போது சுவை நாவில் கரைகிறது. ஆனால், அந்த நொடியில் நீங்கள் ஆசையாக சுவைப்பது பாலில் செய்த உண்மையான பனீர் அல்ல, அது வெறும் பாமாயிலும் ரசாயனமும் கலந்த ஒரு 'போலிப் பொருள்' என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?
இது ஏதோ கற்பனை கதை அல்ல. இன்று இந்திய உணவுச் சந்தையையே உலுக்கிக் கொண்டிருக்கும் 'அனலாக் பனீர்' (Analogue Paneer) என்ற போலியின் நிஜக் கதை.
பனீர் என்றால் என்ன?
பனீர் என்பது இந்திய பாரம்பரிய உணவு அல்ல. போச்சுக்கீசிரியர்கள் வருகைக்குப் பிறகே இந்தியாவில் அறிமுகமானதாகக் கூறப்படுகிறது. போச்சுக்கீசிரியர்கள் காலத்திற்கு பிறகு தான் பனீர் இந்தியாவிற்குள் நுழைந்தது என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு, வட இந்தியாவில் பால் தாராளமாக கிடைத்த காலத்தில் பனீர் இந்தியாவிலும் பரவலானது. இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்தின் (FSSAI) விதிமுறைப்படி, பனீர் என்பது 100% தூய்மையான பாலை கொண்டு தயாரிக்கப்பட வேண்டும். பாலைக் கொதிக்க வைத்து, அதில் எலுமிச்சை சாறு அல்லது வினிகர் சேர்த்து பாலைத் திரளச் செய்வார்கள்.
பின்னர், வடிகட்டி, அதன் மேல் கனமான எடையை வைத்து சதுர வடிவில் வெட்டினால் அசல் பனீர் தயார். இதில் உடலுக்குத் தேவையான தரமான புரதச்சத்தும் (Protein), கால்சியமும் நிறைந்துள்ளன.
தமிழ்நாட்டிற்குள் பனீரின் என்ட்ரி
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, பாரம்பரியமாக தயிர், மோர், நெய், வெண்ணெய் மட்டுமே உணவில் பிரதானமாக இருந்து வந்தன. பனீர் என்ற வார்த்தையே பலருக்கு தெரியாது. 1980-களின் பிற்பகுதியிலும், 1990-களின் தொடக்கத்திலும் தான் வட இந்தியர்களின் வருகையாலும், ஹோட்டல் கலாச்சாரத்தாலும் பனீர் முதன்முறையாக தமிழ்நாட்டிற்குள் சாப்பாட்டு மேஜைகளில் இடம் பெறத் தொடங்கியது.
ஆரம்பத்தில் வட இந்திய உணவகங்களில் மட்டுமே விற்கப்பட்ட பனீர், கடந்த 15 ஆண்டுகளில் 'பனீர் 65', 'பனீர் பிரைடு ரைஸ்' என தமிழர்களின் நாவிற்குப் பழகி, இன்று பட்டிதொட்டிகளில் கூட அன்றாட உணவாக மாறிப்போனது.
அதிர்ச்சி தரும்'அனலாக் பனீர்'
பனீருக்கான தேவை உச்சத்தை தொட்ட போது தான், லாப நோக்கத்தில் இருந்த சிலர் ஒரு குறுக்கு வழியைக் கண்டுபிடித்தனர். அது தான் அனலாக் பனீர் (Analogue Paneer). உலகளவில் இந்த 'டெய்ரி அனலாக்' தொழில்நுட்பம் முன்பே இருந்தாலும், இந்தியாவில் வணிகரீதியாக 2020-களின் தொடக்கத்தில் (கொரோனா காலத்திற்குப் பின்) உணவகங்களின் செலவை குறைப்பதற்காக இது சந்தையில் அறிமுகமானது என்கின்றனர் உணவு பாதுகாப்புத் துறையினர்.
ஏன் இந்த ஏமாற்று வேலை?
அனலாக் பனீர் என்ற ஏமாற்று கதையின் பின்னால் இருக்கும் மிகப் பெரிய வில்லன் லாபம். ஒரு கிலோ பனீர் தயாரிக்கச் சுமார் 5 முதல் 6 லிட்டர் பால் தேவைப்படுகிறது. இதனால் சந்தையில் ஒரு கிலோ ஒரிஜினல் பனீரின் விலை ரூ.350 முதல் ரூ.450 வரை விற்கப்படுகிறது.
ஆனால் அனலாக் பனீர், பாமாயிலும் மாவும் கலந்து எளிதாக செய்யப்படுவதால், இதன் விலை வெறும் ரூ.120 முதல் ரூ.150 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
லாபவெறி கொண்ட ஹோட்டல்கள், பீட்சா கடைகள் மற்றும் தெருவோர துரித உணவகங்கள் தங்களின் லாபத்தை அதிகரிக்க, இந்த மலிவு விலை அனலாக் பனீரை டன் கணக்கில் வாங்கி பயன்படுத்துவதாக உணவு பாதுகாப்புத்துறையினர் கூறுகின்றனர். மசாலாக்களும் காரமும் தூக்கலாகச் சேர்க்கப்படுவதால், நுகர்வோரால் உணவகங்களில் இதன் போலித் தனத்தைக் கண்டுபிடிக்க முடிவதே இல்லை.
அனலாக் பனீர் என்பது பாலில் செய்யப்படுவது கிடையாது. விலை மலிவான பாமாயில் அல்லது தாவர எண்ணெய், மைதா மாவு, சிறிதளவு பால் பவுடர் மற்றும் சில செயற்கை ரசாயனங்களை சேர்த்து இயந்திரங்கள் மூலம் பனீர் போன்ற வடிவத்தில் அச்சு அசல் போலியாக தயாரிக்கப்படுகிறது.
சுருக்கமாகச் சொன்னால், நீங்கள் பனீர் என்று நினைத்துச் சாப்பிடுவது உறைந்து போன ஒரு 'பாமாயில் கட்டி'. தமிழ்நாட்டில் பனீர் விற்பனை என்பது பல நூறு கோடி ரூபாய் சந்தை என்கின்றனர் வர்த்தகர்கள்.
உடலுக்குள் பாயும் 'சைலண்ட் கில்லர்'
விலை குறைவு சரி, இதனால் என்ன ஆபத்து? என்று நீங்கள் கேட்கலாம். இங்கு தான் சுவையான இந்தக் கதை சோகமாக மாறுகிறது.
உண்மையான பனீரில் கால்சியம் மற்றும் உடலுக்கு நன்மை தரும் புரதங்கள் நிறைந்துள்ளன. ஆனால், அனலாக் பனீரில் இருக்கும் ஹைட்ரஜனேற்றப்பட்ட தாவர எண்ணெய்கள் (Hydrogenated Fats) மற்றும் ரசாயனங்கள் நம் உடலுக்குள் செல்லும்போது, அவை ரத்தக் குழாய்களில் கெட்ட கொழுப்பாக (LDL Cholesterol) படிகின்றன.
இதை அடிக்கடி சாப்பிடும்போது இதயக் கோளாறுகள், உடல் பருமன் மற்றும் செரிமானப் பிரச்சனைகள் மிக எளிதாக ஏற்படுகின்றன. அதனால்தான் மருத்துவர்கள் இதனை ஒரு 'சைலண்ட் கில்லர்' (Silent Killer) என்று எச்சரிக்கிறார்கள்.
மாரடைப்பை அழைத்து வரும் எமன்
உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகளும், இதய நோய் நிபுணர்களும் இந்த அனலாக் பனீருக்கு எதிராக பல்வேறு எச்சரிக்கைகளை விடுத்து வருகின்றனர்.
தொடர்ந்து இந்தச் செயற்கை கொழுப்பை நாம் சாப்பிடும் போது, அது இதயத்திற்கு செல்லும் ரத்த நாளங்களில் போய் அடைப்பை (Atherosclerosis) ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் ரத்த ஓட்டம் தடைபட்டு, இளம் வயதிலேயே திடீர் மாரடைப்பு (Heart Attack) மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயம் பன்மடங்கு அதிகரிக்கிறது.
இது குறிப்பாக குழந்தைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் பெரியவர்களின் வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) பாதிக்கிறது என்றும் மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
உணவியல் நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?
இது குறித்து சென்னையின் பிரபல தனியார் மருத்துவமனையின் தலைமை உணவியல் நிபுணர் விஜயஸ்ரீ ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், "தற்போது புரதச்சத்து குறித்து விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் பனீர் சாப்பிடுவோர் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது.
ஒரு பொருளுக்கான தேவை அதிகமாகும் போது, அதற்கு மாற்றுப் பொருளை கண்டுபிடிப்பார்கள். அதே போன்று பால் இல்லாமல் டால்டா, பாமாயில் போன்ற விலை குறைந்த எண்ணைய் பயன்படுத்தியும், பால் போல் இருக்கும் மில்க் சால்ட் பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படுவது தான் அனலாக் பனீர். இது சின்தட்டிக் பனீர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
பாலில் இருந்து தயாரிக்கும் போது அதில் இருக்கும் எல்லா புரதமும் பனீரில் சேரும். அதனால் சைவ உணவு சாப்பிடுவோருக்கு நல்ல புரதச்சத்து என்று கூறுகிறோம். செயற்கையாக தயாரிக்கப்படும் அனலாக் பனீரில் புரதச்சத்து குறைவாக இருப்பதுடன், அதில் உள்ள கொழுப்புகள் உடலுக்கு நல்லது கிடையாது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அனலாக் பனீரில் மென்மை தன்மைக்காக மைதா போன்றவை சேர்க்கப்படுகின்றன. மைதாவில் அதிகளவில் சர்க்கரை உள்ளது. அதில் எந்தவிதமான சத்தும் கிடையாது. தொடர்ந்து சாப்பிடுவதால் உடல் பருமன், நீரிழிவு நோய் போன்ற விளைவுகள் ஏற்படும்.சிறுநீரகம், கல்லீரல் வீக்கம், இருதய நோய் வருவதற்கும் அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேலும் புற்றுநோய் பாதிப்பு வருவதற்கும் வாய்ப்புள்ளது.
அசல் பனீரில் பால் போல் போன்று நறுமணம் வரும். ஆனால் அனலாக் பனீரில் நறுமணம் வராது. மாறாக அதிகளவில் மிருதுவாக இருக்கும். அதனை வைத்து தான் கண்டுபிடிக்க முடியும்" என்றும் உணவியல் நிபுணர் விஜயஸ்ரீ கூறினார்.