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மதிமுகவில் தொடர்கிறீர்களா? சீர்காழி எம்எல்ஏ செந்தில்செல்வன் பதில்

சீர்காழி சட்டமன்ற தொகுதியில் மதிமுக சார்பில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட செந்தில்செல்வன் சுமார் 11,417 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சீர்காழி எம்எல்ஏ செந்தில்செல்வன்
சீர்காழி எம்எல்ஏ செந்தில்செல்வன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 4:10 PM IST

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சென்னை: மதிமுகவில் தொடர்கிறீர்களா? என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு "நான் மக்கள் பணி செய்து வருகிறேன்" என்று சீர்காழி எம்எல்ஏ செந்தில்செல்வன் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மதிமுகவின் உயர்நிலைக் கூட்டம், சென்னை எழும்பூரில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான தாயகத்தில் பொதுச் செயலாளர் வைகோ தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் மதிமுகவின் முதன்மைச் செயலாளர் துரை வைகோ எம்.பி., கடையநல்லூர் எம்எல்ஏ ராஜேந்திரன் மற்றும் கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். எனினும், சீர்காழி தொகுதி எம்எல்ஏ செந்தில்செல்வன் கூட்டத்தில் பங்கேற்காமல் புறக்கணித்தார்.

இந்த நிலையில், உயர்நிலைக் கூட்டத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல், கட்சியின் வளர்ச்சிப் பணிகள், தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி அமைப்பது உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. பின்னர், திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுவதாகவும், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூட்டணியில் இணையவுள்ளதாகவும் வைகோ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தார்.

மேலும், கூட்டத்தில் சீர்காழி எம்எல்ஏ செந்தில்செல்வன் மற்றும் கடையநல்லூர் எம்எல்ஏ ராஜேந்திரன் ஆகியோரை வைகோ ராஜிநாமா செய்ய சொன்னதாகவும், அதற்கு இருவரும் திட்டவட்டமாக மறுத்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியிருந்தது. அதே போல், உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட எம்எல்ஏ செந்தில்செல்வன் திமுகவில் இணைய உள்ளதாகவும் தகவல் கசிந்தது.

இந்த நிலையில், மயிலாடுதுறையில் இன்று (ஜூலை 02) நடைபெற்ற வேளாண்துறை விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில் பங்கேற்பதற்காக வருகை தந்த சீர்காழி எம்எல்ஏ செந்தில்செல்வன், மதிமுக கொடி கட்டிய காரில் வந்து இறங்கினார். அப்போது அவரிடம் மதிமுகவில் தொடர்கிறீர்களா? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "நான் மக்கள் பணி செய்து வருகிறேன்; மக்களுக்கு தொடர்ந்து கடமை ஆற்றுவேன்" என்று கூறி சிரித்துக் கொண்டே சென்றார்.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இணைந்து தேர்தலை எதிர்க்கொண்ட மதிமுக, உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட நான்கு தொகுதிகளில் சீர்காழி, கடையநல்லூர் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. சீர்காழி தொகுதியில் செந்தில்செல்வன் 11,417 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும், கடையநல்லூர் தொகுதியில் ராஜேந்திரன் 6,253 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும் வெற்றி பெற்றிருந்தனர்.

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திமுகவில் அங்கம் வகித்த காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மதிமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகள் தற்போது தவெக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளன.

TAGGED:

சீர்காழி எம்எல்ஏ செந்தில்செல்வன்
மதிமுக
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TVK GOVERNMENT
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