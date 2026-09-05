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புதிய ஸ்மார்ட் குடும்ப அட்டைக்கு எரிவாயு ரசீது கட்டாயமா? ஆர்.டி.ஐ-யில் வெளியான முக்கிய தகவல்

புதிய குடும்ப அட்டை கோரி விண்ணப்பிப்போர் ஆதார் அட்டையுடன் எரிவாயு இணைப்பு ரசீது, சொத்து வரி ரசீது, வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம், மின் கட்டண ரசீது ஆகியவற்றில் ஒன்றினை முகவரி ஆதாரமாக வழங்க வேண்டும்.

மின்னணு குடும்ப அட்டை- கோப்புப்படம்
மின்னணு குடும்ப அட்டை- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 10:32 PM IST

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சென்னை: புதிதாக குடும்ப அட்டைக்கோரி விண்ணப்பிப்பதற்கு எரிவாயு இணைப்பு ரசீது தேவையில்லை என உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விஜயகுமார் என்பவர் புதிய குடும்ப அட்டை தொடர்பாக தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் ஏழு தகவல்களைக் கேட்டிருந்தார். அவரது மனுவில்,

தகவல் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட தகவல்கள்
தகவல் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட தகவல்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
  • புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டை பெற எரிவாயு நுகர்வோர் அட்டை கட்டாயமாகத் தேவையா அல்லது தேவையில்லையா என தகவல் வழங்க வேண்டும்.
  • குடும்ப அட்டை விண்ணப்பிக்கும்போது எரிவாயு நுகர்வோர் அட்டைக் கண்டிப்பாக பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா, அப்படி பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் அதன் ஆணை நகல் வழங்க வேண்டும்.
  • புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டைக்கு விண்ணப்பித்து எத்தனை நாட்களுக்குள் குடும்ப அட்டை வழங்க வேண்டும்.
  • புதிய குடும்ப அட்டை விண்ணப்பிக்கக் கட்டாயமாக விண்ணப்பதாரர் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் தகவலாக வழங்க வேண்டும்.
  • புதிய குடும்ப அட்டை விண்ணப்பம் செய்தால் கட்டாயமாக சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் என்னென்ன என தகவல் வழங்க வேண்டும்.
  • புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டை விண்ணப்பம் செய்யும்போது எரிவாயு நுகர்வோர் அட்டை இணைத்தால் மட்டுமே குடும்ப அட்டை வழங்கப்படுமா? என தகவல் வழங்க வேண்டும்.
  • குடும்ப அட்டை விண்ணப்பம் செய்தால் எரிவாயு நுகர்வோர் அட்டை கட்டாயம் இணைத்தால் மட்டுமே குடும்ப அட்டை வழங்கப்படும் என ஏதேனும் அரசு ஆணை பிறப்பித்திருந்தால் அந்த அரசு ஆணை நகல் வழங்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இதற்கு உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறையின் பொதுதகவல் அலுவலர், மனுதாரருக்கு புதிய குடும்ப அட்டை தொடர்பான தகவல்களை கடிதம் வாயிலாக அனுப்பியுள்ளார்.

தகவல் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட தகவல்கள்
தகவல் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட தகவல்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
  • புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டை பெற எரிவாயு இணைப்பு ரசீது கட்டாயம் கிடையாது.
  • எரிவாயு இணைப்பு ரசீது கட்டாயம் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவுகள் எதுவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை.
  • மக்கள் சாசனம் 2018-ன் படி புதிய குடும்ப அட்டை வழங்குவதற்கு 60 நாட்கள் என காலவரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. எனினும், 04/07/2024 அன்று வெளியிட்ட புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி, காலவரையறை ஏதும் நிர்ணயம் செய்யப்படவில்லை.
  • மக்கள் சாசனம் 2018-ன் படி, புதிய குடும்ப அட்டை விண்ணப்பம் செய்ய குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரின் ஆதார் அட்டை கட்டாய ஆவணமாகப் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
  • மக்கள் சாசனம் 2018-ன் படி புதிய குடும்ப அட்டை பெற விழைவோர், குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரின் ஆதார் அட்டையுடன் எரிவாயு இணைப்பு ரசீது, சொத்து வரி ரசீது, வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம், மின் கட்டண ரசீது ஆகிய ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றினை புதிய குடும்ப அட்டை விண்ணப்பிக்கும்போது முகவரி ஆதாரமாக வழங்க வேண்டும்.
  • புதிய குடும்ப அட்டை விண்ணப்பம் செய்ய எரிவாயு இணைப்பு ரசீது கட்டாயம் கிடையாது; இதற்கென அரசாணை ஏதும் இல்லை.
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TAGGED:

புதிய குடும்ப அட்டை
எரிவாயு இணைப்பு ரசீது தேவையில்லை
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம்
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