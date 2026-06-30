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நாள் குறிச்சாச்சு... தவெகவில் இணையும் அதிமுகவின் இரண்டு பெரும்புள்ளிகள்!

கரூர் தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் நேற்று ராஜினாமா செய்தார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 8:36 PM IST

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சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான சி. விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ஆகிய இருவரும் நாளை மறுநாள் தவெகவில் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. காங்கிரஸ், விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் அது ஆட்சியையும் அமைத்துள்ளது.

அதேநேரத்தில், மாபெரும் திராவிட கட்சிகளான திமுக, அதிமுக ஆகிய இரண்டும் இந்த தேர்தலில் மிகப் பெரிய பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளன. குறிப்பாக, அதிமுக வெறும் 47 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. அதிமுக-வின் இந்த நிலைக்கு அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமியே காரணம் என அக்கட்சியைச் சேர்ந்த இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் போர்க்கொடி தூக்கினர்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து பழனிசாமி அணி, சி.வி. சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி. வேலுமணி அணி என அதிமுக இரண்டு அணிகளாக உடைந்தது. அத்துடன், தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பழனிசாமி தரப்பினர் எதிராகவும், எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பினர் ஆதரவாகவும் வாக்களித்தனர்.

இதன் உச்சகட்டமாக மதுராந்தகம் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயக்குமார், தாராபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்தியபாமா, அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இசக்கி சுப்பையா ஆகிய நான்கு பேர் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, கட்சித்தாவல் தடை சட்டத்தை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கையில் எடுத்தார். ஆகையால், அதிருப்தி அணியில் இருந்த எஸ்.பி. வேலுமணி மற்றும் அவரது ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து சமாதானம் பேசி மீண்டும் அக்கட்சியில் இணைந்தனர்.

ஆனால், சி.வி. சண்முகம் மற்றும் சி. விஜயபாஸ்கர் மட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திப்பதை தவிர்த்து வந்தனர். இந்த சூழலில் தான் கடந்த 16 ஆம் தேதி சி. விஜயபாஸ்கர், தனது விராலிமலை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இவரை அடுத்து, கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் பதவியை எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் நேற்று ராஜினாமா செய்தார்.

இதனால் சட்டமன்றத்தில் 47 ஆக இருந்த அதிமுகவின் பலம் தற்போது 41 ஆக குறைந்துள்ளது. மேலும், சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்த விஜயபாஸ்கர், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையப்போவதாக தொடர்ச்சியாக தகவல்கள் வெளியாகி வந்தன.

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இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக கடந்த 24 ஆம் தேதி அன்று தவெக பொதுச் செயலாளரும், அமைச்சருமான ஆனந்த்தை அவரது சென்னை இல்லத்தில் வைத்து விஜயபாஸ்கர் நேரில் சந்தித்தார். இதையடுத்து, அவர் நேற்றைய தினமே தவெக-வில் இணைந்துவிடுவார் என தகவல் வெளியாகின. ஆனால், அவர் இணையவில்லை.

அதேவேளையில், நேற்றைய தினம் கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ராஜினாமா செய்தார். இந்த நிலையில்தான், புதிய தகவலாக எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கரும், சி. விஜயபாஸ்கரும் ஒன்றாக நாளை மறுநாள் (ஜூலை 2) தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைய உள்ளதாக தற்போது தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

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