அம்பேத்கர் அயலக கல்வி உதவி தொகை விவகாரம் - மாணவர் முறையாக கோப்புகள் வழங்கவில்லை என அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கம்
மலேசியாவில் பி.எச்.டி. பயிலும் ஆராய்ச்சி மாணவர் அம்பேத்கரின் அயலக உயர்கல்வி திட்டத்தின் உதவித்தொகை கிடைக்கவில்லை என சமூக வலைதளத்தில் பேசியது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது.
Published : August 20, 2026 at 12:51 PM IST
சென்னை: அம்பேத்கர் கல்வி உதவி தொகை திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்களுக்கு உதவி தொகை முறையாக வழங்கப்படுகிறதா என்ற கேள்விக்கு அமைச்சர் வன்னி அரசு இன்று (ஆகஸ்ட் 20) விளக்கமளித்துள்ளார்.
மலேசியா தேசிய பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டாம் ஆண்டு பி.எச்.டி. பயிலும் ஆராய்ச்சி மாணவர் பாரதிதாசன் என்பவர் அம்பேத்கரின் அயலக உயர்கல்வி திட்டத்தின் உதவித்தொகை கிடைக்கவில்லை என சமூக வலைதளத்தில் பேசியது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது. இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடரில் அம்பேத்கர் அயலக உயர் கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாட்டில் பயிலும் உயர் கல்வி மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை முறையாக வழங்கப்படுகிறதா என தி.மு.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோவி செழியன் கேள்வி எழுப்பினார்.
அமைச்சர் வன்னி அரசு பதில்
இதுகுறித்து பேசிய சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, “மாணவர் பாரதிதாசன் வெளியிட்ட வீடியோ அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு இரண்டு நாட்களாக பரப்பப்பட்டு வருகிறது. மலேசியாவில் முனைவர் பட்டம் ஆய்வு மேற்கொண்டு வரும் பாரதிதாசன் என்ற மாணவருக்கு அண்ணல் அம்பேத்கர் கல்வி உதவி தொகை திட்டத்தின் கீழ் கல்வி உதவி தொகை வழங்க படவில்லை என்பது தவறான செய்தி.
அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக் உயர்கல்வி உதவி திட்டத்தின் கீழ் ஒரு மாணவருக்கு கல்வி கட்டணம் மற்றும் ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட இதர கட்டணத்திற்காக அதிகபட்சமாக 36 லட்சம் ரூபாய் வரை வழங்கப்படும். மலேசியா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவன் பாரதிதாசனின் கல்வி கட்டணம் 5 லட்சம் ரூபாய் கட்டப்பட்டது. மீதமிருக்கும் 31 லட்சம் ரூபாய் அவரது இதர செலவுகள் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்காக வழங்கப்பட்டது.
ஆனால் அது தொடர்பான ஆவணங்கள் எதையும் அவர் சமர்ப்பிக்காத நிலையில், மீண்டும் முழுத் தொகை வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகிறார். ஆனால் மாணவனின் கல்வித்தரம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தொடர்ச்சியாக மாணவருக்கு கல்வி கட்டணங்களை அரசு செலுத்தி வருகிறது.
குறிப்பாக இம்மாணவருக்கு இதுவரை அதிகபட்சமாக 4,82,297 ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர் ஏற்கனவே செலவு செய்த 31 லட்சத்திற்கு முறையான ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்காமல் தவறான செய்திகளை சமூக வலைதளம் வாயிலாக பரப்பி வருகிறார். மேலும் மாணவனின் இரண்டாம் ஆண்டு பி.எச்.டி. கல்விக்கு செலுத்த வேண்டிய முழு கல்வி கட்டணம் 5.57 லட்சம் மற்றும் மாணவனின் வாழ்க்கை செலவினத்திற்காக 6.65 மொத்தமாக 12 லட்சம் ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்காமல் கூடுதலான தொகையை பெறுவதற்காக சமூக வலைதளங்களில் அந்த மாணவர் தவறான கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகிறார். ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி உதவித்தொகை வழங்குவதில் எந்தவித தாமதமும் தடங்களும் இல்லை. அயல்நாட்டு கல்வி உதவித்தொகை கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு 362 மாணவர்களுக்கு அயலக கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த முறை 84 கோடி மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. இந்த முறை 131 கோடி ரூபாய் வரலாற்று இல்லாத வகையில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மூன்று மடங்கு அதிகம்
இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய தி.மு.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோவி செழியன், “அமைச்சர் வன்னி அரசு எந்தெந்த தேதியில் மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது என்பது குறித்து விளக்கமாக கூறினார். ஆனால், மாணவர் பாரதிதாசன் வீடியோ வெளியிட்டதற்கு பிறகு அவருக்கு நிதி உதவி வழங்கப்பட்டதா” என்று கேள்வி எழுபினார்.
இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, “கடந்த முறை 500 நபர்கள் விண்ணப்பித்தார்கள். ஆனால் கடந்த அரசு குறைவாகவே வழங்கினார்கள். கடந்த முறை வழங்கிய எண்ணிக்கை விட மூன்று மடங்கு அதிகமாக தற்போது அயலக உயர்கல்வி திட்டத்தின்கீழ் வழங்கியுள்ளோம்.
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அயல்நாட்டில் படிக்கும் மாணவர்களின் கல்வி எந்த சூழ்நிலையிலும் தடை படக்கூடாது என எண்ணியவர் முதலமைச்சர் விஜய். அந்த வகையில் தான் 131 கோடி ரூபாய் கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. சிலருக்கு விசாவில் பிரச்சனை உள்ளது அதை சரி செய்ய வேண்டுமென முதலமைச்சர் விஜய் கடிதம் எழுதியுள்ள மத்திய அரசிற்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்” எனத் தெரிவித்தார்.