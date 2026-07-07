இபிஎஸ் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை புறக்கணித்த எம்எல்ஏக்கள் - அதிமுகவில் மீண்டும் விரிசல்?
புதிய பொறுப்புகளை ஏற்க முடியாது என ஏற்கனவே கடிதம் எழுதியிருந்த நிலையில், இந்த புறக்கணிப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
Published : July 7, 2026 at 2:57 PM IST
சென்னை: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை 2 எம்எல்ஏக்கள் புறக்கணித்துள்ளனர்.
2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஏற்பட்ட தோல்விக்குப் பிறகு, அதிமுகவில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. 6 எம்எல்ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, அவர்களது ஆதரவாளர்களுடன் தவெகவில் இணைந்துள்ளனர். அதனால் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அக்கட்சியில் உள்ள நிர்வாகிகளை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.
அந்த வகையில், இன்று சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில், ராணிப்பேட்டை மற்றும் திருப்பத்தூர் மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.
இதில், ராணிப்பேட்டை மற்றும் திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களை சேர்ந்த மாவட்ட, ஒன்றிய, நகர, பேரூர் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். அப்போது, மாவட்டத்தின் தற்போதைய கட்சி அமைப்பு, உறுப்பினர் சேர்க்கை, களப்பணிகள் மற்றும் எதிர்கால தேர்தல் பணிகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
குறிப்பாக, 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்விக்கான காரணங்கள், மாவட்டவாரியாக ஏற்பட்ட பின்னடைவுகள், வாக்கு சதவீதம் குறைந்த பகுதிகள் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அத்துடன், வரவிருக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் மற்றும் இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு, கட்சி நிர்வாகிகள் தேர்தல் பணிகளில் சிறப்பாக செயல்படுவது, களப்பணிகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது, கட்சியை மீண்டும் வெற்றிப்பாதைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற ராணிப்பேட்டை மற்றும் திருப்பத்தூர் மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை ஆற்காடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.எம்.சுகுமார, ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே.சி.வீரமணி ஆகியோர் பங்கேற்காமல் புறக்கணித்துள்ளனர். இச்சம்பவம் அதிமுகவில் மீண்டும் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதை வெளிப்படுத்துவதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.
முன்னதாக, அதிமுக எம்எல்ஏக்களான பெருந்துறை ஜெயக்குமார், அம்பாசமுத்திரம் இசக்கி சுப்பையா, தாராபுரம் சத்தியபாமா, மதுராந்தகம் மரகதம் குமாரவேல், விராலிமலை சி.விஜயபாஸ்கர், கரூர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.
தொடர்ந்து, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான எம்.எஸ்.எம். ஆனந்தன், வளர்மதி ஆகியோரும் தவெகவில் ஐக்கியமாகினர். இப்படி, அதிமுகவில் இருந்து பல்வேறு முக்கிய நிர்வாகிகள் தவெகவிற்கு தாவி வரும் சூழலில், அந்தந்த மாவட்டங்களில் கட்சியின் செயல்பாடுகளை வலுப்படுத்துவது, புதிய நிர்வாகிகளை நியமிப்பது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், இன்றைய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், ஏற்கனவே மாவட்டச் செயலாளர்களாக இருந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான எஸ்.எம்.சுகுமார், கே.சி.வீரமணி ஆகியோர் பங்கேற்காமல் புறக்கணித்துள்ளனர். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்க முடியாது என ஏற்கெனவே கடிதம் எழுதியிருந்த நிலையில், இந்த புறக்கணிப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, இன்று மாலை திருவள்ளூர் மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தவுள்ளார்.