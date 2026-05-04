2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஆற்காடு சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஆற்காடு சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ஆற்காடு சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஈஸ்வரப்பன், அதிமுக தரப்பில் சுகுமார், நாதக-வின் அர்ச்சனா நரசிம்மன், தவெக-வில் இருந்து விஜய் மோகன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:46 AM IST
ராணிப்பேட்டை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று (மே 4) வெளியாகவுள்ள நிலையில் ஆற்காடு சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றான ஆற்காடு சட்டமன்ற தொகுதி அமைந்துள்ளது. இங்கு கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.
ஆற்காடு சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண்கள் - 1,29,789
பெண்கள் - 1,37,407
மூன்றாம் பாலினம் - 25
மொத்தம் - 2,67,221
ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், ஆற்காடு தொகுதியில் 91.01% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், ஆற்காடு தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. இஸ்லாமியர்கள், வன்னியர், பட்டியல் சமூக மக்கள் அதிகம் இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஈஸ்வரப்பன் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் சுகுமார், தவெக சார்பில் விஜய் மோகன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அர்ச்சனா நரசிம்மன் போட்டியிடுகின்றனர்.
ஆற்காடு தொகுதியை பொறுத்தவரை வரை திமுகக்கு நல்ல வாக்கு வங்கி உள்ளது. கடந்த இரண்டு முறையாக இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பாக போட்டியிட்டு ஈஸ்வரப்பன் வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், தொகுதியை மீண்டும் வசப்படுத்த வேண்டும் என அக்கட்சி நிர்வாகிகள் கடந்த ஒரு மாதமாக தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். அதிமுக தரப்பிலும் அதற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் பரப்புரை முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகள் வெறும் பார்வையாளர்களாகவே இருக்கும் நிலையில் திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்களிடையே நேரடி போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த 1952-க்கு தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு ஆற்காடு தொகுதி இதுவரை 16 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 7, அதிமுக 5, காங்கிரஸ் 2 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை திமுக, அதிமுக இடையே நேரடியாக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஈஸ்வரப்பன் , பாமக வேட்பாளர் இளவழகனை சுமார் 20 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். திமுகவுக்கு சற்று சாதகமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியை இந்த முறை மீண்டும் திமுகவே அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.