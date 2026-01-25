ETV Bharat / state

வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து மாணவர்களுக்கு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அறிவுரை

வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நடமாடும் வாகனத்தை அர்ச்சனா பட்நாயக் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

தேசிய வாக்காளர்கள் தினம் நிகழ்ச்சி
தேசிய வாக்காளர்கள் தினம் நிகழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 25, 2026 at 7:59 PM IST

சென்னை: மாணவர்கள் தங்களின் பெற்றோர்களிடம் வாக்களிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை எடுத்துக்கூற வேண்டும் என தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்தார்.

‎‎இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 25ஆம் தேதி தேசிய வாக்காளர்கள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. ‎சென்னை ரிப்பன் கட்டிட வளாகத்தில் உள்ள அம்மா மாளிகை கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுடன் வாக்குரிமை குறித்து கலந்துரையாடி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார்.

அப்போது பேசிய அவர், "தேசிய வாக்காளர் தினத்தின் போது தேர்தலில் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதற்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. முதலில் குடவோலை முறையின் மூலம் தங்களை ஆட்சியாளர்களை தேர்வு செய்தனர். பின்னர் வளர்ந்த தொழில்நுட்பத்தின் காரணமாக மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றாேம். பள்ளிகளில் மாணவர்கள் தங்களின் பெற்றோர்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை எடுத்துக் கூற வேண்டும்" என்று அறிவுறுத்தினார்.

இதனைத்தொடர்ந்து தேசிய வாக்காளர் தினம் மற்றும் வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து மாணவர்கள் நடன நிகழ்ச்சி உடன் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். இதன்பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ் மற்றும் கேடயங்களையும் அர்ச்சனா பட்நாயக் வழங்கினார்.

மேலும் சென்னையில் உள்ள அனைத்து மண்டலங்களுக்கும், தேர்தல் மற்றும் வாக்களிப்பது குறித்து விழிப்புணர்வு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிய நடமாடும் வாகனத்தை அர்ச்சனா பட்நாயக் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே, சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபன் மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

