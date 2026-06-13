கீழடி 11-வது கட்ட அகழாய்வு: பண்டைய தமிழர்களின் இரும்பு உற்பத்தியை பறைசாற்றும் 'உலைக்கலன்' கண்டெடுப்பு
உலைக்கலன்கள் இரும்புத் தாதுக்களை உருக்கி, பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற பொருட்களாக மாற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுபவை ஆகும்.
Published : June 13, 2026 at 9:30 AM IST
சிவகங்கை: கீழடியில் நடைபெற்று வரும் 11-வது கட்ட அகழாய்வில், பண்டைய தமிழர்களின் இரும்பு உற்பத்தித்திறனை பறைசாற்றும் 'உலைக்கலன்' கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி, தமிழர்களின் தொன்மையான நகர நாகரிகத்தை உலக அரங்கில் நிலைநிறுத்தி வருகிறது. தற்போது நடைபெற்று வரும் 11-வது கட்ட அகழாய்வில் மிக முக்கியமான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்பாக உலைக்கலன்' (Furnace) ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கண்டுபிடிப்பு பண்டைய தமிழர்களின் வியக்கத்தக்க தொழில்நுட்ப அறிவு மற்றும் இரும்பு உற்பத்தித்திறனுக்கு மற்றுமொரு சான்றாக அமைந்துள்ளது.
தீவிரமடையும் 11-வது கட்ட ஆய்வு
கீழடியில் 11-வது கட்ட அகழாய்வுப் பணிகள் கடந்த மார்ச் 18ஆம் தேதி முதல் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது சுமார் ஒன்றரை ஏக்கர் பரப்பளவில், ஒன்பது அகழாய்வு குழிகள் அமைக்கப்பட்டு, விரிவான முறையில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரை நடைபெற்ற அகழாய்வுகளில் ஏராளமான இரும்புப் பொருட்களும், தொழிற்சாலை அல்லது உற்பத்தி மையம் இருந்ததற்கான கட்டமைப்புகளும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது உலைக்கலன் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பையும், உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. பொதுவாக உலைக்கலன்கள் இரும்புத் தாதுக்களை உருக்கி, பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற பொருட்களாக மாற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுபவை ஆகும்.
இந்த உலைக்கலன் மூலம் சங்ககாலத்தில் கத்தி, அரிவாள் மற்றும் வேளாண் கருவிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இரும்புப் பொருட்கள் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த கண்டுபிடிப்பின் மூலம், கீழடி பகுதி வெறும் குடியிருப்புப் பகுதியாக மட்டும் இல்லாமல், தொழில் மற்றும் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற ஒரு முக்கிய தொழில்துறை மையமாக (Industrial Hub) இருந்திருக்கலாம் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.
ஏற்கனவே கிடைத்த இரும்புப் பொருட்களுடன் இந்த உலைக்கலனை இணைத்துப் பார்க்கும்போது, கீழடியில் இரும்பு உற்பத்தி மற்றும் உலோகத் தொழில் மிகச் சிறப்பான முறையில் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியுடன் நடைபெற்றிருப்பது தெளிவாகிறது. தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் 11-வது கட்ட அகழாய்வானது சங்ககாலத் தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறை, அறிவியல் திறன், தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் நகர நாகரிகம் குறித்த மேலும் பல புதிய வரலாற்றுச் சான்றுகளை உலகிற்கு வெளிக்கொண்டு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.