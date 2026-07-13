நடுகற்கள் அமைப்பதற்கான பழங்கால பாறை: மதுரை அருகே கண்டறிந்த ஆய்வாளர்கள்
ஆண் சிற்பத்தின் இடது கையில் கேடயமும், வலது கையில் ஓங்கிய நிலையில் பெரிய வாளும், இறுக்கி கட்டிய இடுப்பு ஆடையில் குறுவாளும் காட்டப்பட்டுள்ளன.
Published : July 13, 2026 at 4:54 PM IST
மதுரை: பழங்காலங்களில் வீரர்களின் நினைவாக வைக்கப்படும் நடுகற்களை அமைப்பதற்கான பழங்கால பாறையை மதுரை அருகே ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
பழங்காலங்களில் போரில் வீர மரணம் எய்திய வீரர்கள், செயற்கரிய செயல்களை செய்த சான்றோர்களின் நினைவாக கல் நட்டு, அதில் அவர் பெயரையும் பெருமைகளையும் செதுக்கி வைப்பது பண்டைய கால வழக்கம்.
இதுதான் 'நடுகல்' என அழைக்கப்படுகிறது. வீரக்கல், கவலையகல், கடவுளெய்திய கல் என இலக்கியங்களில் இவை குறிப்பிடப்படுகின்றன.
குறிப்பாக, 'உழலைக்கல்' என மதுரை தமிழ் அகராதியும், 'நட்ட கல்' என புறநானூறும், 'நடுங்கல்' என சிலப்பதிகாரமும் இந்த நடு கற்களை வெவ்வேறு பெயர்களில் குறிக்கின்றன.
இதுபோன்ற பல நடுகற்களை தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களர் தமிழகத்தில் பல இடங்களில் கண்டெடுத்து, அதன் வரலாற்றையும், விவரங்களையும் பதிவு செய்துள்ளனர். இதன் மூலம் பண்டைய கால தமிழர்களின் பண்பாடு, வீரம், நாகரீகம் ஆகியவை உலகுக்கு தெரியவந்துள்ளன.
நடுகல் பாறை கண்டெடுப்பு
இந்நிலையில், பழங்காலத்தில் நடுகற்களை வைப்பதற்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு பாறையை ஆய்வாளர்கள் மதுரை அருகே கண்டறிந்துள்ளனர்.
மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் தாலுகா சேடப்பட்டி ஊராட்சியில் அமைந்துள்ள ப. சங்கரலிங்கபுரம் என்ற ராணுவ நகரில் இருக்கும் ஓணான் கரடு, பெருமாள் மலையில் தான் இந்த பாறை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்த சிற்பத்துறை ஆய்வாளர் முனைவர் தேவி அறிவுசெல்வம், சமூக ஆர்வலர்கள் பெத்து முனி, வினோத் ஆகியோருடன் இணைந்து இதனை கண்டறிந்துள்ளார்.
நடுகல்லை குறிக்கும் சங்கப் பாடல்கள்
இதுகுறித்து தேவி அறிவுசெல்வம் கூறுகையில், "கிமு 7ஆம் நூற்றாண்டில், அதாவது 2,600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொல்காப்பியத்தில் 'நடுகல்' எவ்வாறு எடுக்கப்பட வேண்டும் என 6 நிலைகளைத் தெரிவிக்கிறது.
'காட்சி, கால்கோள் நீர்ப்படை நடுகல்சீர்த்தகு மரபில் பெரும்படை வாழ்த்தல் என்று இருமூன்று மரபில் கல்லொடு புணர' என்கிறது தொல்காப்பியம்.
அதாவது, கல்லை தேர்ந்தெடுத்து நீராட்டி வழிபாடு செய்ததை, இப்பாடல் குறிப்பிடுகிறது. இதனையே காதைகளாக இளங்கோவடிகள் காட்சி காதையில் முதலாவதாக அமைத்தார்.
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை பொதுவியல் திணையில் கல்காண்டல், கல்கோள் நிலை, கல் நீர்ப்படுத்தல், கல் நடுதல், கல் முறைப்பழிச்சல், இற்கொண்டு புகுதல் என்பன நடுகல் என்று கூறுகிறார்.
கல்காண்டல் என்பது கல்லைக் காணுதல் என்பதைக் குறிக்கிறது. வீரனது உருவம் பொறித்து நடுவதற்கேற்ற கல்லை தேர்வு செய்வது என்பது இதன் பொருள்.
புதிய நடுகல் பாறைகள் கண்டெடுப்பு
இதில் குறிப்பிட்டுள்ளது படி, நடு கல்லிற்காக கல்லை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தடயங்கள் ஓணான் கரடு என்ற மலையில் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் காணப்படுகின்றன.
நடுகல் வைப்பதற்கான பாறையை தேர்ந்தெடுத்த தடயத்தை, இந்த மலையில் இரண்டு இடங்களில் பார்க்க முடிகிறது.
மேலும், இங்கு மூன்று நடு கற்கள் காணப்படுகின்றன. இதன் அருகிலேயே மூன்றடி உயரம் 2 அடி அகலம் கொண்ட பலகைக் கல்லில் ஆண் பெண் சிற்பமானது நின்ற நிலையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
கையில் வாளுடன் வீரன்
ஆண் சிற்பத்தின் இடது கையில் கேடயமும், வலது கையில் ஓங்கிய நிலையில் பெரிய வாளும், இறுக்கி கட்டிய இடுப்பு ஆடையில் குறுவாளும் காட்டப்பட்டுள்ளன.
பெண் சிற்பத்தில் இடது பக்க தலையில் கொண்டையும், வலது கையில் குடுவையும் உள்ளன.இடது கையானது சிதைந்த நிலையில் இருப்பதால், அதில் என்ன இருக்கிறது என்பது தெரியவில்லை.
மலையின் அடிவாரத்தில் மற்றொரு நடுகல்லும் உள்ளது. இது, மூன்றடி உயரம், 2 அடி அகலம் கொண்ட பலகை கல்லில் நின்ற நிலையில் ஆண் உருவமானது காட்டப்பட்டுள்ளது.
இடது பக்கம் புல்லாங்குழல் வைத்து இசைப்பது போலவும், கால்களின் இரண்டு பக்கங்களில் இரண்டு மாடுகள் பாய்ந்த நிலையிலும், வலது கை மேற்புறத்தில் மற்றொரு மாடும் காட்டப்பட்டுள்ளது
சிற்பத்தின் இடது காலானது, முன்னோக்கி வைத்த நிலையில் இருக்கிறது. இடது பக்கவாட்டுக் கொண்டை போட்டு இடுப்பில் இடை ஆடையுடன் வளரி போன்ற ஆயுதம் காட்டப்பட்டுள்ளது. இச்சிற்பத்தில் காணப்படும் உருவம் அப்பகுதியின் இனக்குழு தலைவராக இருந்திருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.
மலையடிவாரத்தின் மற்றொரு பகுதியில் ஆண் பெண் அமர்ந்த நிலையில் சதிக்கல் சிற்பம் காணப்படுகிறது.
தலைவன் இறந்தவுடன் மனைவி சதி ஏறியதை தெரிவிக்கும் விதமா, இந்த நடு கல் காட்டப்பட்டுள்ளது. சதியேறியதன் அடையாளமாக பெண்ணின் கையில் மங்கல சின்னமான கண்ணாடியும், வளையல்களும் காட்டப்பட்டுள்ளன என அவர் தெரிவித்தார்.