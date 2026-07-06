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சிவகங்கை அருகே கி.பி.13-ம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஆசிரியம் கல்வெட்டு கண்டெடுப்பு

பாண்டிய நாட்டின் அரச பிரதிநிதியாக இருந்த எட்டி எரியன் என்பவரின் பெயரால் இந்த கல்வெட்டு பொறிக்கப்பட்டுள்ளதாக தொல்லியல் ஆய்வாளர் காளிராசா தெரிவித்தார்.

சோழபுரம் கண்மாய்ப் பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கல்வெட்டு
சோழபுரம் கண்மாய்ப் பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கல்வெட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 6, 2026 at 4:58 PM IST

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சிவகங்கை: சிங்கத்தை சின்னமாக பொறித்த கி.பி.13-ம் நூற்றாண்டு அரியவகை ஆசிரியம் கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சிவகங்கை அடுத்துள்ள சோழபுரம் கண்மாய்ப் பகுதியில் வேறுபட்ட உருவம் பொறித்த கல் ஒன்று கிடப்பதாக சிவகங்கை தொல்நடைக் குழுவிற்கு அவ்வூரை சேர்ந்த பாலசுந்தரம் என்பவர் தகவல் அளித்தார். அதனடிப்படையில் அவ்விடத்தில் சிவகங்கை தொல்நடைக் குழு நிறுவனர் புலவர் கா.காளிராசா, செயலர் இரா.நரசிம்மன் ஆகியோர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சிவகங்கை தொல்நடைக் குழு நிறுவனர் காளிராசா, “சோழபுரம் பகுதியில் பழமையான கல்வெட்டுகள் கிடைத்து வருகின்றன. கடந்த மாதத்தில் புலிச் சின்னம் பொறித்த ஆசிரியம் கல்வெட்டு ஒன்று இவ்வூரில் கிடைத்தது. தற்போது சிங்கம் பொறித்த அரியவகை ஆசிரியம் கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பாண்டிய நாட்டு அரசன்

சோழபுரத்தில் உள்ள எட்டிக்கண்மாயின் உள்ளே புலிச் சின்னம் பொறித்த கல்வெட்டில் 'எட்டி எரியன்' என்ற பெயர் இடம்பெற்றது. அந்த கண்மாய் இன்றும் அதே பெயரில் எட்டிக்கண்மாய் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கல்வெட்டிலும் எட்டி எரியன் என்கிற பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது.

சோழபுரம் கண்மாய்ப் பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கல்வெட்டு
சோழபுரம் கண்மாய்ப் பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கல்வெட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவ்வகையில் 'எட்டி எரியன்' என்பவன் இப்பகுதியின் ஆட்சியாளராக, அரச பிரதிநிதியாக இருந்திருக்கலாம் என்று அறிய முடிகிறது. அவர் பெயர் பின்னால் 'எட்டி யெரி பாண்டி' என வருவதால் பாண்டிய நாட்டின் அரச பிரதிநிதியாக கொள்ளலாம்.

இவ்வூர் கல்வெட்டுகளில் முடிகொண்ட சோழபுரம், செயங்கொண்ட சோழபுரம் என்று அழைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இக்கல்வெட்டில் செயங்கொண்ட பாண்டியபுரம் என வருகிறது.

கல்வெட்டில் உள்ள வரிகள்

ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ சுபமஸ்த்து என்ற வரிகள் அழிந்துள்ளன. அதில் 'து' என்ற எழுத்து மட்டும் தெரிகிறது. அதேபோல,

  1. எட்டி யெ
  2. ரி பாண்டி ச
  3. யங்கொ
  4. ண்டபா
  5. ண்டியபு
  6. ரம்சிங்க
  7. கொடி வீ
  8. ரர் ஆசிரி
  9. யம் என எழுதப்பட்டுள்ளது.

இக்கல்வெட்டு இரண்டரை அடி உயரமும், ஒரு அடி நீளமும் கொண்டதாக உள்ளது. மேலும், இக்கல்வெட்டில் 9 வரிகளாக சொற்கள் மடக்கி எழுதப்பட்டுள்ளன. எட்டி எரியன் எனும் தலைவன், அரசப்பிரதிநிதி, சிங்கக்கொடி வீரருக்கு ஆசிரியம் அளித்த செய்தியை இக்கல்வெட்டு தெரிவிக்கிறது.

ஆசிரியம் என்றால் என்ன?

'ஆசிரியம்' என்பது பாதுகாப்பை குறிக்கும். அடைக்கலம் அளித்தல், மருத்துவ உதவி செய்தல், உணவு அளித்தல் போன்றவைகளையும் உள்ளடக்கியதாகும். பொதுவாக பண்டைய காலங்களில் வணிக சாத்துகள் தரை வழியாக வண்டிகளிலோ, நடையாகவோ சென்று வந்துள்ளனர்.

அவர்களின் பொருளை குறிப்பிட்ட இடங்களில் பாதுகாத்து, அடுத்த பயணத்திற்கு தயாராகி உள்ளனர். அவ்வாறான பாதைகளை அவர்கள் தங்கும் இடங்களை குதிரை மற்றும் யானை போன்ற நிலைப்படைகளை கொண்டு வணிக குழுக்களை பாதுகாத்துள்ளனர். அவ்வாறான வீரர்களுக்கு ஆசிரியம் வழங்கப்பட்டிருக்கலாம்.

கல்வெட்டின் எழுத்தமைதியை கொண்டு இதன் காலம் கி.பி.13ஆம் நூற்றாண்டு எனக் கொள்ளலாம். இவ்வாறான அரியவகை ஆசிரியம் கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்டதில் சிவகங்கை தொல்நடைக்குழு மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறது.

இது சிவகங்கை தொல்நடைக்குழு அடையாளப்படுத்தும் ஆசிரியம் வகையை சார்ந்த நான்காவது கல்வெட்டு. சோழபுரம், அரசர் குளம் பகுதியில் கிடைத்த இக்கல்வெட்டின் பெருமையை உணர்ந்து இவ்வூரை சேர்ந்த இளைஞர்கள் அருண்மொழிநாதர் கோவில் அருகே மேடை கட்டி, அதன்மேல் வெயில் மற்றும் மழைநீர் படாதவாறு கூரை அமைத்து பாதுகாக்க உள்ளனர்” என்றார்.

TAGGED:

13TH CENTURY ASIRIYAM INSCRIPTION
சிங்கம் சின்னம் பொறித்த கல்வெட்டு
தொல்லியல் ஆய்வாளர் காளிராசா
SIVAGANGAI
ASIRIYAM INSCRIPTION FOUND

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