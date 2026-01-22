ETV Bharat / state

மனிதர்களுக்கு முந்தைய ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இனத்தின் மரபணு கிடைத்த இடம் தமிழகம்; அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன்

மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டியை சேர்ந்த விருமாண்டி என்பவரது உடலில் தான் அந்த மரபணு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. சுமார் 60 ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நாம் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த தொன்மை வரலாற்றை யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லை.

அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன்
அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 22, 2026 at 11:00 PM IST

மதுரை: மனிதர்களுக்கு முந்தைய ''ஹோமோ சேப்பியன்ஸ்'' இனத்தின் மரபணு கிடைத்த இடம் தமிழகம் என்று இந்திய தொல்லியல் ஆய்வாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் கூறினார்.

சுயமரியாதை இயக்கம் நூற்றாண்டு நினைவு விழாவை முன்னிட்டு, திராவிட வரலாற்று ஆராய்ச்சி மையம் சார்பில் மதுரையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில், 'இந்தியாவின் வரலாற்றை சிதைவுகளிலிருந்து மீட்டெடுத்தல்' என்கிற தலைப்பில் ஒருநாள் மாநில மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் இந்திய தொல்லியல் ஆய்வாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் ஆற்றிய உரை பேசுபொருளாக மாறிய நிலையில், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் அவர் தொலைபேசி வாயிலாக பல்வேறு தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.

ஆய்வுகள் பொதுவெளியில் வராமல் தடுக்கப்படுகின்றன

அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் கூறுகையில், ''இந்திய நாடு பன்முகத்தன்மை கொண்டது. இதற்கு முழுமையான உதாரணம் தமிழ் மொழி. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வரும் தொன்மை, வரலாறு பற்றிய ஆய்வுகள் எல்லாம் பொது வெளியில் வராமல் தொடர்ந்து தடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இது மிகுந்த வேதனைக்குரிய ஒன்றாகும். கீழடி என்று சொன்னாலே இன்று பலர் அச்சம் கொள்கின்றனர். அது ஏன்? என்று என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.

ஏஎஸ்ஐ சார்பாக நடைபெற்ற விரிவான தொல்லியல் அகழாய்வு அதற்கு பிறகு தமிழக அரசு தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வரும் கீழடி அகழாய்வுகள் தற்போது உலக அளவில் பேசுபொருளாக மாறி உள்ளது. குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்திய துணை கண்டத்திலேயே சுமார் 15 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான தடயம் கிடைத்த ஓரிடம் என்றால் அது தமிழ்நாடு தான். இந்த ஆய்வுகளை மேற்கொண்டவர்கள் யாரும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்ல என்பது தான் குறிப்பிட வேண்டியது.

வரலாற்றை முழுமையாக யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லை

தற்போதைய நாகரீக மனித இனத்திற்கு முந்தைய ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இனத்தின் மரபணு கிடைத்ததற்கான வாழும் சான்றாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது. மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டியை சேர்ந்த விருமாண்டி என்பவரது உடலில் தான் அந்த மரபணு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. சுமார் 60 ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நாம் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த தொன்மையை வரலாற்றை முழுமையாக யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லை.

கீழடி குறித்து நான் சமர்ப்பித்த அறிக்கை வெளியாகும் பட்சத்தில் அது மேலும் நிறைய ஆய்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை நான் திடமாக நம்புகிறேன். பல ஆய்வாளர்களுக்கு அந்த அறிக்கை பேருதவியாக இருக்கும். என்னைப் பொறுத்தவரை அந்த அறிக்கையில் எந்தவித திருத்தமும் செய்வதற்கான சாத்தியங்கள் இல்லை.

கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி
கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆங்கிலேயர் வராவிட்டால் வரலாறு தெரியாமலே போயிருக்கும்

ராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற புராணங்களை மட்டுமே கேட்டு பழகிய நாம் நமது வரலாற்றை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். ஒருவேளை ஆங்கிலேயர்கள் இங்கு வராமல் போனால் நம்முடைய வரலாறு நமக்குத் தெரியாமலே போயிருக்கும். வரலாறு எழுதுகின்ற முறையை கற்பித்தவர்கள் அவர்கள் தான். சிந்து சமவெளி நாகரிகம் என்ற ஒன்று இருந்ததே 1923 ஆம் ஆண்டு தான் நமக்கு தெரிய வந்தது. அதனை பௌத்த சமயம் சார்ந்த ஒரு இடமாகத் தான் எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.

ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வுக்கு பிறகு தான் பௌத்தத்திற்கும் முந்தைய நாகரீகம் சிந்து சமவெளி என்பதை அறிய முடிந்தது. எந்த ஒரு வரலாற்றையும் அறிவியல் தன்மையோடு அணுக வேண்டும். அப்படி செய்தால் மட்டும் தான் புதிய செய்திகளை நாம் பெற முடியும்.

கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி
கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

கீழடி சொல்லும் முக்கிய செய்தி

பண்டைய கால மக்கள் பானை ஓடுகளில் எழுதிய மரபு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் உண்டு. இது இந்தியாவில் வேறு எங்கும் இல்லாத நடைமுறை ஆகும். அந்த காலத்தில் பரவலாக சாமானியர்களிடமும் எழுத்தறிவு இருந்ததை இது பறை சாற்றுகிறது. இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட 1600க்கும் மேற்பட்ட பானை ஓடுகள் கிடைத்துள்ளன.

எனவே எழுத்து உருவாக்கம் தொடங்கிய மண் தமிழ்நாடு தான் என்பதற்கான திட்டவட்டமான ஆதாரங்கள் தான் மேற்கண்ட பானையோடுகள் அனைத்தும். சங்க காலத்தின் வயது கி.மு 8 ஆம் நூற்றாண்டு என்பது தான் இன்றைக்கு கீழடி சொல்லும் செய்தி. 2200 ஆண்டுகளாக மதுரை என்ற ஒரு நகரம் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை மதுரையைச் சுற்றி நடைபெற்ற பல்வேறு ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன.

தொல்லியல் ஆதாரங்களை கொடுத்த பிறகு ஏற்க மறுக்கிறார்கள்?

கீழடியில் 5% ஆய்வு கூட இதுவரை மேற்கொள்ளப்படவில்லை. ஆனால் இச்சிறிய அளவு ஆய்வே இன்று உலகம் முழுவதும் பேசுபொருளாக மாறி உள்ளது.‌ தமிழர்களின் சங்க இலக்கியம் முழுவதும் அவர்களின் வாழ்வியல் சார்ந்ததாகும். மக்கள் சார்ந்த பண்பாட்டை நாகரீகத்தை வணிகத்தை பற்றிய தகவல்களை சங்க இலக்கியங்கள் முழுவதும் காண முடியும். முன்னர் இந்த இலக்கியங்கள் குறித்து நாம் பேசும்போது, தொல்லியல் ஆதாரங்களை கேட்டார்கள். இப்போது அதற்கான தொல்லியல் ஆதாரங்களை கொடுத்த பிறகு அதனை ஏற்க மறுக்கிறார்கள்.

தற்போது தமிழ்நாட்டின் நடைபெறும் அகழாய்வுகள் வரலாற்றில் கோட்பாட்டையே மாற்றும் தன்மை வாய்ந்தது. இரும்புக்காலம் 5300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இங்கு நிலவியுள்ளது என்றால் அப்போது நகரம் உருவாகி இருக்காதா என்ன? இரும்பு தொழில்நுட்பம் தான் அனைத்து வளர்ச்சிக்கும் மிக மிக அடிப்படையானது என்பதை புரிந்து கொண்டால் தமிழ்நாட்டின் தமிழர்களின் தொன்மையை நாம் உணர முடியும்' என்று கூறினார்.

