தூத்துக்குடி பட்டினமருதூரில் அகழாய்வு பணிகள் தொடக்கம் - தமிழ்நாடு தொல்லியல் வரலாற்றில் புதிய மைல் கல்
Published : March 18, 2026 at 11:59 AM IST
தூத்துக்குடி: பட்டினமருதூரில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தொல்லியல் தலத்தில் முதல்கட்ட அகழாய்வு பணிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு அரசின் 2025–26 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் இந்தப் பகுதி தொல்லியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தளமாக அறிவிக்கப்பட்டு, தேவையான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, இந்திய தொல்லியல் துறையின் (ASI) முறையான அனுமதியுடன் இந்தப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அகழாய்வு பணிகளை, தள இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தொல்லியல் நிபுணர் அஜய்குமார் தலைமையிலான குழுவினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
முதற்கட்டமாக சர்வே எண் 40/1 பகுதியில் அறிவியல் முறையில் குறியிடப்பட்ட புள்ளிகளின் அடிப்படையில் அளவீடு செய்யப்பட்டு, சுமார் 20 மீட்டர் × 10 மீட்டர் பரப்பளவில் அகழாய்வு குழி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு துல்லியமான முறையில் மண் அகற்றும் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
பட்டினமருதூர் பகுதி, பண்டைய காலங்களில் “கீழ்பட்டினம்” என அழைக்கப்பட்டு, முக்கிய வணிக மையமாக விளங்கியிருக்கலாம் என்ற வரலாற்று கருதுகோள் தொல்லியல் ஆய்வாளர்களிடையே நிலவுகிறது. இதற்கு ஆதாரமாக, இதுவரை மேற்பரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின் போது பல்வேறு பழமையான மண்பானைகள், குடுவைகள், சிறுபொருட்கள் போன்றவை கண்டெடுக்கப்பட்டு ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவை அந்தப் பகுதியின் தொன்மை மற்றும் வர்த்தக செயல்பாடுகளை சுட்டிக் காட்டும் ஆரம்ப சான்றுகளாக கருதப்படுகின்றன.
இந்நிலையில் தற்போது தொடங்கியுள்ள அகழாய்வு பணிகள் மூலம், இந்தத் தளத்தின் உண்மையான காலக்கட்டம் (Timeline) அறிவியல்ரீதியாக நிரூபிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், அகழாய்வில் கிடைக்கும் தொல்பொருட்கள் மூலம் அப்பகுதியின் வாழ்வியல் முறை, வர்த்தக உறவுகள், கடல் வாணிகச் செயல்பாடுகள், கலாசார பரிமாற்றங்கள் போன்ற பல்வேறு அம்சங்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.
இது குறித்து தள இயக்குநர் அஜய்குமார் கூறுகையில், “இதுவரை மேற்பரப்பில் கிடைத்த ஆதாரங்கள் மிகவும் வலுவான முன்னோட்டமாக உள்ளன. அகழாய்வின் மூலம் கிடைக்கும் தொல்பொருட்களை காலவரிசை தரவுகளுடன் இணைத்து, இந்தப் பகுதியின் வரலாற்றை அறிவியல் முறையில் உறுதிப்படுத்துவோம். இது தமிழ்நாடு தொல்லியல் வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றமாக அமையும்” என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தொல்லியல் துறையில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், கீழடி, கொடுமணல் போன்ற தலங்களின் தொடர்ச்சியாக பட்டினமருதூர் அகழாய்வும் புதிய வரலாற்று உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வரும் என வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக, தென் தமிழ்நாட்டின் கடல்சார் வாணிக வரலாற்றை மறுபரிசீலனை செய்யும் வகையில் இந்த அகழாய்வு அமையும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
|இதையும் படிங்க: கீழடி உட்பட 8 இடங்களில் அகழாய்வுப் பணிகளை மேற்கொள்ள அனுமதி - மத்திய தொல்லியல் துறை ஒப்புதல்
அகழாய்வு பணிகள் தொடர்ந்து பல கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளன. முதற்கட்டப் பணிகள் நிறைவடைந்த பின், கிடைக்கும் தொல்பொருட்கள் ஆய்வகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு விரிவான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும். அதன் பின்னர் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகள் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மொத்தத்தில், பட்டினமருதூரில் தொடங்கியுள்ள இந்த அகழாய்வு, தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நாகரிக வளர்ச்சி மற்றும் வணிக வரலாற்றை புதிய கோணத்தில் புரிந்து கொள்ள வழிவகுக்கும் முக்கிய முயற்சியாக கருதப்படுகிறது.