மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் கோவையில் வலம் வந்த காண்டாமிருகங்கள் - ஆய்வறிக்கையில் ஆச்சர்ய தகவல்கள்
மதுக்கரை வனச்சரகம், மோளப்பாளையம் கிராமத்தில் நடத்தப்பட்ட அகழாய்வில் இந்திய காண்டாமிருகத்தின் கால் பகுதியைச் சேர்ந்த நான்கு எலும்புத் துண்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : January 30, 2026 at 6:24 PM IST
-BY எஸ்.சீனிவாசன்
கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூரில் ஒரு காலத்தில் கண்டாமிருகம் இருந்ததாக கூறினால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆனால் அகழாய்வில் கிடைத்துள்ள காண்டாமிருகத்தின் எலும்பு துண்டுகள், கோவையில் இந்த மிருகம் ஒருகாலத்தில் வலம் வந்ததை பறைசாற்றுகின்றன.
கோயம்புத்தூர் வனக்கோட்டத்தில் மதுக்கரை, போளுவாம்பட்டி, கோவை, பெரியநாயக்கன்பாளையம், காரமடை, மேட்டுப்பாளையம், சிறுமுகை ஆகிய 7 வனச்சரகங்கள் உள்ளன. இந்த பகுதிகளில் காட்டு யானை, புலி, சிறுத்தை, மான், காட்டு மாடு உள்ளிட்ட ஏராளமான வனவிலங்குகள் உள்ளன. குறிப்பாக அதிகளவிலான யானைகளும் கோயம்புத்தூர் வனக்கோட்டத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றன.
காண்டாமிருகத்தின் எலும்புகள்
இந்த விலங்குகளின் வரிசையில் காண்டாமிருகங்களுக்கும் கோவை வனக்கோட்டம் ஒருகாலத்தில் வாழ்விடமாக இருந்துள்ளது என்ற வியக்கத்தக்க உண்மை சில ஆண்டுகளுக்கு முன் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழாய்வில் தெரிய வந்தது.
தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் செல்வகுமார் தலைமையில், 2021, 2024 ஆம் ஆண்டுகளில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மதுக்கரை வனச்சரகம், மோளப்பாளையம் கிராமத்தை ஒட்டியுள்ள வனப்பகுதியில் இரு அகழாய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. அதில் 28 வகையான விலங்குகளின் எலும்புத் துண்டுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன. இந்திய காண்டாமிருகத்தின் கால் பகுதியைச் சேர்ந்த நான்கு எலும்புத் துண்டுகள் (இரண்டு மெட்டாகார்பல்கள் மற்றும் இரண்டு கார்பல்கள்) கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் இந்த அகழாய்வின ஹைலைட்.
கேரள பல்கலைக்கழகத்தின் தொல்லியல் துறை ஆய்வாளர் அபயன் ஜி.எஸ். மற்றும் ஆய்வு மாணவர் அஜித் ஆகியோரால் மேற்கொண்டு இந்த ஆய்வு செய்யப்பட்டதில், கோவை வனச்சரகத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டது காண்டாமிருகத்தின் கால்கள் தான் என்பது நிரூபணம் ஆனது. தென்னிந்தியாவில் ஏற்கெனவே திருப்பத்தூரில் காண்டாமிருக எலும்புகளும், சாத்தான்குளத்தில் காண்டாமிருகத்தின் புதைவடிவ மண்டை ஓடுகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலையில், இது மூன்றாவதாக கண்டுபிடிப்பாகும்.
வன சூழலியலில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாயந்த இந்த கண்டெடுப்பு குறித்து கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த ஓசை சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் தலைவர் காளிதாசனிடம் பேசினோம்.
"இந்திய காண்டாமிருகங்கள் தற்போது வங்காளம், அசாம், உத்தரப் பிரதேசம் போன்ற வடகிழக்கு மற்றும் வட இந்திய சமவெளிப் பகுதிகளில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. இவை பெரிய புல்வெளிகள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்களை நம்பியே வாழ்கின்றன.
ஒரு காலத்தில் அரேபியா வளமான காடுகளாக இருந்திருப்பதால் தற்போது அங்கு நிலக்கரியும், பெட்ரோலும் கிடைக்கிறது. அப்படிதான் பல்வேறு உயிரினங்கள் இல்லாமல் போய் இருக்கும். அப்படி தான் இங்கு காண்டாமிருகங்கள் இருந்திருக்கும். இவை அழிந்து போனதற்கான காரணத்தை கண்டறிய வேண்டும்," என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் அழிந்து போன விலங்குகள்
மேலும் அவர் கூறுந்போது, "நில அமைப்பு மாறினால் விலங்கினங்கள் இல்லாமல் போகும். இயற்கையாக இல்லாமல் செயற்கையான மனித செயல்பாடுகளால் நில அமைப்புகளை மாற்றினாலும், விலங்கினங்கள் இல்லாமல் போகும். உதாரணமாக சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் முன்பு சிவிங்கி புலிகள் எனப்படும் சீட்டாக்கள் இருந்தன என்பது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அவை தற்போது இல்லாமல் போனதற்கு வேட்டையாடுதல், வாழ்விட சேதாரம் போன்ற மனித செயல்பாடுகளே காரணம்.
ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாடு முழுவதும் காணப்பட்ட வெளிமான்கள் தற்போது ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே தென்படுகின்றன. அதற்கு அவை தொடர்ந்து வேட்டையாடப்படுதலே முக்கிய காரணம்.
இதேபோன்று, தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கான வரையாடு தற்போது குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டுமே காணப்படுகிறது. தமிழ்நாடு, கேரளாவில் மட்டுமே இப்போது வரையாடுகள் உள்ளன என்பது அவற்றின் வாழ்விடம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது. இதைத்தான் கோவை வனச்சரகத்திவ் காண்டாமிருகம் வாழ்ந்ததற்கான அடையாளங்கள் இருப்பதாக தற்போது வந்துள்ள செய்தி உணர்த்துகிறது" என்றார்.
அடையாளம் காணப்பட்ட 28 விலங்கினங்கள்
தமிழ்நாட்டில் காண்டாமிருகங்கள் இருந்தது குறித்து தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் கடல் வரலாறு மற்றும் தொல்லியல் துறை பேராசிரியர் செல்வகுமார் கூறுகையில், "மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளின் அடிவாரங்கள் புல்வெளிகளாக இருந்திருக்க வேண்டும். தொழில் நகரமாக இன்று உருவெடுத்துள்ள கோயம்புத்தூரில் அன்று காண்டாமிருகங்கள் இருந்திருக்கின்றன என்பது ஆய்வக சோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நொய்யல் ஆற்றின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் நடத்தப்பட்ட அகழாய்வில் 47,212 எலும்பு துண்டுகள் சேகரிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன.
இவற்றில் 17,397 விலங்குகள் வகைப்படுத்தப்பட்டு ஆடு, மாடு, சிறுத்தை, சம்பார் மான், நான்கு கொம்பு மான் உள்ளிட்ட 28 விலங்குகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அதன்படி சுமார் 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கோவை வனச்சரக பகுதிகளில் காண்டாமிருகம் வாழ்ந்துள்ளது என்பது சமீபத்தில் எலும்பு பகுப்பாய்வில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சிந்துவெளி முத்திரையிலும் காண்டாமிருக உருவம் கிடைத்துள்ளது, எனவே இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலும், தமிழகத்திலும் காண்டாமிருகம் வாழ்ந்தது உறுதியாகி உள்ளது. பிற்காலத்தில் வேட்டையாடுதல், பருவநிலை மாற்றம் போன்ற காரணங்களால் அவை அழிந்திருக்கலாம்" என்றார்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட மோளப்பாளையம் கிராமத்தின் புதிய கற்கால வாழ்விடத்தில் பேராசிரியர் செல்வகுமார் தலைமையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழாய்வு குறித்த அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய அம்சங்கள்:
- மோளப்பாளையம் கிராமத்தை ஒட்டியுள்ள வனப்பகுதி 2019 இல் அடையாளம் காணப்பட்டு, 2021, 2024 ஆம் ஆண்டுகளில் அங்கு அகழாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
- தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் புதிய கற்கால பண்பாட்டிற்கான சான்றுகள் குறைவாக உள்ள நிலையில், இந்த இடம் தெளிவான குடியேற்றத்திற்கான சான்றுகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
- மனிதப் புதைகுழிகள், மண்பாண்டங்கள், அரவைக்கற்கள், விலங்குகளின் எச்சங்கள் மற்றும் தாவர எச்சங்கள் போன்ற பல்வேறு பொருட்கள் இங்கு கிடைத்துள்ளன.
- கார்பன் காலக்கணிப்பு சோதனைகள், இந்த தளம் கி.மு.1600 முதல் 1400 வரையிலான காலத்தைச் சேர்ந்தது என்றும், ஒருவேளை அதற்கும் முற்பட்டதாக இருக்கலாம் என்றும் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
- இங்கு வாழ்ந்த மக்கள் கால்நடைகள், ஆடுகள் ஆகியவற்றை வளர்த்ததோடு, காட்டு விலங்குகளையும் வேட்டையாடினர் மற்றும் பல்வேறு மட்பாண்டங்களை உருவாக்கினர் என்பது அகழாய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.
- கடல் சங்குகள் மற்றும் செம்புப் பொருட்கள் கிடைத்திருப்பதன் மூலம், இப்பகுதியில் வாழ்ந்தவர்களுக்கு நீண்ட தூர வணிக தொடர்பு இருந்ததும் தெரியவந்துள்ளது.
மோளப்பாளையம் தளத்திலிருந்து 47,212 எலும்புத் துண்டுகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன
- அடையாளம் காணப்பட்ட விலங்குகளில் மாடுகள், எருமைகள், ஆடுகள் (செம்மறியாடு மற்றும் வெள்ளாடு), பன்றிகள், நாய்கள் போன்ற வீட்டு விலங்குகள் அடங்கும்.
- நீல்காய், கலைமான், நான்கு கொம்பு மான், புள்ளிமான், சிறுத்தை மற்றும் காட்டுப் பூனை போன்ற காட்டு விலங்குகளின் எச்சங்களும் கிடைத்துள்ளன.
- இந்திய காண்டாமிருகத்தின் (Indian Rhino) எச்சங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் கிடைத்துள்ளன. இது தென்னிந்தியத் தொல்லியல் சூழலில் அரிதாகவே கிடைக்கும் ஒன்றாகும்.
- மாடு மற்றும் ஆடுகளின் கரு மற்றும் புதிதாகப் பிறந்த குட்டிகளின் எலும்புகள் கணிசமான அளவில் கிடைப்பது, உள்ளூரிலேயே விலங்கு வளர்ப்பு மற்றும் இனப்பெருக்கம் நடந்ததற்கான வலுவான சான்றாகும்.
மோளப்பாளையம் அகழாய்வில் மூன்று மனித எலும்புக்கூடுகள் கிடைத்துள்ளன.
இவற்றில் இரண்டு குழந்தைகள் (சுமார் 2.5 வயது மற்றும் 3.5 - 4 வயது) மற்றும் 45 வயதுடைய பெண்ணின் எலும்பு்கூடுகளாகும்.
- 2024 அகழ்வாராய்ச்சியில் 2.5 வயதுடைய குழந்தையின் மண்டை ஓடு மிகவும் சிதைந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
- பெண்ணின் வலது கையில் குணமடைந்த எலும்பு முறிவு மற்றும் ஒரு குழந்தையின் பற்களில் எனாமல் குறைபாடு (enamel hypoplasia) ஆகியவை நோயியல் கண்டுபிடிப்புகளில் அடங்கும்.
- அகழ்வாராய்ச்சியில் இரும்புப் பொருட்கள் ஏதும் கிடைக்கவில்லை, கற்கருவிகள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளன.
- சங்க இலக்கியங்களில் (புறநானூறு, குறுந்தொகை, அகநானூறு, நற்றிணை) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர் வகைகளுக்கும், மோளப்பாளையத்தில் கிடைத்துள்ள தாவர எச்சங்களுக்கிடையே ஒற்றுமைகள் உள்ளன. சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படும் வேளாண்மை மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு முறைகள், மோளப்பாளையம் அகழ்வாராய்ச்சி முடிவுகளுடன் ஒத்துப்போகிறது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.