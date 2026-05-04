அரவக்குறிச்சி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஆர். இளங்கோ, அதிமுக சார்பில் கே. செல்வகுமார், தவெகவில் பி. கார்த்திகேயன், நாதகவில் எஸ். நரேன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:15 AM IST
அரவக்குறிச்சி (கரூர்): தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான, கடும் போட்டி நிலவும் தொகுதியான அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு சாதகமாக இருக்கிறது? பார்க்கலாம்.
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடந்து முடிந்த நிலையில், இதுவரை இல்லாத வகையில் 85.15% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. கரூர் மாவட்டத்தில் 89.32% வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன. இந்த மாவட்டத்தில் மிக முக்கியமான தொகுதியாக இருக்கிறது அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதி.
தமிழ்நாட்டிலேயே உணர்ச்சிப்பூர்வமான தொகுதியாக இந்த தொகுதி அறியப்படுகிறது. அதற்கு காரணம், 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தல். இந்த தேர்தலின்போது தொகுதி முழுக்க பண பட்டுவாடா அதிகளவில் நடைபெறுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த நிலையில், 2 முறை தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டு கடைசியில் தேர்தல் நிறுத்தப்பட்டது.
இது தமிழக அரசியல் கட்சிகளிடையே பிரச்சினைக்கு வழிவகுத்தன. செந்தில் பாலாஜி போன்ற முக்கிய தலைவர்களின் தொகுதியாக விளங்கிய அரவக்குறிச்சியை யார் கைப்பற்றுவார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு மாநிலம் முழுக்க எழுந்த நிலையில், அந்த தேர்தல் இடைத்தேர்தலாக நடத்தப்பட்டது.
இத்தகைய அரசியல் வரலாறு கொண்ட அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் 1,95,517 வாக்காளர்கள் உள்ள நிலையில், இந்த முறை 91.73% பேர் வாக்களித்துள்ளனர். 1952ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த தொகுதியில் இதுவரை இடைத்தேர்தல் உட்பட 17 தேர்தல்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. 1977வரை காங்கிரஸுக்கு ஆதரவாக இருந்த இந்த தொகுதி, அதற்கடுத்த தேர்தல்களில் அதிமுக, திமுக என மாறி மாறி வாய்ப்பளித்து வருகிறது.
இந்த முறை திமுக சார்பில் ஆர். இளங்கோவும், அதிமுக சார்பில் கே. செல்வகுமாரும், தவெக சார்பில் பி. கார்த்திகேயன் என்பவரும், நாதக சார்பில் எஸ். நரேன் என்பவரும் உட்பட மொத்தம் 30 வேட்பாளர்கள் களம் கண்டுள்ளனர்.
2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் பாஜக அண்ணாமலையை 24,816 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து திமுகவின் ஆர். இளங்கோ அரவக்குறிச்சியை கைப்பற்றினார். 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட செந்தில் பாலாஜியும், 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கே.சி பழனிசாமியும் இந்த தொகுதியில் வெற்றிபெற்றனர். அரவக்குறிச்சி மக்களிடையே உணர்ச்சிப்பூர்வமாக அமைந்த 2019ஆம் ஆண்டு இடைத்தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட செந்தில் பாலாஜி கைப்பற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.
|அரவக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|ஆர். இளங்கோ
|திமுக
|2016
|செந்தில் பாலாஜி
|அதிமுக
|2011
|கே.சி பழனிசாமி
|திமுக