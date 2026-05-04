ஆரணி தொகுதியை தக்கவைக்குமா அதிமுக? - சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ஆரணி தொகுதியில் அதிமுக சார்பாக எல்.ஜெயலட்சுமி, திமுக சார்பாக மகாலட்சுமி கோவர்தன், நாதக சார்பில் ஆர்.தேவயானி, தவெக சார்பில் டி.வெங்கடேஷ் குமார் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:20 AM IST
ஆரணி (திருவண்ணாமலை): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி சட்டமன்றத் தொகுதி சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் போளுர் அடுத்தபடியாக இருக்கும் தொகுதி ஆரணி சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகும். 1951-ம் ஆண்டு முதல் இத்தொகுதியில் காங்கிரஸ் 1 முறையும், திமுக 5 முறையும், அதிமுக 7 முறையும், தேமுதிக 1 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய இரண்டு தேர்தல்களிலும் அதிமுக வெற்றி பெற்று இத்தொகுதியைத் தன்வசம் வைத்துள்ளது.
இத்தொகுதியில் ஆண்கள் 1,24,166, பெண்கள் 1,30,759 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 38 என மொத்தம் 2,54,963 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
2021 கள நிலவரம்
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 2,21,422 (79.73%) வாக்குகள் பதிவாகின. மொத்தம் 15 வேட்பாளர்கள் களத்தில் இருந்த நிலையில், அதிமுக வேட்பாளர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் 1,02,961 (46.5%) வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் முறை வெற்றி பெற்றார். இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் எஸ்.எஸ்.அன்பழகன் 99,833 (45.09%) வாக்குகள் பெற்று, வெறும் 3,128 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார்.
நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் டி.பிரகலாதா 10,491 வாக்குகளும், மக்கள் நீதி மய்யத்தின் வேட்பாளர் 2,213 வாக்குகளும், தேமுதிக வேட்பாளர் 1,861 வாக்குகளும் பெற்றிருந்தனர்.
2026 கள நிலவரம்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 89.23 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின. இத்தேர்தலில் 24 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் நிலையில், அதிமுக மற்றும் திமுக சார்பாகப் பெண் வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். அதிமுக சார்பாக எல்.ஜெயலட்சுமி, திமுக சார்பாக மகாலட்சுமி கோவர்தன் இறங்கியுள்ளனர். நாம் தமிழர் சார்பில் ஆர்.தேவயானி, தவெக சார்பில் டி.வெங்கடேஷ் குமார் ஆகியவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள்.
|ஆரணி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|சேவூர் ராமச்சந்திரன்
|அதிமுக
|2016
|சேவூர் ராமச்சந்திரன்
|அதிமுக
|2011
|ஆர். எம். பாவு முருகவேல்
|தேமுதிக