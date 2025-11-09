''வேகத்தடையில் அடிக்கடி விபத்து.. அதிகாரிகள் அலட்சியம்'' - நிதி திரட்டி எச்சரிக்கை பலகை வைத்த மக்கள்!
வேகத்தடை இருப்பதற்கான எச்சரிக்கை பலகை இல்லாததால் வேகமாக வரும் வாகனங்கள் இரவு நேரங்களில் தடுமாறி கிழே விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகிய நிலையில் மக்களே எச்சரிக்கை பலகை அமைத்துள்ளனர்.
வேலூர்: நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் வேகத்தடைக்கு எச்சரிக்கை பலகை மற்றும் வெள்ளை நிற கோடுகள் போடுவதற்கு தாமதம் செய்ததால் பொறுமை இழந்த மக்கள் தாங்களாவே எச்சரிக்கை பலகை அமைத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அரக்கோணம் வட்டத்திற்குட்பட்ட பெருமூச்சு பகுதியில் அரசு நடுநிலைப்பள்ளி ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இந்த பள்ளி சரியாக காஞ்சிபுரம் – திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு அருகே அமைந்துள்ளது. அதனால், பெரும்பாலான மாணவர்கள் அந்த நெடுஞ்சாலையை கடந்து வீட்டுக்கு செல்கின்றனர். இந்நிலையில், அந்த பகுதியில் உள சாலையில் மட்டும் 3க்கும் மேற்பட்ட வேகத்தடைகள் உள்ளன.
சில மாதங்களுக்கு முன்பு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வருகையை முன்னிட்டு வேகத்தடைகள் அகற்றப்பட்டன. மேலும், வேகத்தடை இருப்பதை வாகன ஓட்டிகளுக்கு காட்டும் வகையில் இருந்த பலகை மற்றும் வெள்ள நிற கோடுகளும் அகற்றப்பட்டன. தொடர்ந்து, கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் வாகன ஓட்டிகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு மீண்டும் வேகத்தடை போடப்பட்டது.
இருப்பினும் எச்சரிக்கை பலகையோ, வெள்ளை நிற கோடுகளோ போடப்படவில்லை. அதனால், அந்த வழியாக வரும் வாகனங்கள் வேகத்தடை இருப்பதை அறியாமல் வேகமாக வாகனத்தை இயக்கி கீழே விழும் நிலை ஏற்பட்டது. குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் பலர் விபத்துக்குள்ளாகினர். அதனால், அப்பகுதி மக்கள் நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகளிடம் ‘வேகத்தடை எச்சரிக்கை பலகை அல்லது வெள்ளை நிற கோடு போடும்படி மனு கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இருப்பினும், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாததால் மக்களே ஒன்று சேர்ந்து நிதி திரட்டி வேகத்தடைக்கான எச்சரிக்கை பலகையை இன்று அமைத்துள்ளனர். அந்த பலகையில், “முன்னால் வேகத்தடை உள்ளது! மெதுவாகச் செல்க” என எச்சரிக்கை செய்யும் வகையில் எழுதப்பட்டிருந்தது. அப்பகுதி மக்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து எடுத்துள்ள நடவடிக்கையை பலர் பாராட்டி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து பேசிய அப்பகுதி மக்கள், “சாலை பாதுகாப்பு மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. நாங்கள் பல முறை கோரிக்கை மனு கொடுத்துவிட்டோம். ஆனால் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. இந்த பிரச்சனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து உடனடியாக செய்ய வேண்டியது அதிகாரிகளின் கடமை. ஆனால், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் அதிகாரிகள் இருப்பது வருத்ததை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதற்கு பிறகும் அவர்களை நம்பி காத்திருக்க முடியாது. அதனால், நாங்களே எங்களுக்கான வேகத்தடை எச்சரிக்கை பலகையை அமைத்துள்ளோம். இனி கூடுதல் விபத்துகள் ஏற்படாமல் அதிகாரிகள் தான் தடுக்க வேண்டும். அதற்கு அவர்கள் உடனடியாக வேகத்தடைகளில் வெள்ளை வண்ணம் பூச வேண்டும்” என வலியுறுத்தினர்.