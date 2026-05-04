ETV Bharat / state

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் அரக்கோணம் சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: அரக்கோணம் சட்டமன்ற தொகுதியில் விசிக சார்பில் எழில் கரோலின், அதிமுக தரப்பில் ரவி, நாதக-வின் ராஜ்குமார், தவெக-வில் இருந்து காந்திராஜ் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 1:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ராணிப்பேட்டை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று (மே 4) வெளியாகவுள்ள நிலையில் அரக்கோணம் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றான அரக்கோணம் சட்டமன்ற தொகுதி அமைந்துள்ளது. சிறுபான்மை சமூக மக்கள் பிரதானமாக இருக்கும் தொகுதிகளில் திருப்பத்தூர் தொகுதி முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. இங்கு கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.

அரக்கோணம் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண்கள் - 1,13,588

பெண்கள் - 1,20,791

மூன்றாம் பாலினம் - 29

மொத்தம் - 2,34,408

ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், அரக்கோணம் தொகுதியில் 90.12% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், அரக்கோணம் தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. வன்னியர், பட்டியல் சமூக மக்கள் அதிகம் இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் விசிக சார்பில் எழில் கரோலின் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் ரவி, தவெக சார்பில் காந்திராஜ், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ராஜ்குமார் போட்டியிடுகின்றனர்.

அரக்கோணம் தொகுதியை பொறுத்தவரை அதிமுக இந்த தொகுதியில் அசூர பலத்தில் இருக்கிறது. கடந்த மூன்று முறையாக அதிமுக இங்கு தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், தொகுதியை மீண்டும் வசப்படுத்த வேண்டும் என அக்கட்சி நிர்வாகிகள் கடந்த ஒரு மாதமாக தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். விசிக தரப்பிலும் அதற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் பரப்புரை முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகள் வெறும் பார்வையாளர்களாகவே இருக்கும் நிலையில் விசிக, அதிமுக வேட்பாளர்களிடையே நேரடி போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த 1952-க்கு தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு இந்த அரக்கோணம் தொகுதி இதுவரை 16 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 7, அதிமுக 6, காங்கிரஸ் 2 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை அமமுக, திமுக நேரடியாக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் விசிக சார்பில் போட்டியிட்ட கவுதம சன்னா, அதிமுக வேட்பாளர் ரவியிடம் சுமார் 27 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார். அதிமுகவுக்கு சற்று சாதகமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியை இந்த முறை மீண்டும் அதிமுகவே கைப்பற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

அரக்கோணம் சட்டமன்ற தொகுதி
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
TN ELECTION RESULT 2026 LIVE
ELECTION RESULT 4 MAY 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.