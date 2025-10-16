ETV Bharat / state

கடைகளின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளை - தொடர்ந்து கைவரிசை காட்டும் கும்பல்! களத்தில் இறங்கிய போலீசார்!

மகளின் கல்லூரி கட்டணத்திற்காக 60 ஆயிரம் ரூபாய் கடனாக பெற்று கல்லாப்பெட்டியில் வைத்திருந்த ஜெராக்ஸ் கடை உரிமையாளருக்கு காலையில் காத்திருந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 16, 2025 at 5:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் நகர் பகுதியில் உள்ள கடைகளின் பூட்டை இரவோடு இராவாக உடைத்து தொடர் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு வருபவர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

அரக்கோணம் நகர் பகுதியில் சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளன. எப்போதும் அந்த பகுதி மக்கள் கூட்டம் நிறைந்து காணப்படும் இடமாக உள்ளது. இந்நிலையில், இரவு நேரங்களில் மர்ம நபர்கள் பூட்டை உடைத்து கடைக்களுக்குள் நுழைந்து திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் அரக்கோணம் பகுதியை சேர்ந்த வசந்தா என்பவர் அந்த பகுதியில் ஜெராக்ஸ் கடை நடத்தி வருகிறார். பொதுவாக இரவு 10 அளவில் அவர் கடையை மூடிவிட்டு வீட்டுக்கு செல்வது வழக்கம். அந்த வகையில் நேற்று இரவும் அவர் வீட்டுக்கு சென்று விட்டு இன்று காலை வழக்கம் போல் கடையை திறக்க வந்துள்ளார். அப்போது கடையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். கடையின் உள்ளே சென்று பார்த்த போது, கல்லாப்பெட்டியில் வைத்திருந்த ரூ.70,000 திருடப்பட்டதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.

உடனடியாக இது குறித்து அரக்கோணம் காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த போலீசார், கைரேகைகளை சேகரித்து, அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவை கைபற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இது குறித்து பேசிய கடையின் உரிமையாளர் வசந்தா, “எனது மகளின் கல்லூரி கட்டணத்திற்காக கடனாக 60 ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கி கடையில் பத்தரமாக இருக்கட்டும் என வைத்திருந்தேன். அத்துடன் கூடுதலாக கடையில் வைத்திருந்த 10 ஆயிரம் ரூபாயும் என 70,000 ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயலை செய்தவர்களை போலீசார் விரைந்து கண்டுபிடித்து பணத்தை மீட்டு கொடுக்க வேண்டும். இந்த பகுதியில் போலீசார் இரவு நேரத்தில் ரோந்து பணியை அதிகரிக்க வேண்டும்” என்றார்.

கடந்த அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி இதே போல், சுமால்பேட்டை பகுதியில் அமைந்துள்ள பூர்விகா செல்போன் கடையின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டு சுமார் 20 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள உயர் தர செல்போன்கள் திருடப்பட்டன. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் அதே போல், ஒரு கொள்ளை சம்பவம் நடந்துள்ளதால் வியாபாரிகள் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: விடுபட்டவர்களுக்கு மகளிர் உரிமைத் தொகை எப்போது? உதயநிதி ஸ்டாலின் கொடுத்த அப்டேட்!

இதுகுறித்து காவல்துறையினர் தரப்பில் கேட்ட போது, “இது தொடர்பாக இரண்டு தனிப் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சம்பவ இடங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகிறோம். சில முக்கியமான தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. விரைவில் கொள்ளையர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள். வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் நிம்மதியாக இருக்கலாம்” என தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

ராணிப்பேட்டை
RANIPET
CRIME
RANIPET CRIME
ARAKKONAM BAZAR SHOP THEFT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.