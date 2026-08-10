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கார் விபத்தில் சிக்கிய ஏ.ஆர்.ரகுமானின் மகன் - லேசான காயங்களுடன் தப்பிய அமீன்

ஏ.ஆர்.ரகுமானின் மகன் ஏ.ஆர்.அமீன் 2015ஆம் ஆண்டு மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியான ’ஓ காதல் கண்மணி’ பாடகராக அறிமுகமானார்.

ஏ.ஆர்.அமீன்
ஏ.ஆர்.அமீன் (arrameen/ Instagram)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 10:25 AM IST

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சென்னை: கிண்டி கத்திப்பாரா மேம்பாலம் அருகே இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமானின் மகன் ஏ.ஆர்.அமீனின் கார் விபத்தில் சிக்கியது. இதில் லேசான காயங்களுடன் அனைவரும் உயிர் தப்பினர்.

இன்று அதிகாலை ஏ.ஆர்.அமீன் தனது நண்பர் பார்கவ் என்பவருடன் கோயம்பேட்டில் இருந்து காரில் வந்துள்ளார். கிண்டி கத்திப்பாரா மேம்பாலம் அருகே அவரது கார் சென்று கொண்டிருந்த போது, எதிரே வந்த கால் டாக்சி மீது மோதியுள்ளது.

இந்த விபத்தில் ஏ.ஆர்.அமீன், அவரது நண்பர் பார்கவ், மற்றும் கால் டாக்சி டிரைவர் அனைவரும் லேசான காயங்களுடன் தப்பி உள்ளனர். இந்த விபத்து குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த அடையாறு போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஏ.ஆர்.ரகுமானின் மகன் ஏ.ஆர்.அமீன் பயணம் செய்த கார் விபத்துக்குள்ளானது தமிழ் திரை உலகினர் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் கார் விபத்தில் சிக்கிய ஏ.ஆர்.அமீன் மற்றும் அவரது நண்பர் ஆகியோர் சென்னை காவிரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். பின்னர் இருவரும் சிகிச்சை முடிந்து இருவரும் வீடு திரும்பினர். மேலும் எதிரில் வந்த கார் ஓட்டுநர் லேசான காயங்களுடன் கலைஞர் நூற்றாண்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று, வீடு திரும்பியதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலக இசையரங்கில் புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளரான ஏ.ஆர்.ரகுமானின் மகன் பாடகர் ஏ.ஆர்.அமீன். குழந்தை பருவம் முதல் அவரது தந்தை போல இசையில் ஆர்வம் கொண்டிருந்த அமீன், 2015ஆம் ஆண்டு மணிரத்னம் இயக்கத்தில் துல்கர் சல்மான், நித்யா மேனன் ஆகியோரின் நடிப்பிலும் வெளிவந்த ’ஓ காதல் கண்மணி’ படத்தில் பாடகராக அறிமுகமானார்.

இந்த படத்தில் ஏ.ஆ.ர்.ரகுமான் இசையமைப்பில் பாடல் பாடி பிரபலமானார். மிகவும் மெல்லிய குரலுக்கு சொந்தக்காரரான ஏ.ஆர்.அமீன், பின்னர் சிலம்பரசன் நடித்த பத்து தல படத்தில் ‘நினைவிருக்கா’ என்ற பாடலை பாடினார். பின்னர் ராம் சரண் நடிப்பில் வெளியான ‘பெத்தி’ படத்திலும் ‘சிக்ரி’ என்ற பாடலை பாடியுள்ளார்.

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மேலும் இந்தியில் ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்த ‘bheegi bheegi' என்ற ஆல்பம் பாடலையும் பாடினார். தொடர்ந்து பிரபல இசையமைப்பாளர் யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைப்பில் ஆல்பம் பாடல் மற்றும் பல திரைப்படங்களில் பாடல்களை பாடி வருகிறார். இவரும் ஏ.ஆர்.ரகுமானை போல இசைத்துறையில் பிரபலமாவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

AR AMEEN
AR RAHMAN SON CAR ACCIDENT
AR AMEEN SONGS
ஏ ஆர் அமீன் கார் விபத்து
AR AMEEN CAR ACCIDENT

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