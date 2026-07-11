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அதிமுகவை தீய்ந்து போன சக்தி என விமர்சிப்பது முதல்வர் பதவிக்கு அழகல்ல - அப்சரா ரெட்டி கண்டனம்

அதிமுகவில் இருந்து விலகி சென்றவர்கள் குறுகிய கால அரசியல் லாபத்திற்காகவே அவ்வாறு செயல்பட்டுள்ளனர் என அப்சரா ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

அப்சரா ரெட்டி
அப்சரா ரெட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 9:54 AM IST

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சென்னை: அதிமுக ஆட்சியின் திட்டங்களை வாக்குறுதிகளை அறிவித்து விட்டு இப்போது தீய்ந்து போன சக்தி என விமர்சிப்பது முதலமைச்சர் பதவிக்கு அழகல்ல என அப்சரா ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் அதிமுக கொள்கை பரப்பு துணைச் செயலாளர் அப்சரா ரெட்டி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “திருநங்கைகளுக்கு அரசியலில் வாய்ப்பு இல்லை என்ற நிலையை மாற்றியவர் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா. கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு என்னை அதிமுக செய்தித் தொடர்பாளராக நியமித்தார். கட்சிக்காக ஆற்றிய பணியை மதித்து எடப்பாடி பழனிசாமி என்னை கொள்கை பரப்பு துணைச் செயலாளராக நியமித்துள்ளார். இது சமூக நீதிக்கான முக்கிய முன்னுதாரணமாகும்.

அதிமுக ஆட்சியில் சத்துணவு திட்டம், 69 சதவீத இடஒதுக்கீடு, அம்மா உணவகம், பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் உள்ளிட்ட பல மக்கள் நலத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. அவற்றை தேர்தல் வாக்குறுதிகளாக தவெக அறிவித்து விட்டு, அதிமுகவை தீய்ந்து போன சக்தி என விமர்சிப்பது முதலமைச்சர் பதவிக்கு அழகல்ல.

முதலமைச்சர் விஜய் மக்களை சந்தித்து, ஊடகங்களின் கேள்விகளுக்கு நேரடியாக பதிலளிக்க வேண்டும். கரூர் சம்பவம் போன்ற விவகாரங்களில் தாமதமான அணுகுமுறை ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. தவெக ஆட்சியில் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்க வேண்டுமெனில், கட்சி நிதி உள்ளிட்ட விவரங்களையும் வெளியிட வேண்டும்“ என்றார்.

மேலும், அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலர் விலகி தவெகவில் இணைந்திருப்பது குறித்து பேசிய அப்சரா ரெட்டி, “அதிமுகவில் இருந்து விலகி சென்றவர்கள் குறுகிய கால அரசியல் லாபத்திற்காகவே அவ்வாறு சென்றுள்ளார்கள். எதிர்காலத்தில் அவர்கள் தங்கள் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்வார்கள்.

அதிமுக மீண்டும் வலுப்பெற்று ஆட்சிக்கு வரும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. சசிகலா, டி.டி.வி. தினகரன் ஆகியோரை மீண்டும் அதிமுகவில் இணைப்பது தொடர்பாக கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டுமே அதிகாரப்பூர்வமாக கருத்து தெரிவிக்க முடியும். சசிகலா தற்போது அதிமுக உறுப்பினரே இல்லை. டி.டி.வி. தினகரன் தனியாக கட்சி நடத்தி வருகிறார்.

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கூட்டணி ரீதியில் அனைவரும் இணைந்து செயல்படுவதே முக்கியம். புதிய அரசு எதிர்க்கட்சிகளை விமர்சிப்பதை விட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி, ஊழலற்ற மற்றும் வெளிப்படையான ஆட்சியை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்” என கேட்டுக் கொண்டார்.

TAGGED:

CM VIJAY
தீர்ந்த சக்தி
ADMK APSARA REDDY
அப்சரா ரெட்டி
APSARA REDDY CRITICIZES CM VIJAY

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